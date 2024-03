Presidente Boric defiende exclusión de Israel en FIDAE: “Lo mismo hizo Sebastián Piñera con Rusia”

Recordando a su antecesor en La Moneda, el Presidente Gabriel Boric defendió firmemente la exclusión de empresas israelíes de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) 2024, luego de que estas empresas presentaran un recurso de protección contra el Gobierno y el Ministerio de Defensa de Chile, alegando “discriminación arbitraria”.

“Cuando se toman decisiones en función de principios, hay siempre quienes van a alegar o esgrimir excusas para tratar de cuestionarlas o relativizarlas”, declaró el Presidente Boric desde la sede del Ejecutivo, acompañado del jefe del gobierno español Pedro Sánchez, quien se encuentra realizando una visita oficial por Latinoamérica.

El Mandatario hizo referencia al expresidente Ricardo Lagos, quien enfrentó críticas por su decisión sobre la invasión de Estados Unidos a Irak mientras formaba parte del Consejo de Seguridad de la ONU.

“En ese momento, ustedes recordarán que se amenazó y se cuestionó la decisión del presidente Lagos porque se decía que esto iba a debilitar la relación con Estados Unidos, que era fundamental para el crecimiento económico de Chile, teniendo un TLC recién firmado. Pero el presidente Lagos se mantuvo firme en su decisión y creo que es uno de los grandes aciertos de su mandato y por el cual hoy día en Chile seguimos estando orgullosos”, afirmó Gabriel Boric.

“Defiendo principios y me siento orgulloso de hacerlo”

En cuanto a la exclusión de las empresas israelíes, el Jefe de Estado reiteró que se trata de una cuestión de principios y de respeto irrestricto a los Derechos Humanos, los cuales, a su juicio, están siendo violados por parte del ejército de Israel y el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, especialmente en relación con la situación en Gaza.

“Eso lo pueden ver ustedes diariamente con las imágenes terribles que nos llegan desde Gaza con niños, mujeres asesinados a mansalva, con gente que está al borde de la muerte de hambre, con una destrucción que conversábamos con Pedro (Sánchez), tardará cerca de 30 años en recuperarse”, añadió.

En ese sentido, Boric remarcó que la exclusión de las empresas israelíes de la FIDAE es coherente con la política internacional de Chile, señalando que acciones similares fueron tomadas por el fallecido expresidente Sebastián Piñera cuando suspendió la invitación a Rusia a participar en la FIDAE debido a la invasión de Ucrania en 2022.

En palabras del Mandatario: “Lo mismo hizo el presidente (Sebastián) Piñera cuando suspendió la invitación a Rusia de la participación de la FIDAE cuando se realizó la invasión a Ucrania en febrero del año 2022”.

“Entiendo que, en función de la crítica política o de las trincheras contingentes, se ataquen estas decisiones, pero acá yo defiendo principios y me siento orgulloso de hacerlo”, afirmó el Presidente Boric. “Lo que está sucediendo en Gaza es inaceptable, y no me parecería ni prudente ni coherente que empresas israelíes vengan a exponer armamento a Chile en estas condiciones”, agregó.

El recurso presentado por las empresas israelíes busca dejar sin efecto la decisión del Presidente Boric comunicada el pasado martes 5 de marzo, solicitando también que se dicte una orden de no innovar al respecto.

El abogado Esteban Parot, quien representa a las empresas israelíes, lidera la acción legal que busca revocar la decisión del gobierno chileno.

Desde el inicio de la guerra en Gaza, el Presidente Boric, reconocido defensor de la causa palestina, ha condenado duramente la ofensiva militar de Israel y en noviembre llamó a consultas al embajador en Tel Aviv, José Carvajal, lo que se suma a la tensa relación que ha tenido con el embajador Artzyeli, a quien no quiso recibir en La Moneda, cuando este fue a presentar sus cartas credenciales, en septiembre de 2022.