Daza y colapso de isapres: se producirá un “efecto en cadena” que no “tiene magnitud en la historia”

La exsubsecretaria de Salud Pública del gobierno de Sebastián Piñera, Paula Daza afirmó que si las isapres colapsan al no poder pagar la deuda que determinó el fallo de la Corte Suprema, se producirá un “efecto en cadena” que no tiene “magnitud en la historia de nuestro país”.

“Hoy día tenemos un sistema asegurador privado, donde hay hoy día 2.700.000 personas. Ahora, en forma paralela, este sistema asegurador financia en un 60% los prestadores de salud privada,

es decir, las clínicas, los médicos, los laboratorios, los centros médicos, todo lo que significa prestador de salud, alrededor de un 60%, en algunas instituciones más, en otras instituciones menos,

pero alrededor de un 60% es financiado por las isapres”, dijo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

En esa línea, agregó que las isapres le adeudan al sistema privado que mencionó “más de 600.000 millones de pesos. Por lo tanto, ahí tenemos un vínculo importante. ¿Quiénes se atienden en este sistema prestador privado, en estas clínicas, con estos doctores? ¿Quiénes se hacen exámenes en estos laboratorios? ¿Quiénes se operan ahí? Por supuesto que estas 2.700.000 personas que están en el seguro privado. Pero además, todos los años se atienden alrededor de 7 millones de personas que están en Fonasa a través de la modalidad de libre elección, a través de convenios que tiene Fonasa con el sector privado, donde se operan, donde se resuelven problemas de salud”.

“Es decir, cuando el hospital no puede resolver una situación de GES, lo manda el sector privado. ¿Qué resuelve el sector privado? Un 20% de las listas de espera. ¿Qué resuelve el sector privado? Un 90% de los trasplantes, que son cirugías de altísima tecnología y recurso humano, 90% de los trasplantes se resuelven en el sector privado, para personas que están en isapres como para personas que están en Fonasa”, añadió.

Por lo mismo, si el sistema de isapres cae, “dejan de financiar esta deuda que tienen con los prestadores públicos. Y en forma simultánea, las personas que están en las isapres, es decir, con su asegurador privado, dejan de recibir el financiamiento para poder seguir atendiendo. Pero ¿qué es lo que pasa inmediatamente? Los prestadores privados, las clínicas, dejan de mantener los convenios con estos seguros. Como no me van a pagar, yo no voy a recibir los bonos de estas isapres, y por lo tanto, usted si se quiere atender, con nosotros, usted pague de su bolsillo”.

“Por lo tanto, esta es una cadena de dominó, que no tenemos magnitud en la historia de nuestro país, de la implicancia que puede significar para los usuarios de las isapres, pero también para los usuarios de Fonasa”, cerró.