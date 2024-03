Evelyn Matthei acaricia el cetro político de Sebastián Piñera

En Chile Vamos está claro que no hay un “reemplazo” para ocupar el trono político que dejó vacante el fallecido expresidente Sebastián Piñera. Sin embargo, un nombre resuena con fuerza para recibir su cetro, esa vara de metal precioso que los reyes y emperadores utilizaban como símbolo de su poder y que, en este caso, se presenta en forma de documento, de legado político: ese nombre es el de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

Y es que la trágica muerte del exmandatario no será algo fácil de superar para la coalición que agrupa a RN, la UDI y Evópoli. El sector pretende mantener vivo su recuerdo el mayor tiempo posible. Tanto así que este miércoles 6 de marzo se realizará una ceremonia en la sede del Congreso Nacional en Santiago, cuando se cumple un mes del fallecimiento del dos veces Presidente de la República.

Según fuentes de la organización, más de 1.200 personas ya se han inscrito para el acto que comenzará alrededor de las 19:00 horas, en el cual se rendirá un sentido homenaje a la memoria y al legado político de Sebastián Piñera.

Todo esto, no solo para revitalizar la unidad de Chile Vamos, sino también con el objetivo de obtener un segundo aire de cara a las municipales y –sobre todo– asegurar el regreso de la coalición a La Moneda. Esta última apuesta es respaldada de manera generalizada en Chile Vamos, por ahora, basándose en las encuestas que posicionan a Matthei como la próxima Presidenta de la República.

El tema es que Chile Vamos quiere que toda la atención esté centrada este miércoles en la memoria de Sebastián Piñera, aunque admiten que será inevitable que las miradas se desvíen hacia Evelyn Matthei, a quien gran parte del sector señala como la “heredera” o la “sucesora” del legado del fallecido exmandatario.

En febrero, el jefe de la bancada de diputados RN, Frank Sauerbaum, destacó que la alcaldesa y el exmandatario habían estado trabajando juntos y, por lo tanto –dijo–, “creo que Evelyn Matthei y otros más también tenemos el deber de poder continuar su legado”.

También, a días de la muerte de Sebastián Piñera, su exjefe de asesores, Cristián Larroulet, dijo en una entrevista radial que tanto Matthei como Andrés Chadwick son importantes liderazgos, pero añadió que hay “otros” que podrían suceder al expresidente. Larroulet resaltó a personas como Julio Isamit, Jaime Bellolio, Andrea Balladares, Juan José Ossa y Gonzalo Blumel.

Precisamente ahí está la clave del apoyo del piñerismo. Ese grupo de gente, donde figuran los asesores más leales al exgobernante, esos que se quedaron en el barco cuando parecía inevitable un naufragio, la mayoría de esos excolaboradores, trabajan detrás de la eventual candidatura de Matthei.

“Buena gente”

“Me estoy preparando y estoy preparando con buena gente en distintas áreas, porque acá se habla de la seguridad ciudadana y ya no basta con hablar de seguridad ciudadana. Uno tiene que ver cuál es el régimen carcelario, cómo vamos a cuidar las fronteras, cómo vamos a tener que expulsar a los que hay que expulsar”, manifestó Evelyn Matthei, este martes, en el matinal de Canal 13.

Y aunque Matthei ha expresado respecto a Piñera que “no hay reemplazo” y “nadie puede tratar de emular su liderazgo o apropiarse de él”, la realidad es que esa “buena gente” con la que se está preparando son precisamente cercanos colaboradores del proyecto político del fallecido exmandatario.

Fuentes cercanas a Chile Vamos confirman que la actual alcaldesa mantiene conversaciones frecuentes con exministros como Jaime Bellolio (UDI), Gonzalo Blumel (Evópoli), Karla Rubilar (RN), Ignacio Briones (Evópoli), Paula Daza, Alfredo Moreno, así como con el exsubsecretario Rodrigo Ubilla, el diputado UDI Guillermo Ramírez, el exdirector de Presupuestos Rodrigo Cerda, el economista Sergio Urzúa y el empresario Juan Sutil.

Además, según consignó La Tercera el pasado fin de semana, el historiador Juan Luis Ossa, quien recientemente dejó el Centro de Estudios Públicos (CEP) para unirse a Horizontal, centro de estudios asociado a Evópoli dirigido por Juan José Obach, estará a cargo del eventual programa presidencial de la alcaldesa.

Por otro lado, desde la UDI están desarrollando una plataforma denominada “Chile con Esperanza”, liderada por la exconvencional Constanza Hube y la exministra Isabel Plá, con la posible incorporación de Eduardo Cretton.

Cabe mencionar que Matthei y Piñera tuvieron varios roces durante sus carreras políticas, sobre todo tras el “Kiotazo” de 1992. Sin embargo, la alcaldesa ha manifestado en diversas entrevistas que se reconciliaron después de varios años.

“Solo Dios sabe” y “un hermoso rumor”

Evelyn Matthei, quien aún no hace pública su decisión sobre si buscará la reelección en la Municipalidad de Providencia o si pasará directo a competir por La Moneda, dijo que se está “preparando” para una posible carrera presidencial, aunque precisó que “sólo Dios sabe”.

Ante la incertidumbre, un analista cercano a la UDI afirma que Evelyn Matthei no buscará la reelección como alcaldesa y que enfocará todas sus energías en llegar a La Moneda.

Además, Sebastián Piñera fue bastante claro antes de morir. “Creo que ella (Matthei) es la candidata mejor posicionada de Chile Vamos para las futuras elecciones presidenciales. Tiene todas las cualidades y capacidades para ser una muy buena presidenta, pero faltan dos años. Va a pasar mucha agua bajo el puente, pero hay que proteger los liderazgos. En la centroderecha hay una especie de fuerza, cierta antropofagia, de que apenas surge un liderazgo, todos tratan de destruirlo. Yo creo que es al revés. Hay que defender y promover el liderazgo que tiene Evelyn Matthei en nuestro sector”, dijo en su última entrevista con la revista Velvet.

No obstante, algunos advierten sobre la necesidad de ser cautos, con el fin de evitar repetir la situación que vivió Joaquín Lavín en 2021. El 6 de enero de ese año, Lavín anunció que no buscaría su reelección como alcalde de Las Condes para “jugársela con todo” por la presidencial, pero finalmente no logró figurar en la papeleta electoral, siendo Sebastián Sichel la carta de Chile Vamos.

“Yo no estoy diciendo que necesariamente voy a ser candidata ni que voy a llegar al final, porque nadie sabe. Falta un año y medio”, aclaró la alcaldesa de Providencia, además de sostener que está tratando de ser “súper responsable”.

Quien llama a la cautela es el diputado Francisco Undurraga (Evópoli), quien también suena como precandidato presidencial. A su juicio, tampoco hay “reemplazo” para el expresidente Sebastián Piñera, ya que cada liderazgo es distinto. Sin embargo, el parlamentario es enfático en señalar que “todo hace pensar” que Matthei será la candidata de Chile Vamos, aunque llama a “no volverse locos”.

Undurraga recuerda que Evópoli respaldó tanto a Sichel como a Briones en el pasado y adelantó que entregarán su total respaldo a quien sea capaz de apuntalar la unidad de Chile Vamos. Reconoce que la alcaldesa Matthei está bien posicionada en las encuestas, pero aclara que su partido está abocado netamente a las próximas elecciones municipales y regionales. Undurraga afirma que “no hay división” sobre el liderazgo de Evelyn Matthei en el sector.

El presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, enfatizó a este medio que es la propia Matthei quien tiene que tomar la decisión sobre si repostular a la alcaldía o ir solo a la presidencial, aunque espera que sea pronto.

El miércoles 10 de abril es la fecha límite para registrar las primarias ante el Servicio Electoral.

Desde el entorno de la alcaldesa Matthei señalan que su candidatura presidencial es por ahora “un hermoso rumor”.

Suspenso

Según las últimas declaraciones del timonel gremialista, la UDI no terminaría de convencerse para apoyar a la alcaldesa en una candidatura presidencial, pese a los buenos números que ostenta en las encuestas. El senador Macaya, al referirse a una eventual candidatura de Matthei para La Moneda sostuvo que “si mantiene esos números en las encuestas, por cierto, va a ser nuestra candidata presidencial”.

Esto, según fuentes cercanas a la UDI, sería solo para mantener el suspenso, puesto que todo Chile Vamos ya estaría convencido de que Evelyn Matthei no solo es quien recibirá el “cetro” de Sebastián Piñera, sino que desde el año pasado es la candidata de la derecha y que esto se zanjó cuando logró “capitalizar” el legado de Piñera.

Demás está recordar lo que dijo Karla Rubilar durante el funeral de Estado del expresidente. “Tenemos grandes liderazgos”, mencionó Rubilar, quitando la mirada de las cámaras y dirigiéndose hacia Matthei, agregando que (esos liderazgos) “sin duda van a tener que continuar esta posta, de este trabajo”.

Desde la organización de la ceremonia en homenaje a Sebastián Piñera remarcan que Evelyn Matthei participará solo en su rol de exministra.

El evento no será exclusivo para militantes de Chile Vamos. Desde la organización del evento señalan que se harán presentes militantes de Amarillos por Chile y Demócratas. Desde el Partido Republicano, descartaron asistir “institucionalmente”.

Desde el oficialismo, el diputado del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri, no abordó el evento, pero sí la posible candidatura presidencial de Evelyn Matthei. “La alcaldesa Matthei tiene un legítimo derecho a postular a ser Presidenta de Chile, pero sí ella está anunciando hoy día esta decisión lo correcto sería que renunciara al municipio de Providencia, porque a ella se le paga un sueldo para ser alcaldesa y no para ser candidata presidencial”.

Diputados UDI piden no darse “gustitos personales”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, es la principal preferencia de los chilenos, según la última encuesta Pulso Ciudadano, con un 26,2% (+8,4 que el estudio pasado), manteniéndose lejos de José Antonio Kast, que la secunda con un 10,6%, y de la expresidenta Michelle Bachelet, que alcanzó un 9,5%.

En este escenario, la edil aseguró que “me estoy preparando con buena gente en distintas áreas”, algo que fue valorado por el diputado y jefe de bancada UDI, Guillermo Ramírez, quien señaló que “me parece que es la manera responsable de aproximarse a este tema, seguir con su labor de alcaldesa, estar preocupada de lo que hoy día es su deber, que son los vecinos de Providencia, pero empezar a prepararse en caso de que le toque asumir ese desafío”.

El parlamentario agregó que “espero que los demás precandidatos presidenciales de oposición empiecen a hacer precisamente lo mismo”, respecto de otras figuras que han surgido dentro de la derecha en las últimas semanas.

Al mismo tiempo, el diputado UDI Jorge Alessandri, valoró la aprobación que tiene la alcaldesa Matthei en la ciudadanía, y que se refleja en las encuestas, pero emplazó a los demás partidos a dar su respaldo. “Ahora le hace falta unidad, unidad, unidad. Que el trabajo para las municipales, que el trabajo para los gobernadores regionales, se ponga a disposición de fortalecer esta candidatura, de darle base a su programa de gobierno y darle esperanza a las chilenas y chilenos”, sostuvo.

Y agregó que “Evelyn requiere un respaldo absoluto y total. No hay espacio para divisiones, no hay espacio para gustitos ni proyectos personales. Tenemos hoy día a la mejor candidata y 24 meses para posicionarla y respaldarla para llegar al Palacio de La Moneda”.