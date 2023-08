Fiscalía mete sus narices en Cancillería

Han transcurrido siete meses desde la filtración del audio en que la excanciller Antonia Urrejola conversaba con su equipo más cercano en términos “demasiado coloquiales” acerca del embajador argentino, Rafael Bielsa. El escándalo, que le costó el puesto a la exjefa de comunicaciones del ministerio y empañó la visita del Presidente Boric a Buenos Aires -en el contexto de la Celac- fue denunciado ante el Ministerio Público, por decisión de la entonces Directora Jurídica del Minrel María Cecilia Cáceres, además de iniciarse el sumario administrativo de rigor. Ambas investigaciones siguen en curso, lo que implica que, para estos efectos, el Ministerio Público tiene sus narices dentro de la Cancillería, cuestión inédita y que muchos se preguntan si era realmente necesario.

A comienzos de marzo, la fiscal Lorena Parra, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, citó a la excanciller Antonia Urrejola —entonces aún en el cargo— a declarar en la investigación sobre el llamado Caso Audios de la Cancillería. La citación también incluyó a su equipo más cercano. La persecutora, que indaga la existencia de ilícitos penales en la filtración de audios, buscaba que la exministra y sus colaboradores entregaran todos los antecedentes que tenían al respecto.

Los hechos ocurrieron en enero pasado cuando desde la propia Cancillería se filtró, por error –según se dijo- a varios periodistas, el audio de una reunión privada “al más alto nivel” en el gabinete de la ministra Urrejola, donde se discutió la respuesta que se daría a la opinión pública ante las críticas del embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa. El funcionario trasandino había lamentado y comentado la decisión del Comité de Ministros por el rechazo del proyecto portuario Dominga. Además, de algunos garabatos y hablar vulgar, se menciona en la conversación la procedencia de recordarle a Bielsa el “gesto” de Chile sobre el buque inglés, orquestado por la Cancillería. Todo pasaba en momentos en que el Presidente Boric estaba de gira en Buenos Aires, en el marco de la VII Cumbre de la Celac.

Con lo del buque inglés se hacía referencia a un “gesto” hacia Argentina, consistente en haberle negado servicios, en el astillero ASMAR Magallanes, a un buque patrullero británico; cuestión que el senador Alejandro Kuzanovic y el diputado Christian Matheson pidieron, mediante oficio al actual canciller, aclarar y determinar al responsable de esa decisión.

Los integrantes de la reunión, además de la ex ministra, fueron: el secretario general de Política Exterior, Alex Wetzig; el director de Planificación Estratégica, Andrés Villar; la jefa de gabinete de la ministra, Carola Muñoz; y la jefa de comunicaciones, Lorena Díaz. Esta última renunció a las pocas horas de ocurrida la filtración, echándose la culpa, arguyendo que quiso enviar otro audio.

Tras el escándalo, la excanciller presentó una denuncia ante el Ministerio Público —asesorada por la ex Directora de Asuntos Jurídicos, María Cecilia Cáceres, quien entendió que era exigencia legal, cuestión que muchos controvierten— y ordenó un sumario administrativo para determinar responsabilidades, un trámite que quedó a cargo de la hoy ex Subsecretaria de Relaciones Exteriores, actual asesora de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (Difrol), Ximena Fuentes. El sumario está en curso confirman desde el ministerio.

Por su parte, la investigación de la fiscal Parra se centra en una posible vulneración del artículo 161 A del Código Penal (que se introdujo después del llamado Caso Kioto que involucró a Sebastián Piñera y a Evelyn Matthei), el que castiga hasta con 500 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) a quien divulgue, sin autorización del afectado, conversaciones o comunicaciones, además de otros elementos realizados en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público. Esta investigación se encuentra en curso.

El audio filtrado a fines de enero por la ex Directora de Comunicaciones de la Cancillería, Lorena Díaz, no sólo selló la caída de ella y de la ex canciller Urrejola, también dejó en una posición muy debilitada al equipo de asesores de la ex ministra, especialmente del Secretario General Alex Wetzig y la jefa de gabinete de la canciller, Carola Muñoz.

Con el nombramiento de Alberto van Klaveren, ambos funcionarios fueron confinados a labores de segunda línea, “especialmente en el caso de Wetzig, quién a pesar de continuar como Secretario General, en la práctica fue sumergido mientras se le encuentra nuevo destino, agrega una fuente. Esto, dicen, “porque van Klaveren no está cómodo con él, no solo por lo del audio, sino porque no es de ‘su lote’. De hecho, en la práctica cambió a Wetzig por Carlos Portales, quien ahora es su asesor principal”.

En las oficinas de Teatinos se bromea diciendo que el ministro está llamando a jugar a cracks de los 90… ”. En todo caso, agregan que es difícil que Wetzig pueda ser destinado, antes de que se termine el sumario por “la cuestión” del audio.