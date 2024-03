Tatiana Klima regresa a su elemento: el lobby

A mediados de marzo reapareció la exdirectora de prensa de la Presidencia, Tatiana Klima Musa. A través de los medios anunció que volvía a su antiguo trabajo en asesoría comunicacional en Dinámica Plataforma, la consultora de su hermano Francisco, Guido Arenas y Mauro Valdés (exdirector ejecutivo de TVN durante la primera administración de Sebastián Piñera).

De hecho, en su LinkedIn recomienda la nota que le hizo DF la semana pasada, titulada: “Los nuevos pasos de Tatiana Klima” y donde aparece junto a los periodistas que trabajaban con ella en La Moneda, Camilo Carreño y José David Berríos, sonrientes y vestidos de forma combinada.

Allí cuenta que a partir del 1 de abril asumirá la gerencia de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Dinámica Plataforma, “dedicada al desarrollo investigación aplicada, diseño e implementación de estrategias de vínculo e inserción territorial”, donde trabajó entre los años 2019 y 2021 y manejaba cuentas de grandes clientes, como Copec, del grupo Angelini; Anglo American; Antofagasta Minerals, del grupo Luksic; Ferrocarriles Antofagasta-Bolivia; y American Tower.

Esta vez, Klima llega a abrir una nueva veta. “El espacio de la consultoría de comunicaciones y asuntos públicos está un poco retrasada a los tiempos y al contexto comunicacional que hoy se presenta en Chile y en el mundo. Así que espero darle un refresh y colaborar desde mi expertise”, señaló en Tele13 Radio.

“Hay que darle valor a la opinión de los territorios, de las comunidades indígenas”, agregó en otra publicación.

Además, retomará gestiones de lobby, pues mantiene vigente su registro.

La salida de La Moneda

Tati Klima salió del Gobierno en diciembre pasado, después de varios meses en que las cosas parecían no ir bien en la interna del equipo. “El nuevo ciclo que comienza a partir del 2024 requiere renovar y reforzar nuestros liderazgos en todos los espacios”.“Estos dos años en el Gobierno han representado un gran desafío en lo profesional, trabajo que siempre tuvo como objetivo colaborar en la puesta en marcha de un proyecto transformador que apunte a la búsqueda de mayor igualdad y justicia para Chile, programa que respaldé desde la campaña presidencial,” expresó la periodista en un comunicado.

Sin embargo, la renuncia de Klima no fue voluntaria –señalaron entonces fuentes cercanas–. Su salida se habría debido a diferencias con el Segundo Piso y una serie de problemas con la prensa extranjera. La agrupación de reporteros comunicó a La Moneda que la relación con Klima era insostenible y que, de persistir, se romperían relaciones laborales con el Gobierno. A eso se agrega una investigación por maltrato laboral.

Aproximación al poder político

Klima Musa se unió al comando del entonces candidato Gabriel Boric terminada la primera vuelta. El equipo se rearticuló con miras a superar a José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La periodista venía con un currículum contundente, tanto en comunicación política como en el mundo empresarial, no así en el periodismo. Sus credenciales dan cuenta de haber asesorado a figuras de la ex Concertación, como el exministro de Hacienda de Ricardo Lagos y luego ministro de Educación en el segundo mandato de Bachelet, Nicolás Eyzaguirre; al exdiputado Marcelo Díaz; la senadora Ximena Rincón (en cupo DC) y el senador José Miguel Insulza (PS), además de haber formado parte del comando y equipo de prensa de Michelle Bachelet en sus dos gobiernos.

Tras ganar las elecciones se reorganizaron los equipos y Klima asumió como jefa de prensa, mientras que en la dirección de prensa de la Presidencia quedó el periodista, amigo personal desde el colegio y asesor por años del electo Gabriel Boric, Felipe Valenzuela. A los pocos meses los conflictos entre Klima y Valenzuela terminaron con él en el Segundo piso y ella en la Dirección de Comunicaciones.

Hoy asegura que duerme mejor, y que en estos tres meses le han “picado” las manos, “pero uno entiende en las posiciones en que estuvo y en las que está ahora. Tengo una relación muy cordial y mucho cariño por el Presidente de la República, por tanto cada vez que considero que es bueno comunicarme con él, lo hago, independiente si él me escucha o no me escucha”, señaló recientemente.