Senadora Gatica critica actitud “mezquina” y “egoísta” de Marcela Cubillos por disputa de Las Condes

En abril cierran los pactos electorales para las elecciones de octubre y el oficialismo, con algunos tropiezos, tiene un acuerdo desde el PC hasta la DC. Sin embargo, en la oposición aún no están tan claras las cosas. Chile Vamos es el encargado de articular un acuerdo que logre coordinar a toda la oposición; no obstante, aún no se han llegado a definiciones claras.

La senadora de Renovación Nacional (RN), María José Gatica, en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, dijo creer que si Chile Vamos quiere volver a ser gobierno “tenemos que generar un gran pacto y ojalá negociaciones y conversaciones desde Demócratas y Amarillos hasta Republicano”.

En ese sentido, considera que la polémica que se ha desatado por la diputa de la alcaldía de Las Condes no ataca el problema real de la coalición. Para Gatica esta polémica se da por “luchas de poder”, y en la misma línea —recalcó— “si queremos volver a gobernar, no basta con que tengamos los municipios que hoy día ya son del sector”.

El hecho de que la exministra y exconvencional de la UDI, Marcela Cubillos, entrara en la competencia por la alcaldía de Las Condes no le cayó nada bien a la senadora Gatica, especialmente por lo que se generó después: una tensión entre la misma oposición. “Me molesta realmente que muchas veces la discusión en mi sector se centre en este tipo de mezquindades”, expresó la legisladora RN. El mensaje de María José Gatica va en una dirección clara: “Demos la pelea con la izquierda”.

“Creo que estar haciendo este muñequeo de quién se lleva los municipios, de que por años sean del sector, es una mezquindad”, acusó Gatica. Luego, al ser consultada por si cree que Cubillos actúa con mezquindad dijo: “Si, con egoísmo. Plenamente. No sé si Marcela en sí, pero creo que centrar la pelea política en quien va a poder liderar la campañas electorales que son de derecha consolidadamente, año tras año, creo que no nos hace bien”.

En El Mostrador Vodcast, la senadora Gatica también aprovechó de hablar de la principal carta presidencial de su sector: la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI). A propósito de las elecciones municipales, la senadora cree que la alcaldesa debe aclarar “si va a ir a competir por Providencia o va a dar un paso al costado”. Esto, porque así podría aprovechar de recorrer el país para su campaña. “No es bueno tener que estirar tanto el chicle (…) porque también eso es un síntoma de egoísmo que no le hace bien al sector”, recomendó Gatica.