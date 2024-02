Ministra Vallejo emplaza a la oposición a imitar el sentido de autocrítica del Presidente Boric

Un llamado a la “autocrítica” hizo la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo a la oposición, usando de ejemplo el “mea culpa” que realizó el Presidente Gabriel Boric durante el funeral de Estado del expresidente Sebastián Piñera.

En conversación con radio Cooperativa, la secretaria de Estado dijo que la autocrítica “haría súper bien” tanto al oficialismo como a la oposición: pueden “aprender de la capacidad autocrítica del Presidente Gabriel Boric, porque nosotros hemos estado permanentemente haciéndola. Pero, ¿qué pasa con la actual oposición? ¿Ha hecho ese aprendizaje? ¿Ha hecho esa autocrítica? ¿Se ha permeado del ejemplo que ha dado el presidente?”, dijo.

Sobre el “mea culpa” de Boric, Vallejo dijo que “si uno escucha todo su discurso, es bien claro, no solo porque la palabra querella tiene distintas acepciones políticas, no solamente judiciales, sino porque él va planteando en su discurso varias cosas. Primero, el colaborar en un clima más de unidad, de capacidad de acuerdo, independientemente de las diferencias políticas que tenemos” para enfrentar las “urgencias sociales y las emergencias”.

Pese a lo anterior, subrayó que hayan existido “querellas políticas y recriminaciones injustas no significa tampoco que toda diferencia haya sido injusta o poco razonable. Eso también es importante decirlo, porque por el otro lado, que la autocrítica que ha hecho el Presidente y que compartimos en el Gobierno, tampoco significa que no consideremos justa o razonable otras críticas o diferencias del pasado. Entonces, una cosa no quita a la otra”.

Además, recordó que cuando eran parlamentarios “siempre usamos las herramientas democráticas”, como las interpelaciones o acusaciones constitucionales.

“Yo creo que en esto haría súper bien que no solamente el oficialismo, que ha hecho una autocrítica liderada por el propio Presidente de la República en varias oportunidades, sino que también la actual oposición también puedan aprender de la capacidad autocrítica del Presidente Gabriel Boric, porque nosotros hemos estado permanentemente haciéndola. Pero, ¿qué pasa con la actual oposición? ¿Ha hecho ese aprendizaje? ¿Ha hecho esa autocrítica? ¿Se ha permeado del ejemplo que ha dado el presidente?”, cerró.

Retiro de querellas

Sobre la petición de la derecha de retirar las querellas, Vallejo dijo que “muy difícil sería decir, primero, por la derecha que las retiremos porque no existen, y en segundo lugar tampoco se podría asumir que hay un arrepentimiento de una presentación de una querella judicial que no fue presentada”, reiterando que se trató de “querellas políticas y de recriminaciones que en muchos casos fueron poco razonables”, pero que “tampoco desdibujan o eliminan otras diferencias políticas del pasado que tuvimos y que seguimos sosteniendo”.

“El llamado del Gobierno es claro: evitemos las sobrerreacciones, evitemos las sobreinterpretaciones, y fomentemos el sentido de diálogo, de capacidad de acuerdo, en momentos que nuestro país demanda del mundo político mayor entendimiento para sacar adelante los desafíos que tenemos en el presente”, concluyó.