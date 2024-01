Las Condes admite millonarios pagos injustificados a exgerenta del Teatro Municipal

Una reciente investigación llevada a cabo por el director de Control de la Municipalidad de Las Condes, Eduardo López, reveló preocupantes irregularidades financieras en la Corporación del Teatro Municipal de la comuna. Este informe, divulgado hace aproximadamente dos semanas, se suma a otras investigaciones en curso dentro del municipio, administrado por la alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI).

Entre las falencias destacadas en el informe se encuentran horas extraordinarias abultadas, la adquisición de una casa para un Cesfam a un valor excesivo, e irregularidades en el área de compras. Sin embargo, uno de los hallazgos más llamativos es el pago de sueldos superiores a los $10 millones mensuales a la exgerenta general del teatro, Constance Harvey, quien renunció voluntariamente el 3 de enero.

El informe detalla que el sueldo de Harvey ascendía a $5.364.613, pero que, sumado a su gratificación y a un “bono septiembre” de $2.407.324, recibió un pago total de $10.077.396 en dicho mes. El documento indica que, incluso considerando pagos no autorizados, correspondía transferirle $6.308.733, sin que la diferencia estuviera debidamente justificada ni documentada.

Con estos antecedentes, en una comisión especial de concejales realizada el 11 de enero, la gerencia del teatro justificó estos beneficios no escritos, alegando que históricamente la fundación había otorgado bonos anuales al gerente general desde 2013. A pesar de esto, reconocieron un “error” en el cálculo de los beneficios de Harvey para septiembre y aseguraron que la funcionaria reintegró lo “inexactamente pagado” en enero de este año.

La concejala Isidora Alcalde (RD) cuestionó por qué no se detectaron los montos no acordados antes del informe de control, a lo que Harvey atribuyó el “error” a una empresa externa. La concejala Marie Claude Mayo (Partido Republicano) consideró que no existen sobresueldos, sino beneficios históricos adquiridos, y cuestionó por qué Control no había objetado estos beneficios en años anteriores.

Estas revelaciones se suman a otras investigaciones que recaen sobre el municipio bajo la administración de la alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI), quien se postula para la reelección en las municipales que se llevarán a cabo el próximo 27 de octubre de este año.

La alcaldesa Peñaloza va a cumplir dos años y medio en el cargo y su gestión del año 2023 ha estado marcada por cinco eventos asociados a problemas de corrupción e irregularidades.