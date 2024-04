Peñaloza no resistió la presión y se baja de la reelección en la antesala del arribo de Cubillos

En medio de cuestionamientos e investigaciones judiciales por casos ligados a la corrupción, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI) anunció que no se repostulará al cargo.

Este anuncio es un cambio de discurso de la misma Peñaloza, quien hace nueves días afirmó que a “mí nadie me va a bajar. No habrá cocinas. Yo decido”. Esto, en medio del arribo a Chile de su rival, Marcela Cubillos, lo que hizo que la UDI dejara en suspenso su nominación, pese a que contaba con el respaldo de Evelyn Matthei, probable carta presidencial de Chile Vamos.

Peñaloza, en su punto de prensa, fue escoltada por los principales dirigentes de Chile Vamos, como el presidente de la UDI, Javier Macaya, además de los presidentes de Evópoli, Gloria Hutt, y RN, Rodrigo Galilea.

“Hoy es tiempo de la generosidad y de la unidad”, aseguró Peñaloza, agregando que “porque no estoy dispuesta para que mi nombre sea un factor de división frente a este desafío que es mayor, he decidido no repostular al cargo de alcaldesa”.

“Dejó así en libertad a la UDI y a los partidos de Chile Vamos para que institucionalmente resuelvan al mejor candidato que representa nuestras ideas y nuestros valores”, agregó.

“Siempre he sentido que la Municipalidad de Las Condes es una gran oportunidad de servicio público, jamás como una plataforma electoral o política para mí o para cualquiera a la que yo deba aferrarme y mucho menos como una fuente de división de la centroderecha”, señaló.

Se defendió de los cuestionamientos

En la parte final de su punto de prensa, Peñaloza dijo que la decisión de no postularse fue “difícil” y “dolorosa”, pero que nada tuvo que ver las causas judiciales que están ligadas a ella.

“Lamentablemente, en los últimos meses se ha buscado majaderamente enlodar la gestión municipal que hemos realizado, mi honra de manera infundada, con especulaciones que son injustas, que buscan crear falsos empates sin medir consecuencias y que terminan produciendo un gran daño”, acusó.

“Esto ha puesto Las Condes en un foco de un conflicto político que no existe, que no le hace bien a los vecinos y que no le hace bien a mi coalición, eso debe terminar hoy día”, concluyó.