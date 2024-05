Senador Insulza asegura que isapres “no tienen plata” para pagar deuda “porque se la repartieron”

En las próximas 48 horas, el Congreso tiene una misión a contrarreloj: tiene que despachar de comisión mixta y de sus dos Cámaras la ley corta de isapres, a solo días de que el domingo 12 de mayo termine el plazo otorgado por la Corte Suprema. Es en ese contexto que el senador PS José Miguel Insulza se fue en picada contra las isapres, asegurando que “no tienen plata” porque “se la repartieron”.

“No tienen plata porque se la repartieron, pues eso es lo que pasó. Una plata que tenía destinada para algo, para pagar una deuda, se la gastó en otra cosa. Y un día la justicia le dijo que tenía que pagar su deuda. Eso es lo que ha pasado con la isapres. No tienen plata porque se gastaron, se repartieron cuantiosas utilidades en sus propietarios”, dijo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

En ese sentido, agregó que la “gente dice que es injusto, pero hay que salvar a la isapres, porque si no, como dos millones de personas se quedan sin salud, y eso no puede ocurrir, y no podemos ser responsables en eso. Por lo tanto yo voté a favor de una fórmula que permitía que adelantaran un poco la presentación de sus nuevos planes, los cobros de sus nuevos planes. Y después me salieron con esta fórmula rara, que yo no recuerdo, la mutualización, inventaron esto, que pagaban entre todos, pagaban entre todos y pagaban todos. Entonces pagaban los que tenían más responsabilidad, los que tenían menos responsabilidad, todos pagaban juntos y eso lo que hacía era reducir la deuda tremendamente de manera muy arbitraria”.

“Ahora, esto no ha sido discutido a fondo, yo estoy diciendo mi opinión. Porque lo único que hizo el Tribunal Constitucional fue decir que eso es iniciativa del Presidente de la República, estas no son cosas que ustedes pueden iniciar (…) Mutualización no va a haber, no va a haber mutualización”, reiteró.

Críticas a la justicia militar

Insulza también criticó la posibilidad de que en el trámite de las Reglas del Uso de la Fuerza por parte de policías y FF.AA. se traiga de regreso la justicia militar para algunos casos. “Es el retorno del pinochetismo”, aseguró.

“Yo no tengo nada contra el hecho de que se haya una rencilla al interior de un cuartel, o robos sistemáticos entre soldados en un lugar. Eso se lleva a la justicia, a la justicia militar. En realidad es medio raro que una institución estatal tenga una titularidad especial judicial. Los otros servicios públicos no tienen sistemas judiciales propios. Pero eso ocurre hace bastante tiempo. Estos servicios públicos tampoco tienen situaciones previsionales. Pero yo creo que sí el Ejército y las fuerzas armadas tienen sistemas propios, pero que los usen para ellos. Que se use para ellos, que no se use para determinar, para dilucidar si una tragedia que ocurrió en la calle, entre militares y civiles, tiene un juicio militar, eso debe ser investigado por la justicia civil”, dijo.

“La derecha sabe perfectamente que el gobierno la va a rechazar, y que los parlamentarios opositores a eso la vamos a rechazar. Como la derecha sabe que el gobierno lo va a rechazar habrá este jueguito latero, para que las consecuencias las pague el gobierno. Voy a votar en contra, lo he dicho claramente. Yo espero que esto no se presente al Senado. Y si se presenta al Senado, que se rechace las admisibilidades. Que se declare inadmisible como corresponde. Pero si llegara a la derecha que hoy día gobierna el Senado a imponer que la oposición se plante, yo estoy por votarle enteramente en contra. Y si los votos de ellos son más que los nuestros, el gobierno puede perfectamente hacerlo con un veto. O con el Tribunal Constitucional”, agregó.

Boric y el “matapacos”

Finalmente, Insulza se refirió a la frase del Presidente Gabriel Boric criticando la imagen del “perro matapacos”, insignia durante el estallido social. “El Presidente separó aguas de manera tremendamente drástica, fuerte”, dijo.

“Me alegro que sean los que han ocupado cargos públicos, como el alcalde Tomás Vodanovic y el mismo Presidente de la República, lo reconozcan de manera tan tajante. Porque yo la verdad que no recuerdo (…) que de parte de los que ahora rasgan vestiduras haya habido el mismo reconocimiento de los brutales crímenes que se cometieron para el golpe”, cerró.