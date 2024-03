Ministra Jara y reforma previsional: “Es tiempo de que la oposición ceda”

En medio de la vorágine política y las expectativas ciudadanas, la Ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara (PC), se muestra optimista y firme en su convicción de que durante este Gobierno se logrará aprobar una crucial reforma previsional. La discusión de esta reforma se retomó esta semana en el Senado en segundo trámite legislativo, y Jara está segura de que se construirá un acuerdo que finalmente se plasmará en ley.

La discusión ha estado marcada, principalmente, por el destino del 6% de cotización adicional con cargo al empleador. Hasta ahora, la oposición se ha mantenido firme en proponer que la totalidad de ese porcentaje vaya a las cuentas individuales, mientras el oficialismo plantea que una parte vaya a un fondo solidario.

Durante la última semana, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Presidente Gabriel Boric arremetió en contra de quienes se oponen a que parte de la cotización adicional que se propone en la reforma previsional vaya a un fondo solidario, afirmando que esa postura permite que las mujeres sigan siendo discriminadas.

“Cuando nosotros hablamos de solidaridad en la cotización del sistema de pensiones, hablamos de reconocer ese trabajo de cuidado no remunerado, si hoy todas las cotizaciones van a cotización individual y estamos hablando en el gobierno que la mitad de lo que se aumente vaya a solidaridad, y cuando se oponen a que exista algún nivel de solidaridad le están diciendo a las mujeres que tiene que seguir siendo discriminadas por el trabajo que la sociedad hoy no les reconoce y que constituye la base sobre la cual se desarrolla una sociedad”, manifestó el Mandatario durante una actividad por el 8M en La Pintana.

Hoy, “tenemos la convicción de que vamos a lograr construir un acuerdo en el Senado, que esperamos ahora sí pueda concretarse en una ley vigente”, declaró la ministra Jara a El Mercurio.

No olvidar el objetivo: mejorar las pensiones

Consultada por la distribución del 6%, la secretaria de Estado manifestó que están abiertos a conversar todas las fórmulas que cumplan con el objetivo de subir las pensiones, aunque dijo que “si en el Parlamento hay una idea mayoritaria del 4%-2% implicará que, por ejemplo, las mujeres no podrán subir el monto de sus pensiones por la diferencia en las expectativas de vida”.

Al abordar los plazos y las tensiones inherentes al proceso político, la titular de la cartera del Trabajo enfatizó la necesidad de acelerar la construcción de dicho acuerdo. Reconoció la ventana de oportunidad existente y la importancia de evitar tensiones adicionales durante el periodo electoral, especialmente en las elecciones municipales de octubre. Sin embargo, también subrayó la disposición del Gobierno para escuchar a todos los actores involucrados y trabajar incansablemente para alcanzar consensos.

“Esperamos tener el primer semestre un acuerdo político que nos permita sacarla adelante. El acuerdo va a permitir que luego el trámite legislativo sea más rápido, pero no es un valor en sí mismo”, afirmó Jara.

En cuanto a las concesiones y la posibilidad de ajustes en la propuesta inicial, la ministra sostuvo que el Gobierno ya ha cedido significativamente en varios aspectos. Sin embargo, destacó la importancia de mantener el enfoque en el objetivo fundamental: mejorar las pensiones.

“El Gobierno ha cedido bastante. No solamente ya no se deroga el DL 3.500, sino que no hay cuentas nocionales, no va a ser el IPS el que va a administrar las cuentas, no va el 6% a un seguro social y se ha ido bajando esta nueva cotización de los empleadores, llegando a la fórmula de 3%-3%. Es tiempo de que la oposición ceda”, declaró.

No obstante, la ministra Jara recalcó que “el diálogo político y técnico tiene que centrarse en cuánto queremos subir las pensiones. Uno podría pensar en distintos tipos de distribución, pero cada uno de esos puntos que se rebaja significa una pérdida de beneficios para jubilados actuales y quienes se jubilen en las próximas décadas”.

En cuanto a propuestas específicas, Jara mostró disposición a considerar diversas alternativas que cumplan con el objetivo de mejorar las pensiones, aunque enfatizó la importancia del financiamiento adecuado.

“Hay que tener cuidado con el nivel del pilar solidario para que no pueda constituir un desincentivo a la formalidad”, añadió.

La conversación con el matutino también abordó compromisos específicos, como la incorporación de un seguro de longevidad, destacando la importancia de mitigar los riesgos del envejecimiento y garantizar una mayor seguridad social.