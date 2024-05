General Iturriaga releva del mando a oficiales a cargo de marcha fatal en Putre

El comandante en jefe de Ejército, general Javier Iturriaga, anunció que relevó de su mando a dos oficiales a cargo de la campaña de instrucción que terminó con el soldado Franco Vargas fallecido y 45 internados por un virus respiratorio. Es la primera vez que el Comandante en Jefe del ejército se refiere a la tragedias tras la marcha en Putre, tras 10 días de sucedidos los hechos. El relevo del mando no significa que salgan del Ejército, sino que serán redestinados a otras funciones dentro de la institución. Eso sí, aclaró que no hay bajas porque la investigación no ha dado cuenta, aún, de responsabilidades personales en los hechos. Anunció que se solicitará este martes a la corte marcial la designación de un ministro en visita para que tramite la causa. Hasta el momento hay al menos 5 investigaciones para determinar lo sucedido.

2.- Presentarán en el Senado moción de reforma al sistema político que contaría con apoyo transversal

El Senador Alfonso de Urresti presentará hoy una moción para la reforma del sistema político que contaría con el apoyo transversal de senadores en la cámara alta. En el proyecto se sugiere establecer un umbral mínimo de un 5% de parlamentarios electos para que un partido pueda acceder a un escaño en el Congreso. Y el otro punto es que si un parlamentario renuncia a su partido luego de haber sido electo por este último, perderá el escaño en favor del partido. Si bien contaría con apoyos transversales, aún queda un empuje final antes de presentar la moción.

3.- Horas clave vive proyecto de Ley corta de Isapres a menos de una semana del plazo para cumplir fallo de la Suprema

Horas clave vive el proyecto de Ley corta de Isapres que busca dar viabilidad al fallo de la Corte Suprema que obliga a las aseguradoras a devolver los cobros excesivos por la mala aplicación de la tabla de factores. Recordemos que el plazo para cumplir el fallo es este domingo 12 de mayo. La comisión mixta de la cámara tiene que despachar la iniciativa y la sala del Senado debe revisarla y despacharla de regreso a la sala de la Cámara. Entre otras cosas, no solo falta menos de una semana y aún parece no haber claridad en cómo se resolverá el tema, sino que la deuda actualizada pasó de mil 400 millones de dólares a mil 589, aunque desde la oposición señalan que se debe hacer un cálculo justo de la deuda. Cómo sea, faltan pocos días para hacer cumplir el fallo y las negociaciones y conversaciones llegan a su punto álgido.

4.- Hoy se da a conocer sentencia de Héctor Llaitul tras ser declarado culpable por delitos contra la Seguridad del Estado

Tras haber sido declarado culpable de cuatro delitos, dos de ellos por la ley de seguridad del Estado, hoy se dictará la sentencia. Pese a esto, hay cierto temor en la zona por las represalias que pueda tomar la CAM. Esto ya que dos días después de anunciada su culpabilidad, hubo un ataque incendiario que terminó con 16 maquinarias quemadas. La fiscalía solicitó 25 años de cárcel para el líder de la Coordinadora Arauco Malleco.

5.- Fiscalía Nacional Económica acusa a Indura y Linde de formar un cartel para repartirse el mercado del gas industrial

La Fiscalía Nacional Económica denunció a las empresas Idura y Linde por coludirse para armar un cartel para controlar el mercado del gas industrial, que afectaría principalmente a empresas del rubro medicinal, pero también a mineras y otras. La FNE señala que esta colusión tuvo por objeto que cada empresa mantuviese los clientes que antedían y eleminara la competencia entre ellas. Agrega que los productos afectados son sumamente relevantes para el funcionamiento de múltiples áreas de la economía y la salud de las personas. Linde, una de las empresas, se acogió al mecanismo de delación compensada, por lo que entregó todos los antecedentes a la fiscalía, mientras despidió a los dos ejecutivos involucrados en los hechos.

6.- Sistema frontal frío avanza desde el sur y traerá lluvias y hasta nieve en precordillera

Un nuevo sistema frontal frío está avanzando desde el sur del país, el que traerá lluvias para las regiones de la zona central. Según la Dirección meteorológica, hoy llegarían las precipitaciones a Santiago. El paso de este sistema generará bajas considerables en las temperaturas de la zona central a partir del miércoles. Incluso en ciudades como los Andes se espera que ese día los termómetros marquen entre menos 3 y menos 1 cómo mínimas. Y para San José de Maipo se espera que alcancen los menos 5 grados.

Mientras, este frente afectó al gran concepción, dejando algunos anegamientos en el sector céntrico de Coronel. Mientras que en San Pedro de la Paz, en avenida las Torres con Costanera, el anegamiento de calles por agua lluvia colapsó los sumideros y terminó afectando a viviendas.

7.- Rusia ofrece diálogo a Occidente y defiende la creación de un “nuevo orden mundial”

El presidente ruso, Vladímir Putin, ofreció diálogo a Occidente en materia de seguridad y estabilidad estratégica, aunque defendió la creación de un nuevo orden mundial tras ser investido para un quinto mandato al frente del Kremlin. Subrayó que el diálogo con Occidente en materia de seguridad y estabilidad estratégica es “posible”, pero advirtió que éste no debe transcurrir “desde una posición de fuerza”, sino “sin arrogancia, prepotencia ni exclusividad personal, y sólo en igualdad de condiciones, respetando los intereses de cada uno”. Cabe recordar que hace dos días, Rusia llevó a cabo ejercicios militares en los que simuló un ataque con armas nucleares, en respuesta a agresiones supuestas de países europeos.

Israel cierra por completo el cruce fronterizo de Rafah al paso de personas y ayuda humanitaria a Gaza

Las fuerzas israelíes cerraron completamente el cruce fronterizo de Rafah, entre Egipto y Gaza, al paso de personas y de cualquier ayuda humanitaria tras tomar el control militar de esta área del lado palestino, según señaló el portavoz de la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas.

“Las fuerzas de defensa de Israel están ignorando completamente todas las advertencias de lo que esto puede significar para los civiles y para las operaciones humanitarias en toda la Franja de Gaza”, denunció, en relación a este bloqueo que deja sin acceso a la ayuda más esencial para sobrevivir a toda la población de este territorio palestino.