Matthei termina con el misterio que todo el mundo sabía: irá de candidata presidencial

En lo que era un secreto a voces, este viernes se confirmó que parte la carrera presidencial, con el anuncio oficial de que Evelyn Matthei (UDI), alcaldesa de Providencia, no irá a la reelección por un tercer período y expresó que existe la posibilidad de asumir nuevos desafíos en 2025, apuntando a explorar una precandidatura presidencial.

Matthei aprovechó el lanzamiento del proyecto de recuperación del Café Literario del Parque Balmaceda, que sufrió serios daños durante el estallido social, para marcar un antes y un después de cara a las futuras elecciones presidenciales.

“Es justamente porque no tengo la certeza de poder dedicar todo mi tiempo y mi atención a los asuntos comunales en un próximo periodo es que he tomado la decisión de no repostular a un tercer período como alcaldesa de Providencia”, explicó.

Según comentó, pensar en sus vecinos la hizo pensar “muy detenidamente esta decisión”. Sin embargo, finalmente optó “con mucha pena en mi corazón, dar un paso al costado y abrir la puerta a nuevos liderazgos municipales”.

No es candidata… por ahora

En ningún momento de su punto de prensa Matthei afirmó que iba a ser candidata presidencial, pero manifestó que en su decisión de no repostularse a Providencia pesó esa alternativa: “Es evidente que en mi decisión ha pesado la posibilidad de que el próximo año me toque asumir nuevos desafíos”, dijo la alcaldesa, que ostentará el cargo hasta diciembre.

“Sin embargo, por ahora no quiero hablar de candidaturas en el próximo año, ya que nuestros esfuerzos deben estar enfocados en elegir a los mejores alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales a lo largo de todo Chile”, expresó.

Con la misma cautela de las últimas semanas, apuntó que “el destino es siempre incierto” y que “nadie sabe qué ocurrirá en un año y medio más”.

Si bien no confirmó que será candidata, sí enumeró una serie de medidas en caso de que finalmente decida serlo: “Combatir el narcotráfico, regular la inmigración, reducir las listas de espera en los hospitales, tratar de asegurar más trabajo, mejores condiciones de vida, volver a soñar con la casa propia, mejorar la calidad de la educación, fomentar a las pymes, lograr un desarrollo más equilibrado en nuestro país y tantas otras cosas como enfrentar la crisis climática”.

Éstas, sostuvo, “son materias que demandan la construcción de equipos sólidos, comprometidos con la salud, con Chile y con el bienestar de sus ciudadanos”.

Según los resultados de la última encuesta Pulso Ciudadano, publicados el pasado 31 de marzo, en las preferencias presidenciales sigue liderando Evelyn Matthei (24,9%), seguida por José Antonio Kast (11,7%) y la expresidenta Michelle Bachelet (8,1%).

Jaime Bellolio: su más probable sucesor

Mientras tanto, el exvocero de Gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Bellolio (UDI), y exdiputado por el distrito 30 (por Buin, Paine y San Bernardo) es la figura política elegida por Matthei para que sea su sucesor en la comuna y compita en las municipales de octubre.

Según explican en la UDI, esta semana Bellolio recibió diversos llamados telefónicos con felicitaciones. Además, comentaron a El Mostrador, que Matthei ha conversado con el exministro en varias oportunidades para abordar su postulación como sucesor.

No obstante, en el Partido Republicano, que lidera el también exdiputado por el distrito 30 y tres veces excandidato presidencial, José Antonio Kast, la figura de Bellolio es mirada con reticencia por su “perfil liberal” y porque ha apoyado como parlamentario el matrimonio igualitario y la Ley de Identidad de Género.