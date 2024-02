Gobierno instala primeras viviendas de emergencia en Villa Alemana luego de los incendios

En el escenario post-incendio en la Región de Valparaíso, el Gobierno mantiene una presencia activa buscando entregar respuestas y soluciones a las familias que han sufrido las consecuencias de la catástrofe. Desde el monitoreo aéreo de los sectores afectados hasta la entrega de viviendas de emergencia, cada paso está marcado por un compromiso firme con la reconstrucción.

Durante la noche de este jueves 15 de febrero, en un helicóptero, el Presidente de República, Gabriel Boric, junto con la ministra de Defensa, Maya Fernández, y el equipo del GEDENA sobrevolaron la zona utilizando una cámara infrarroja para evaluar los estragos del incendio. Además, lo utilizaron para revisar el cumplimiento del toque de queda, el despliegue de patrullas y los posibles nuevos focos de incendio brindando una visión clara de la magnitud del desastre.

En un gesto concreto hacia la recuperación, se acordó el funcionamiento ininterrumpido del vertedero El Molle. Esta medida, sumada al monitoreo constante, sienta las bases para continuar con la remoción de escombros, que es un paso fundamental hacia la reconstrucción.

“Cada una de las familias que sufrió una afectación son importantes, no importa la comuna, el barrio o la condición socioeconómica que tenían antes, acá las víctimas son víctimas y todos nos igualamos, tenemos el deber como estado de responder y estar presentes”, señaló el presidente Boric.

Desde el Ejecutivo, además, presentaron las primeras viviendas de emergencia que se instalaron en la comuna de Villa Alemana, específicamente en los sectores de Quebrada Escobar y El Patagual. En terreno, se contó con presencia de la ministra enlace de la zona, Camila Vallejo, el subsecretario del Interior Monsalve, la alcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo, y la ministra de Desarrollo Social y Familia -encargada de la reconstrucción., Javiera Toro.

El Mandatario señaló: “Desde este lugar nadie se va a quedar sin una solución transitoria hasta que puedan tener su vivienda definitiva eso sin importar si es que son propietarios, arrendatarios, allegados o familias en campamento. Como Estado tenemos el deber y la voluntad de llegar a todos los afectados”.

Ante esta situación, se han implementado tres tipos de soluciones transitorias para las familias damnificadas:

En primer lugar, los bonos de acogida, que son cercanas a las 10 UF mensuales (367.000 pesos), ofrecen un apoyo económico a aquellos que pueden contribuir a familias o amigos que los reciban.

En segundo lugar, están las viviendas de emergencia. Están destinadas a quienes cuentan con un terreno apto y pretenden brindar una solución transitoria conectada a la red sanitaria y con fosa para desechos.

En tercer lugar, el alojamiento en el Hotel Bosteria que también busca ayudar a recuperarse a las pymes del sector, siendo esta una solución transitoria que va especialmente dirigida a mujeres embarazadas, a mujeres que acaban de parir o también a personas dependientes sin importar su edad.

El Gobierno también busca asumir el desafío de la reconstrucción con más de 300 maquinarias desplegadas en toda la región para la remoción de escombros. Hasta el momento, alrededor de 54 mil toneladas de escombros han sido retiradas, permitiendo la instalación de viviendas de emergencia y se busca establecer las bases para la reconstrucción de los territorios afectados.

“Tras 10 días de intenso trabajo podemos decir que el retiro de escombros producido por la emergencia aquí en la comuna de Villa Alemana ha terminado se despejaron las vías públicas los accesos los vehículos quemados la techumbre y materiales que dejaron los incendios”, dijo el Presidente Boric.

Asimismo, se han implementado medidas para restablecer servicios básicos como la red eléctrica con el trabajo en conjunto con Chilquinta. En coordinación, logaron reponer en un 100% la energía eléctrica aunque esto no significa que todas las personas tengan luz. Es por esto que el Gobierno aseguró estar acelerando la entrega de los kits de emergencia para que se puedan hacer los empalmes en todos los hogares de modo que puedan acceder a electricidad y poner sus aparatos eléctricos.

También se han instalado 137 puntos de agua potable en la vía pública y además cientos de baños químicos para hacer frente a las necesidades de la comunidad.

Por su parte, el Presidente realizó una crítica al propio Estado chileno señalando que “tiene que mejorar la institucionalidad para llegar más rápido, pero no es fácil. Esto no se trata de vender humo y decirle a la gente promesas que no se van a cumplir. Estamos desplegados con todas las fuerzas del estado”, indicó el mandatario.

El compromiso del Gobierno es un llamado a la colaboración de todos los sectores de la sociedad. A través de la solidaridad y la acción coordinada, advirtieron, se busca superar esta difícil situación y reconstruir las comunidades afectadas. “El proceso será largo, pero la determinación y el esfuerzo conjunto son la clave para que todas las familias puedan ponerse de pie”, señaló el Presidente Gabriel Boric.