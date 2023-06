La reunión en Portofino que le dio el empujón a la salida de Araos

La noche del lunes, diputados oficialistas y las autoridades del Minsal se reunieron en el restaurante Portofino de Valparaíso, para analizar el caso del ahora exsubsecretario. Si bien, hasta ese momento, este contaba con el respaldo del Presidente Gabriel Boric y la ministra de Salud, desde la subsecretaría señalan que lo que resultó de esa reunión terminó pesando para la salida de Fernando Araos.

El ahora exsubsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, tuvo la confianza del Presidente Gabriel Boric y de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, hasta el día martes. Después que el Gobierno aceptara el “error” de no haber llamado a la Clínica Las Condes para habilitar una cama pediátrica para una lactante que lo necesitaba, la oposición pasó a la ofensiva y pidió cargos, específicamente, el de Araos. El Minsal, ante la amenaza, invitó a diputados oficialistas de la Comisión de Salud de la Cámara y a parlamentarios DC al restaurante Portofino de Valparaíso, para analizar el momento que atravesaba el ministerio.

Desde la Democracia Cristiana prefirieron no ir y le avisaron al Ministerio de Salud que no darían señales de “defensas corporativas”, afirman fuentes. Incluso, presionaron y advirtieron que la situación requería la salida del entonces subsecretario Araos. Además, añadieron que la bancada DC ya había definido que, si no renunciaba, concurriría con sus votos para una acusación constitucional en contra de la ministra Aguilera, no por su gestión –dicen– sino porque el momento exigía un nombre sobre el cual se materializara la responsabilidad política.

La citación era para las 20:30 horas del lunes. Mientras los diputados y diputadas llegaban al restaurante de la ciudad porteña, la ministra avisaba que llegaría tarde debido al tráfico. A las 21:30 llegó Aguilera y fue la primera en hablar. Charlaron sobre la situación de Araos y seis de los ocho parlamentarios presentes plantearon que la renuncia era necesaria para descomprimir el panorama político. Testigos puntualizan que la secretaria de Estado nunca habló mal de Araos.

El exsubsecretario también participó. Llegó más tarde, cerca de las 22:45 horas, y muchos parlamentarios que le habían dicho a la ministra que era necesaria la salida de Araos, esta vez prefirieron callar. El tema se tocó igual y el médico cirujano se defendía con argumentos técnicos que, según presentes, estaban en lo correcto. Sin embargo, diputados le dijeron que el debate había trascendido lo técnico y ahora estaba en una esfera política.

Lo que sí revelan testigos es que hubo condiciones particulares que hacían difícil predecir la magnitud del brote del virus y efectivamente una preparación mayor a la de otros años; sin embargo, ese trabajo resultó insuficiente.

Al interior de la Subsecretaría de Redes Asistenciales revelan que el panorama que le presentaron los diputados fue negativo y eso sí terminó pesando en la salida de Araos. Por un lado, los diputados oficialistas advirtieron que no sería fácil sostener el apoyo y que, además, la oposición estaba lista para salir a atacar al Gobierno en caso de que se hubiese decidido mantenerlo.