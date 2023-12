Intento de cohecho golpea a alcaldesa de Las Condes Daniela Peñaloza (UDI)

En medio del revuelo causado por la investigación del Ministerio Público contra la Municipalidad de Las Condes debido a los millonarios pagos de horas extras a funcionarios, América Transparente (AT) ha encendido alarmas ante lo que –advierten– podría ser un intento de cohecho por parte de la administración de la alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI).

Se trata de una acusación realizada por el exgerente general del Teatro Municipal de Las Condes, Arturo Hughes, quien afirma haber recibido presiones de la actual jefa comunal para contratar a un amigo de ella, específicamente para “meter como asesor” a Juan Francisco Reyes (sumariado en el caso de las horas extras), a cambio de un monto de indemnización superior, “distinto a lo legal”.

El exgerente general, quien estaba ad portas de cumplir 12 años en el cargo, no aceptó la incorporación de Reyes, principalmente porque el propio directorio lo había rechazado dos días antes. Además, Hughes argumentó que “ni por 50 kg de oro vendo mi prestigio”.

El directorio rechazó el nombramiento de Juan Francisco Reyes, entre otras cosas, porque no les pareció adecuado que se propusiera solo un nombre en lugar de una terna. Arturo Hughes acusa que incluso se le ofreció “convencer” a los directores para aprobar esa indemnización mayor.

El exgerente del teatro contó a El Mostrador que en dicha ocasión el jefe de gabinete de la Municipalidad de Las Condes, Rafael Izquierdo, le ofreció “todas las facilidades, y al revés, no poner ninguna traba, para que la indemnización (de su posterior salida) no sea solo la legal, sino que algo distinto a lo legal”, ante lo cual la alcaldesa complementó aquello señalando: “Y convencer también, hablar con los directores, para que podamos llegar a aprobar esa indemnización mayor”.

Hughes relató que le plantearon que tampoco había inconveniente en “fijar un monto”, el que él quisiera, para dicha indemnización, en caso de contratar a Juan Francisco Reyes. Mencionó que hubo mucho interés de la alcaldesa en que Reyes “ingresara” al teatro, sobre todo porque en ese minuto él tenía el poder delegado para contratarlo.

“Claramente hay un intento de cohecho, presión y acoso por parte de la alcaldesa, al cual por supuesto me negué, diciendo que ‘ni por 50 kg de oro vendo mi prestigio’”, sentenció el exfuncionario del municipio de Las Condes.

AT alerta por “crisis de probidad en Las Condes”

Para América Transparente (AT), que denunció el tema de las horas extras en 2021, la de Hughes es una acusación grave, sobre todo por la cercanía entre Peñaloza y Reyes.

La fundación llama a poner ojo sobre la denuncia, ya que luego de la fallida designación de Reyes en el teatro, Hughes fue desvinculado, aun cuando llevaba más de una década en el cargo y el teatro era uno de los más visitados en Chile.

Cabe mencionar que este no es el único cuestionamiento que se posa sobre dicha municipalidad. En los últimos tres meses, se detectó una millonaria indemnización al exdirector del Centro Cultural de Las Condes, una serie de falencias en el proceso de subvenciones y aportes por asignación directa a diferentes organizaciones fueron detectadas por Contraloría y, además, se investiga un sobreprecio en la compra de un inmueble para un Cesfam.

Lo de Arturo Hughes se suma a todos los otros cuestionamientos que tiene el municipio y que para Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente, hablan de que hay “una grave crisis de probidad” en dicha comuna.

“Todos los meses sabemos algo distinto”, critica Lyon, quien incluso duda de la efectividad de los sumarios de la jefa comunal.

Recordemos que la alcaldesa Peñaloza ordenó la realización de un sumario administrativo que investigue las denuncias de las horas extras y dijo que, de existir delitos o faltas, “me preocuparé de que se apliquen las sanciones más severas posibles que contemple la ley. Caiga quien caiga”. Esto, luego de un reportaje de Meganoticias publicado hace una semana y que recogía parte de las denuncias de AT.

Lyon valora que se hayan anunciado medidas para solucionar el tema de las horas extras. “No nos oponemos a las horas extras, sino que se paguen las que se hacen”, expresa.

Pero lo de Hughes, remarca, “es casi un intento de cohecho, porque, en el fondo, no ofrece una coima a un funcionario público, pero le dice: ‘Si tú me haces el favor de aceptar a Reyes, yo puedo mejorar tus condiciones de salida el día que te vayas’”.

Las alarmas de América Transparente están encendidas. Sin embargo, desde el municipio dijeron a El Mostrador que no se referirán a “acusaciones realizadas a través de redes sociales del señor Hughes y cualquier denuncia que tenga, debe ser canalizada a través los organismos correspondientes”.

La Municipalidad de Las Condes reitera que el exgerente “fue desvinculado por decisión del directorio del teatro, cuya votación fue de cuatro directores a favor de su salida y una abstención, en julio de 2022”.

Cabe mencionar que Hughes no ha llevado el caso a tribunales por motivos de salud. Actualmente padece cáncer, situación de la cual tanto la alcaldesa como su jefe de gabinete estaban al tanto en el momento en que se hizo el ofrecimiento para contratar a Reyes.

Amistad entre Peñaloza y Reyes

La trama no es nueva. Juan José Lyon recuerda que en abril del año pasado ya se sabía que Daniela Peñaloza y Juan Francisco Reyes se conocían desde hace al menos 15 años, cuando trabajaron juntos en la Fundación Jaime Guzmán y luego en la Municipalidad de La Reina. Luego, ambos se fueron a Las Condes.

Con Joaquín Lavín al mando de dicha comuna, Reyes asumió como director de la Dideco y Peñaloza como su subalterna, con un cargo de subdirectora que antes no existía. Y luego ella fue electa alcaldesa.

Así, Reyes comenzó a trabajar en Las Condes con un horario excepcional, con más de 16 horas diarias de trabajo, con horas extras los fines de semana, incluso en vacaciones.

Luego, cuando estalla el escándalo de las horas extras, a los pocos meses, Reyes anuncia su renuncia. Además, Lyon recalca que trabajar 16 horas diarias no le impedía a Reyes trabajar además en una consultora, donde realiza consultarías desde septiembre del 2021.

Y cuestiona que, cuando Reyes anuncia su salida, el plan de la alcaldesa fue, “en vez de desearle buena suerte, ponerlo inmediatamente en otro cargo en la municipalidad”. Uno donde estuviese protegido y no se pudiese “escudriñar” sobre su rutina: la Fundación del Teatro Municipal.

Desde América Transparente enfatizan que el teatro municipal, al ser una fundación, no está sujeto a los mecanismos de control ni transparencia que tienen los organismos públicos –lo que fue revertido hace poco en el caso de Gonzalo Müller–. Y cuestionan que a Reyes se le nombraría gerente con un sueldo de 7 millones, pese a no tener experiencia previa ni en teatro ni en el mundo cultural.

Así, Juan Francisco Reyes se despidió de la gente en la municipalidad un viernes de febrero y, el lunes siguiente, la alcaldesa lo propuso al nuevo directorio del teatro como gerente. Pero, para su sorpresa, el nombramiento fue rechazado por dicha entidad.

Los directores dieron tres fundamentos, según cuenta AT.

No les gustó que en la primera reunión del año, donde además asumían como directorio nuevo, se les tratara de “imponer” este nombramiento. Tampoco les pareció que se llegara a proponer solo un nombre y no al menos una terna. Y no les convenció el nombre de Reyes ni la necesidad de despedir al actual gerente.

El acta de la mencionada reunión está siendo solicitada por América Transparente, pero hasta ahora se les ha negado.

A juicio de Juan José Lyon, el rechazo de Reyes molestó a la alcaldesa Peñaloza, pero eso no impidió el objetivo de conseguirle “un buen trabajo” a su amigo. Una semana después, en marzo, Las Condes contrató, a través de un trato directo por $21 millones, a Reyes para una consultoría.

El director de América Transparente concluye que, lamentablemente, un trato directo a un amigo no es ilegal, pero afirma, al conocer estos antecedentes, que “estas denuncias sirven para que el concejo ponga ojo en eso y no se las deje pasar”, ya que “puede ser ilegal si Contraloría pide el trabajo por el que se le paga a Reyes y descubre que no lo hizo. A veces pasa eso”.