Diputado socialista Nelson Venegas renuncia a Comisión de Ética tras dar positivo en test de drogas

El parlamentario y militante del Partido Socialista (PS), Nelson Venegas, anunció públicamente que dio positivo en el test de drogas realizado en la Cámara de Diputadas y Diputados.

La semana pasada, se generó gran expectación en torno al posible caso de un parlamentario que habría dado positivo en la segunda ronda de exámenes de drogas realizados en el laboratorio de la Universidad de Chile. La diputada de Renovación Nacional (RN), Camila Flores, confirmó los rumores al mencionar un resultado positivo, señalando solamente que se trataba de un parlamentario de izquierda.

Venegas, exalcalde de Calle Larga y quien se desempeña como diputado de la República por la Región de Valparaíso, admitió voluntariamente haberse sometido al test aleatorio como parte de las prácticas regulares de la corporación. “Sin nada que ocultar, me sometí al test de drogas como en ocasiones anteriores”, afirmó el parlamentario.

La sustancia detectada en el examen fue la fentermina, y Venegas explicó que esta presencia se debe a un tratamiento médico para la pérdida de peso, utilizando un medicamento llamado “Sentis”. Según sus declaraciones, el medicamento fue recetado por un profesional y adquirido con receta médica en una farmacia. Venegas, sin embargo, admitió desconocer que Sentis pertenece a la familia de las metanfetaminas.

“Sentis forma parte de la familia de las metanfetaminas, situación que yo he ignorado“, declaró a la prensa.

Ante esta situación, el diputado optó por renunciar a la presidencia de la Comisión de Ética de la Cámara, indicando que es esta instancia la que debe conocer y evaluar su caso. Aseguró que no consume otras drogas y se sometió al test con total confianza, expresando su esperanza de que se aclare pronto el “malentendido”.

“No consumo drogas y reitero que voluntariamente me sometí al test con total confianza. Espero que se esclarezca este malentendido a la brevedad“, enfatizó el diputado por el Distrito Nº6.

La renuncia del diputado Venegas a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados, en medio de —entre otros temas— el inicio de una investigación contra los parlamentarios que reconocieron haber estado en distintas reuniones en la casa del lobbista Pablo Zalaquett (UDI). El otrora presidente de la instancia había dicho que analizaría la vulneración de la Ley del Lobby, ya que ninguno de los diputados que asistió a la casa de Zalaquett, informó estas reuniones bajo dicha norma.

Cabe destacar que, desde la implementación de los tests de drogas, varios diputados han admitido consumir marihuana con fines terapéuticos y recreacionales, sin arrojar resultados positivos en el examen. No obstante, el estándar del test está orientado a detectar consumos problemáticos.

En el proceso anterior, tres diputados, Marisela Santibáñez (PC), Clara Sagardía (IND- Frente Amplio) y Jorge Durán (RN), se negaron a someterse al examen, argumentando que vulneraba su privacidad y derechos fundamentales. A pesar de ser objeto de reproche por la Comisión de Ética, no se logró un acuerdo para imponer una multa, la sanción máxima por una falta reglamentaria.

Adicionalmente, las mencionados diputadas, junto a sus pares Marcela Riquelme (IND- Frente Amplio), Ana María Gazmuri (Acción Humanista) y Lorena Fries (Convergencia Social), presentaron un recurso de protección contra el reglamento del test de drogas, el cual fue desechado por la Corte Suprema, respaldando la aplicación del muestreo. Las muestras de diciembre de 2023 fueron nuevamente procesadas por el laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéutica de la Universidad de Chile, como en procedimientos anteriores.

Según se acordó, los diputados que den positivo deberán levantar el secreto bancario de sus cuentas corrientes, para ser sometidos a una revisión de sus movimientos en los últimos seis meses antes de hacerse el examen.

“Si el funcionario detecta movimientos que superen las 800 unidades de fomento, individualmente considerados o en su conjunto, durante el lapso de un mes, derivará los antecedentes a la Comisión de Ética y Transparencia. Esta Comisión solicitará a la diputada o al diputado de que se trate la justificación del movimiento financiero”, detalla el reglamento.

El diputado y secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, planteó que “el test de drogas tiene que ser un piso de conversación”.

“En minutos donde estamos combatiendo el narcotráfico, el crimen organizado, las autoridades tienen que tener plena independencia del mundo de los narcos y aquel que tiene dependencia a las drogas, obviamente es un flanco muy fácil para ese mundo. Eso es lo que está detrás, porque al final esto no tiene que ver con las libertades individuales, tiene que ver con que aquel que toma la decisión de ser una autoridad pública en Chile no puede tener ninguna posibilidad de ser tentado por el mundo del narcotráfico”, señaló el parlamentario de RN.

El diputado Schalper dijo que, por lo tanto, esto se tiene que extender a todos, sin distinción. “Yo creo que además tenemos que exigirle a los partidos políticos que a todos sus candidatos les exijan un test de drogas, casi que como requisito para poder inscribirlo. Y me parece que en esto tenemos que exigir un piso de tolerancia cero. No se puede ser tan falible para el mundo del narcotráfico y ejercer un rol de autoridad pública. No es posible”, cerró.