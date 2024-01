Exconcejal de Maipú: “Collares a diestra y siniestra se entregaban a vecinos sin ningún motivo”

El exconcejal de la Municipalidad de Maipú, Abraham Donoso, quien perteneció a la oposición durante la gestión de la exalcaldesa Cathy Barriga (independiente, pro UDI), reveló detalles sobre los gastos irregulares que marcaron la administración de Barriga.

La exalcaldesa, formalizada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público, llevó a cabo millonarias y cuestionadas compras, entre ellas, collares de la marca Swarovski, peluches y pintura dorada para su automóvil. Donoso, en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, destacó que los concejales de oposición denunciaron estos gastos ante los organismos correspondientes. Sin embargo, dijo que la frase “no se puede” no estaba en el diccionario de Cathy Barriga.

“Nosotros igual denunciamos ante los organismos correspondientes el gasto de aquello porque además los peluches particularmente tenían la idea original que ella presenta que es para captar más matrículas y eso, regalar un peluche más o un peluche menos, eso no era una captación de nuevos alumnos al ingreso a la educación municipal”, afirmó Donoso, quien fue uno de los afectados por la ofensiva de Cathy Barriga en su período de alcaldía en Maipú.

En audios presentados durante el juicio de formalización a Barriga, se escucha a la jefa de comunicaciones de la exjefa comunal incitando a la creación de falsedades sobre Donoso, tales como infidelidad a su esposa con su secretaria.

Compras que no pasan por el consejo

El exconcejal también señaló que los seis concejales de oposición rechazaron los tres presupuestos presentados por Barriga, argumentando una debilidad financiera evidente. Según relató, se detectaron carencias notables en partidas destinadas a pagos a terceros, como indemnizaciones por despidos injustificados, y ausencia de fondos para proyectos de obras civiles, como el plan de desarrollo del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA).

Donoso explicó: “No aprobamos los presupuestos de ella porque evidentemente demostraban una debilidad financiera donde había gastos que era imposible considerar para su pago”. Además, destacó que se hicieron denuncias ante la Contraloría y los medios de comunicación, las cuales siempre favorecieron a los concejales que presentaron las quejas.

No obstante, Donoso reiteró que “hay compras en la administración pública que aquí no pasan por el consejo”.

“La ley de municipalidades lo permite”, precisó el exconcejal, junto con afirmar que “si los concejales rechazan el presupuesto municipal, obra en la ley de que hay un acto administrativo que se llama ‘silencio administrativo’, el cual igualmente se aprueba el presupuesto por parte del alcalde”. O sea, añadió, “el mecanismo de rechazar un presupuesto no significa que las y los alcaldes no puedan utilizar su presupuesto presentado”.

“Bajo las 500 UTM no pasa por el concejo municipal, y de ahí viene la compra de los collares y otros elementos“, señaló.

En ese sentido, en cuanto a las compras “excentricas”, Donoso reveló que realizaron una solicitud a la Contraloría, la cual indicó que no se podían adquirir objetos sin un vínculo específico con el reconocimiento a alguna autoridad o vecino destacado. Sin embargo, “vimos que esos collares a diestra y siniestra se entregaban a vecinos sin ningún motivo”, expresó.

Particular personalidad

Respecto a la posible existencia de un mecanismo para defraudar, Donoso no pudo confirmar uno específico, pero sugirió que la exalcaldesa tenía una personalidad particular que buscaba llevar a cabo sus ideas a cualquier costo. “Ella tenía una particular personalidad de llevar a cabo sus ideas como fuesen”, afirmó, destacando la falta de compatibilidad con la frase “no se puede” por parte de los directores de confianza.

“Ellos no podían decir ‘no se puede’. No se podía señalar el ‘no se puede’. entonces ahí más que un mecanismo es el gasto exacerbado o sobreprecios que se podían señalar”, detalló.

El exconcejal de Maipú puso el foco en la urgente necesidad de revisar la legislación municipal para abordar posibles falencias y garantizar una mayor transparencia en la gestión de los recursos públicos.