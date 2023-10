Adiós general: Álex Chavan, policía que echó a periodista Paulina de Allende-Salazar, pasa a retiro

Este martes 10 de octubre, en una ceremonia en la Escuela de Carabineros, encabezada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez Reveco, pasaron a retiro 12 generales que habían cumplido más de 30 años de servicio en la institución. El pasado 21 de septiembre, el Presidente Gabriel Boric, a través del Ministerio de Interior, aceptó la propuesta del general Yáñez para la conformación del Alto Mando 2024.

Entre los retirados destaca el general Álex Chavan Espinosa, que se desempeñaba hasta ahora en la Dirección de Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, y que fue reemplazado por el general inspector Jaime Velasco Bahamóndez. También figuran entre los salientes el exdirector de Inteligencia Policial, Luigi Lopresti Isasmendi, rol que asumió el exdirector de la Escuela de Carabineros, Julio Jaramillo Vivero. Igualmente, ascendió a general inspector el general Jean Camus Dávila, uno de los oficiales que se reunió (además estuvieron el exgeneral inspector Carlos González Gallegos y el actual Jefe de la Zona Santiago Oeste, general Marcelo Lepín Neira) con el exfutbolista Jorge Valdivia, por intermediación de la diputada Maite Orsini, hace unos meses.

Antiprensa

Álex Chavan entró en el foco mediático en abril pasado cuando, en el contexto de un punto de prensa por el asesinato del suboficial mayor póstumo Daniel Palma, señaló: “Si aquí se encuentra presente la periodista Paulina de Allende-Salazar, que fue capaz de tratar a uno de nuestros mártires como ‘paco’, esa periodista no puede estar acá. No vamos a dar ninguna declaración mientras esa periodista esté”.

Palabras con las que no solo vetó a parte de la prensa, sino que además ofició de vocero de la institución sin serlo y se tomó un protagonismo por sobre el general director. Mensaje que ciertos sectores de la “familia verde” tomaron, entonces, como una señal de un posible ascenso para el general Chavan. Pero no fue así y el oficial pasó a retiro junto a once camaradas de armas.

Chavan es cercano a Bruno Villalobos –fue siguiendo una carrera similar, con paso por el OS7, la SEBV y la Dirección de Control de Drogas e Investigación Criminal–. Se habrían acercado cuando Villalobos era director de Inteligencia y un entonces capitán Chavan iba de salida.

Pero el episodio con la experiodista de Mega no había sido el único protagonizado por Chavan Espinosa. En 2017, Matías Rojas Medina, periodista de El Ciudadano, que reporteaba temas de corrupción al interior de Carabineros, estaba siguiendo a quien era entonces edecán de Michelle Bachelet, por ciertas menciones que se hacían sobre él en una causa por narcotráfico de la década del 90.

“En ese tiempo, el general director Bruno Villalobos estaba un poco molesto por algunas solicitudes que yo había realizado vía Ley de Transparencia sobre la contratación de su hijo en el Hospital de Carabineros. En un desayuno con la prensa pedí hablar con el general director para transmitirle mi preocupación por la tibia reacción que había tenido Carabineros ante la situación del edecán. Esta conversación fue cordial y con el ánimo de enmendar el rumbo, porque Villalobos recién asumía”, cuenta Matías Rojas a El Mostrador.

Sin embargo, meses después recibió una querella de parte de Villalobos. “Era por un supuesto delito de amenazas que nunca cometí, señalando que yo lo había presionado para dar de baja al edecán, puesto que, si él no lo hacía, yo daría a conocer la situación de su hijo en el Hospital. Esta invención cayó por su propio peso en el tribunal y fui sobreseído, sin embargo, el teniente coronel Álex Chavan –jefe de Comunicaciones de la época– utilizó esto como excusa para sacarme de una conferencia de prensa en la Escuela de Carabineros (lo más probable que instruido por Villalobos)”, agrega el periodista.

Tras el retiro de los generales y el ascenso de nuevos cuadros, el Alto Mando de Carabineros para 2024 –de entre quienes, pertenecientes a las primeras antigüedades, saldrá el sucesor de Ricardo Yáñez, si todo sigue su curso normal– quedó conformado (aquí la lista completa) por los generales inspectores: