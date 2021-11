Convencional De La Maza acusa que "algunos del sector de la UDI y republicanos parecen querer que fracase" la Constituyente

El jueves, durante una nueva sesión del pleno de la Convención Constitucional, Bernardo de la Maza, constituyente independiente electo en cupo Evópoli, informó su decisión de abandonar el barco de Vamos por Chile, mientras este se hundía y dejaba de existir formalmente para dar paso a tres colectivos diferentes.

Hoy, el convencional por el Distrito 8 acusa que "algunos" de sus ex compañeros del bloque han navegado hacia posturas de "extrema derecha" apostando al desprestigio y encima buscarían que el proceso constituyente "fracase".

"Algunos del sector de la UDI y republicanos parecen querer que fracase o están apostando a una votación del rechazo. Están desprestigiando la Convención para que finalmente en el plebiscito de salida sea rechazada la nueva Constitución, lo que de todos modos creo que es muy difícil que se vaya a producir", dijo De la Maza a El Mercurio.

Cabe mencionar que ahora Vamos por Chile se convirtió en Chile Libre, que integra a identificados con José Antonio Kast (candidato presidencial del Partido Republicano), Chile Unido, vinculado a la UDI, y Unidos por Chile, que mezcla a otros del mismo origen. En tanto, los constituyentes de RN, Evópoli e independientes se unirán en otro colectivo, del que será parte De la Maza, con la esperanza —según dijo el periodista— de "que este grupo haga manifestaciones muy claras de irse hacia el centro, y que Evópoli pase hacia el centro".

De la Maza explicó que su decisión se debió a que "hay mucho constituyentes de Vamos por Chile, los ex-37, que han adoptado posiciones que no comparto en absoluto. Se han ido hacia posiciones de extrema derecha muy conflictivas y nada de dialogantes".

"Ese ha sido un error monumental, porque, siendo la fuerza más importante individualmente, pudimos haber influido muchísimo habiendo hecho acercamientos hacia el centro, la centroizquierda moderada", agregó.

El convencional constituyente aseguró que "no logramos absolutamente nada con esta posición tan rígida y con cero afán de dialogar con personas que no piensan como uno".

Sobre los apoyos recibidos tras anunciar su salida del conglomerado oficialista, De la Maza expresó que "yo tengo muy buenas amistades en todos los sectores, y muchos de los que aplaudieron fueron amigos míos que están entre los pueblos originarios, la Lista del Pueblo, el PS, INN, el Colectivo del Apruebo".

Finalmente sobre lo que espera del trabajo en la Convención, De la Maza sentenció que "tengo mucha confianza todavía. Si se va avanzando en materias impopulares; por ejemplo, por decir algo, se empieza a aprobar una norma que acabe con la educación privada o termine con la actual bandera, será tan brutal el rechazo de la ciudadanía, que aunque tenga apoyo en la Convención, se sabrá que eso no podrá seguir adelante".

Ante los dichos de Bernardo De la Maza la convencional independiente por el mismo pacto y perteneciente al distrito 10, Teresa Marinovic expresó a Radio Biobío que lo que ellos quieren no es que la Convención fracase, "si no que esta no lleve al fracaso al país".

En la misma linea, la constituyente de la UDI perteneciente al distrito 11, Constanza Hube, calificó de mala fe las declaraciones del periodista y lo llamó a dar los nombres de quienes buscan desprestigiar el trabajo de la Convención.