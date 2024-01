Parlamentarios de Comisión de Salud se reunieron con las isapres fuera de la Ley del Lobby

De a poco se van publicando los nombres de parlamentarios y autoridades que han participado de las ahora famosas reuniones en el departamento del ex alcalde de Santiago –y hoy lobbista– Pablo Zalaquett. Hasta ahora, el proceso constituyente y las pensiones han sido los temas tratados en el domicilio de Zalaquett. Pero el senador UDI Sergio Gahona y el diputado democratacristiano Eric Aedo revelaron haber asistido a una reunión donde el ex edil en donde el tema principal fue el estado de la industria de salud y la crisis de la isapres. Un tema no menor, dado el intenso tratamiento legislativo que se ha dado en el Congreso debido al fallo de la Suprema que demanda a las isapres devolverles a sus afiliados más de 1.800 millones de dólares.

A diferencia de la cena que tuvo el ministro de Economía, Nicolás Grau, y la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, con personajes de la industria salmonera, Aedo y Gahona fueron a una suerte de presentación. El departamento de Zalaquett, ubicado en Lo Barnechea, recibió el 5 de junio a las 19:00 horas a más de 20 personas aproximadamente para hablar de contingencia nacional y, principalmente, del estado de la industria de salud en Chile.

Ambos parlamentarios -pertenecientes a la Comisión de Salud en sus respectivas cámaras- reiteran la amnesia selectiva que ha inundado a la mayoría de los asistentes a dichas comidas, respecto de la identidad de los empresarios que asistieron. Sin embargo, asistentes sostienen bajo reserva que evidentemente hubo personas que pertenecen a la industria de las isapres.

En esos días, el debate respecto a la salud se encontraba en medio de la confusión que generó la magistrada la Corte Suprema, Ángela Vivanco, al señalarle a La Tercera que “los excedentes que las isapres tienen que devolver son a las personas que demandaron (…). El resto de los afiliados, a partir de este fallo, pueden exigir que se les ajusten sus planes hacia adelante”. Esa declaración generó interpretaciones diferentes de criterio respecto a si la aplicación del fallo era para quienes habían judicializado su deuda con las isapres o no.

Ese mismo día, el 5 de junio, la Comisión del Senado se reunió para discutir el cronograma de la ley corta de isapres a la espera del recurso de aclaración que presentó la Superintendencia de Salud ante la Corte Suprema.

“Fui una vez el año pasado”, revela el DC y agregó que “hablamos de contingencia nacional, me pidieron una exposición de 15 minutos y también hablamos de mi opinión respecto a la crisis de salud y de la necesidad de la reforma de salud”.

Sus dichos en la reunión no distan de lo que ha dicho públicamente, advierte, y comenta que se refirió a que “el sistema de isapres, como lo conocemos, está absolutamente agotado, tenemos, que ir a un plan universal de salud con una línea de segundo piso de seguros y que pueda, obviamente, convivir la salud pública con un sistema de prestadores privados de salud”.

Al preguntarle al senador Gahona, contestó: “Sí, a mediados del año 2023 recibí una invitación del señor Pablo Zalaquett, para dialogar sobre la situación de la Industria de la salud en Chile”. El UDI reveló que “la reunión fue en el formato de exposición (no una cena) con más de una veintena de personas a quienes expuse mis ideas en la materia, que son públicas y conocidas por todos”.

Al igual que Aedo, Gahona dice no recordar a los asistentes, pero si tiene claro que “no he visto a las personas que asistieron en el marco de alguna discusión legislativa”. En particular, ni a Gonzalo Simon ni a Gonzalo Arriagada, el antiguo y el actual presidente de la Asociación de Isapres.

Esta información se revela hoy, justo cuando se llevará a cabo la votación de la ley corta de las isapres en la Comisión de Salud del Senado. Sin embargo, ambos parlamentarios afirman que se habló de temas generales y que no se trató ningún proyecto de ley en particular.

Aedo y Gahona se suman a la lista de invitados al domicilio de Zalaquett: la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC); la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD); la presidenta del PS, Paulina Vodanovic (PS); el presidente de la DC, Alberto Undurraga; el presidente de RN, Rodrigo Galilea; el diputado Francisco Undurraga (Evópoli); el diputado y presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Santana (PS); y el diputado Guillermo Ramírez (UDI).

Este último, se defendió luego de que reveló que asistió al departamento en Lo Barnechea a una dinámica similar sobre el tema previsional: “Dicho lo anterior, creo importante separar la paja del trigo. Una charla es una charla, un conversatorio es un conversatorio, un debate es un debate y el lobby es un lobby. Como parlamentarios tenemos la obligación, cuando tenemos una conversación en la que una persona intenta influir sobre nosotros por un proyecto de Ley que estamos discutiendo, de informar a través de la Ley del Lobby y este no fue el caso”.