Pensiones hace arder el Congreso; el misterio de la salida de Beyer de la Adolfo Ibáñez

¡Buenas! El Congreso ardió esta última semana legislativa. El miércoles los diputados coparon la Sala de la Cámara para dirimir lo que será la madre de todas las batallas: la reforma de pensiones.

Llevamos más de diez años discutiendo proyectos de ley en esta materia y este nuevo intento promete sacudir las bases de nuestra política. Está claro que el 2024 traerá sorpresas después de la discusión de pensiones y las elecciones municipales.

El miércoles comenzaron los cambios en el oficialismo. “Demócratas no votó ‘con’ la derecha, voto ‘para’ la derecha”, me dijo un líder del sector. Y la arenga a Demócratas del presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, reinstaló algo que se dice hace tiempo: “El Frente Amplio y el Partido Comunista no han aquilatado lo que implica ser Gobierno”, me señaló el diputado Eric Aedo (DC).

Y en los círculos de poder, el tema de la semana fue la sorpresiva renuncia del exministro de Educación Harald Beyer a la rectoría de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI). No es menor la noticia y acá te contamos la trama detrás del misterio.

No es menor la noticia y acá te contamos la trama detrás del misterio. Michelle Bachelet vuelve a Naciones Unidas. El lunes la exministra y estrecha colaboradora de Bachelet, la embajadora Paula Narváez, sorprendió con la noticia de que la ex Presidenta suena como candidata para la Secretaría General de la ONU. En el ambiente político la noticia se interpretó de dos maneras.

También en esta edición: el 16 de marzo cambia la mesa del Senado y en el oficialismo toma fuerza la idea de que el senador Ricardo Lagos Weber vuelva a sentarse en la testera para conducir la discusión en este complejo año legislativo. Además, el socialismo amenaza con candidato a alcalde por Santiago para competirle a Irací Hassler (PC), pero es más ruido que nueces.

Y en el bonus track de esta semana: Guido Girardi nos explica lo más importante del último Congreso Futuro y qué es lo relevante en la discusión sobre la Inteligencia Artificial, tema central de la última edición del evento.

Antes de comenzar, te quiero invitar a que compartas o te sumes a +Política, nuestra comunidad crece más cada día. Si aún no te sumas, te invito a que te Inscribas o compartas este boletín.

1

U. ADOLFO IBÁÑEZ COMIENZA AÑO ACADÉMICO SIN RECTOR

No va a ser sencillo para la UAI comenzar el año académico sin rector. Fue el martes 23, a las tres de la tarde, cuando los académicos de la Universidad Adolfo Ibáñez supieron de la sorpresiva renuncia del rector Harald Beyer. Todo indica que Beyer renunció tras una serie de episodios que desgastaron su relación con el presidente de la universidad, Pedro Ibáñez, y con una Junta Directiva donde prima la orientación empresarial. Solo tres o cuatro colaboradores cercanos al exministro de Educación supieron la noticia el jueves 18 de la semana pasada.

Uno de los mayores atributos de Harald Beyer es su prestigio y transversalidad en el mundo académico, donde las peleas y rencillas intestinas son lo habitual. Henry Kissinger decía que las peores peleas ocurren en la academia, porque no hay nada en juego (“the reason that university politics is so vicious is because stakes are so small”). Sin embargo, Beyer nunca entró en esas disputas y gozaba de gran respeto en el ambiente académico nacional.

en el mundo académico, donde las peleas y rencillas intestinas son lo habitual. Hombre clave del Centro de Estudios Públicos (CEP) durante la gestión de Arturo Fontaine Talavera, Beyer pasó a ocupar la cabeza del Ministerio de Educación en el primer Gobierno de Sebastián Piñera, en plenas movilizaciones estudiantiles, y enfrentó uno de los casos más bochornosos de acusación constitucional, en que varios miembros de la Concertación lo apoyaron públicamente criticando dicha acusación.

La oposición de entonces logró destituirlo, imposibilitando que ocupara cualquier cargo público por 5 años. Después de ese alejamiento forzado de la política, Beyer asumió la dirección del CEP, lugar en que estaba cuando lo reclutó la UAI el año 2018.

El alejamiento de dos personas cercanas. La salida a mediados del año pasado de su mano derecha, la prorrectora de Gestión Gisela Escobar, fue un duro golpe para el rector Beyer, porque fue por cuatro años su persona de confianza en el aparato administrativo. A esta salida se sumó, la semana pasada, el despido del jefe de Comunicaciones Corporativas y Marketing Gonzalo Pavon, otro de sus colaboradores y que llevaba cuatro años en la institución. Estas salidas habrían sido determinantes para que Harald Beyer negociara su renuncia en enero, con la condición de que esta se comunicara una vez terminado el proceso de admisión de nuevos alumnos.

Una universidad con propietario visible y activo. En el ámbito universitario, la UAI destaca por ser una de las universidades privadas relevantes, pero que se distingue por tener un gobierno corporativo donde sobresale el propietario, Pedro Ibáñez. Es una fundación sin fines de lucro y una estructura transparente donde no existen sociedades relacionadas que se constituyan en vehículo para el enriquecimiento de su dueño. Todo esto hace de él un personaje clave en la toma de decisiones, al punto que gente que lo conoce me dijo que “la UAI es, sin lugar a dudas, el proyecto al que más tiempo le dedica y más le preocupa a Pedro Ibáñez”.

En el ámbito universitario, la UAI destaca por ser una de las universidades privadas relevantes, pero que se distingue por tener un gobierno corporativo donde sobresale el propietario, Pedro Ibáñez. Es una fundación sin fines de lucro y una estructura transparente donde no existen sociedades relacionadas que se constituyan en vehículo para el enriquecimiento de su dueño. Todo esto hace de él un personaje clave en la toma de decisiones, al punto que gente que lo conoce me dijo que “la UAI es, sin lugar a dudas, el proyecto al que más tiempo le dedica y más le preocupa a Pedro Ibáñez”. Junta en sintonía absoluta con presidente. Los miembros de la Junta Directiva también son cercanos y tienen absoluta sintonía con el presidente de la casa de estudios, Pedro Ibáñez, que tiene como vicepresidente a Andrés Iacobelli (ingeniero y exsubsecretario de Vivienda en el primer Gobierno de Piñera). Entre los ocho directores destaca el rol conductor de Kathleen Barclay (histórica AmCham Chile). Me remarcaron que todos los miembros de esta junta pertenecen directa o indirectamente al mundo empresarial, por lo tanto, es el tema de administración el que les preocupa.

El legado Beyer. En medio del desconcierto generado por su salida, existen algunas voces que me subrayaron que Harald Beyer dejó importantes hitos que permitirán a la UAI navegar con tranquilidad en el competitivo mundo de la educación superior privada. Entre los elementos que me destacaron estuvo el aumento en los puntajes de corte de los postulantes, el incremento en publicaciones de proyectos Fondecyt e investigaciones, así como nuevas y exitosas carreras –como la que permite doble titulación en Derecho e Ingeniería Comercial–, una nueva Licenciatura en Comunicaciones, además de la consolidación del Proyecto de Artes Liberales, una iniciativa clave para Pedro Ibáñez y que hoy contaría con más de cien académicos.

Un administrador orientado a la gestión. La universidad comunicó que inició un proceso de búsqueda del sucesor de Beyer, en que intervendrían headhunters. Sin embargo, circula como posible candidato el decano de la Facultad de Artes Liberales, Francisco José Covarrubias, ingeniero comercial de la UC y máster de la Universidad de Navarra, España.

Una de las fortalezas de su nombre es que lleva 14 años en la UAI y es cercano a Pedro Ibáñez, porque conduce su proyecto estrella: la Facultad de Artes Liberales. El perfil de Covarrubias es más parecido al que tuvo el exrector Andrés Benítez, que estuvo 18 años en dicho cargo en la UAI y se destacó por su capacidad de convocar a alumnos de los mejores colegios del país a una universidad que estaba recién entrando a las grandes ligas de la educación superior privada.

2

PENSIONES: DEMÓCRATAS VOTA “PARA” LA DERECHA

Más que un coqueteo, es una relación estable. El miércoles, en el Congreso, el diputado y jefe de bancada de la DC, Eric Aedo, se tomaba la cabeza después de la votación de la idea de legislar el proyecto de ley de la reforma de pensiones. “Demócratas no votó ‘con’ la derecha, demócratas voto ‘para’ la derecha”, me dijo, y me recordó que la colectividad hacía dos semanas que había firmado un acuerdo que aumentaba la cotización en 6 puntos, distribuidos en 3 para capitalización individual y 3 para solidaridad. Había compromiso de votarlo, pero no se cumplió y Demócratas voto con la derecha.

Contenta la derecha, contenta. Un importante senador de este sector me confesó estar sorprendido con la votación del miércoles: “El oficialismo tiene mayoría en la Cámara, nosotros no teníamos ninguna chance en ese espacio, pero salimos bastante conformes”. La jornada de recriminaciones entre diputados oficialistas mostró a una coalición con serios problemas de relación entre sus partidos.

Demócratas indignado, porque le ganaron el quién vive. Conversando con la jefa de bancada de Demócratas, Joanna Pérez, reconoció que había molestia, porque “el Gobierno tergiversó la propuesta que habíamos firmado en agosto con él, que incorporaba el seguro de longevidad y repartir el 6% en 4,2% a cuenta individual y 1,8% a cooperativa de pensiones. Como no logramos un acuerdo en las cifras, decidimos que íbamos a apoyar el 3 x 3 en la Cámara, para que luego en el Senado repusiéramos la idea del 4,2 x 1,8”. Pero Bianchi y el PPD se le adelantaron.

El problema que indignó a Demócratas fue que, la semana previa a la votación en Diputados, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, habría aceptado una propuesta del mismo tenor que la de Demócratas con la bancada del PPD y el diputado Carlos Bianchi, para aprobarla en la Cámara. Eso contravenía el acuerdo que postergaba para la discusión en el Senado las proporciones que irían a solidaridad y a cotización individual. Esto motivó la molestia de Demócratas el miércoles con La Moneda.

Diputado Diego Ibáñez es insuperable. El timonel de Convergencia Social –el partido del Presidente Gabriel Boric– terminó protagonizando la jornada al criticar a la presidenta de Demócratas, la senadora Ximena Rincón, y recordarle que fue directora de AFP Provida. Todo esto antes de que se votara la idea de legislar, por lo que aumentó aún más la molestia de Demócratas.

La jefa de bancada de Demócratas fue más dura con el diputado Ibáñez. Joanna Pérez lo acusó en el hemiciclo de tener una “actitud miserable”, en donde no quedaba claro si quería aprobar o rechazar. Diego Ibáñez logró poner en peligro la aprobación de la idea de legislar y demostró que las alianzas no son lo suyo.

El problema es más serio. Para el diputado Eric Aedo, las palabras de Ibáñez solo confirman un secreto a voces: “Que el Frente Amplio y el Partido Comunista todavía no han logrado aquilatar lo que implica ser partido de Gobierno, lo que implica estar sentado en La Moneda, y que hay que pagar costos si se quiere ver implementadas reformas que son fundamentales para las personas”.

3

BACHELET ENTRE LA MONEDA Y NUEVA YORK

Sorpresa de lunes. A comienzos de esta semana, una entrevista a la embajadora de Chile ante las Naciones Unidas, Paula Narváez, movió la agenda nacional. La excolaboradora y exministra de la ex Presidenta Michelle Bachelet declaró factible y como un secreto a voces la posibilidad de que la ex Mandataria estuviera entre las candidatas para ser la próxima secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York.

La posibilidad es real. Bachelet cumple con el perfil solicitado, de ser mujer y latinoamericana, para encabezar la ONU. El problema es que no faltan candidatas. Entre ellas –y con más probabilidades y recursos– está la actual canciller mexicana, Alicia Bárcena.

Bachelet cumple con el perfil solicitado, de ser mujer y latinoamericana, para encabezar la ONU. El problema es que no faltan candidatas. Entre ellas –y con más probabilidades y recursos– está la actual canciller mexicana, Alicia Bárcena. También aparecen la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, y la exvicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan. Sin embargo, esBárcena quien corre con más ventaja.

Por qué suena Michelle Bachelet. En el oficialismo interpretaron está noticia como una maniobra para impulsar su candidatura presidencial el 2025 o, todo lo contrario, como una manera de sacarla del debate político nacional, con el pretexto de que su intención es competir por la Secretaría General de la ONU.

En el oficialismo, el Frente Amplio es especialmente el más interesado en impulsar la candidatura en Chile de la ex Presidenta, porque no tienen ninguna figura competitiva para las presidenciales de 2025.

en impulsar la candidatura en Chile de la ex Presidenta, porque no tienen ninguna figura competitiva para las presidenciales de 2025. Un especialista electoral me explicó que en este análisis es relevante Bachelet, porque “es la única posibilidad que tienen estos jóvenes del Frente Amplio para permanecer en el Gobierno y tener tiempo para reconstruirse tras la dura experiencia que tuvieron durante este Gobierno, en donde cada día tienen menos poder y son más irrelevantes”.

Mejor alejada, porque vienen tiempos difíciles. Un exministro de la administración Bachelet cree que lo que intenta esta noticia es, justamente, sacarla del debate nacional en un escenario de elecciones municipales que no es muy auspicioso para el oficialismo. “Para Bachelet no es bueno estar ahora en el escenario electoral como candidata, vienen las elecciones municipales y una derrota estrepitosa del oficialismo la obligaría a mantenerse en competencia”. Muchos estiman que es mejor sacarla de toda esta contingencia.

En el Gobierno hay varios que ven con buenos ojos su tercera postulación. Les comenté que consideraba patético seguir reeligiendo a expresidentes (Bachelet/Piñera) y varios me retrucaron que era más importante mantenerse en el poder.

Les comenté que consideraba patético seguir reeligiendo a expresidentes (Bachelet/Piñera) y varios me retrucaron que era más importante mantenerse en el poder. En el círculo de Michelle Bachelet preocupa tanto ímpetu por proclamarla. Pero –como hemos dicho– en el Frente Amplio la ven como la única alternativa para seguir en el poder y limpiar las heridas generadas en un Gobierno que ha dejado a la intemperie sus debilidades e inexperiencia.

Bachelet optaría por un bajo perfil el 2024. El anuncio de Paula Narváez suena como a solicitud de descanso y no apresuramiento, más que a una disposición por disputar la Secretaría General de la ONU.

4

PREGUNTAS A GUIDO GIRARDI

Enero es el mes de Guido Girardi y de Congreso Futuro, la iniciativa que impulsó hace trece años desde el Senado y que se transformó en el principal evento de difusión científica del país. En esta oportunidad el encuentro se realizó en el Centro Cultural del Instituto Nacional, en plena Alameda de Santiago, con importantes invitados nacionales e internacionales.

La discusión sobre la Inteligencia Artificial (IA) fue central en esta edición del encuentro y quisimos conocer cómo está participando Chile en ese debate.

-¿Qué fue lo más relevante de este Congreso Futuro?

-Congreso Futuro es un espacio de encuentro que une a izquierda y derecha, a académicos y decisores, a empresarios y sociedad civil. Tiene el potencial de generar una visión de futuro común compartido, que es fundamental para navegar en tiempos de crisis. Lo más relevante de la última versión fue que se duplicó el público presencial, con alta participación de jóvenes, atraído por las exposiciones y actividades paralelas realizadas.

-Fue central este año el tema de la Inteligencia Artificial, ¿cuál fue la discusión respecto a la IA?

-La IA es la tecnología más poderosa que han creado los humanos y puede llevarnos a la inmortalidad o a la extinción. Se deben potenciar los efectos positivos para preservar lo humano y atenuar los negativos, resolviendo cuánto de nuestras competencias –creativas, emocionales, intelectuales– externalizamos a las máquinas, sin perder la esencia de la humanidad. Tenemos el desafío de democratizar el futuro, porque estas tecnologías son bienes privados impuestos por los nuevos imperios: las plataformas.

-¿Cuál es el estado de la discusión sobre AI en Chile? ¿Desafíos?

-La IA representa la posibilidad de avances gigantescos en materia de salud, de educación, desarrollo económico, pero su uso no regulado amenaza la convivencia, los medios de comunicación y la democracia. Chile –junto a la comunidad científica internacional, liderada por Rafael Yuste, y a las universidades chilenas– creó y aprobó, de manera transversal, la Ley de Neuroderechos, que transforma a la protección del cerebro en un nuevo derecho humano. Y, también, lidera la protección de las neurotecnologías directas de Elon Musk, que pueden leer y “escribir” en nuestra mente. El desafío es generar un marco regulatorio para los datos, IA, plataformas, Metaverso e Inteligencia Generativa, sin impedir su desarrollo.

5

CONVERSACIONES DE PASILLO

– Ricardo Lagos Weber presidente. El senador Lagos Weber gana terreno en el oficialismo para repetirse el plato en la presidencia de la Cámara Alta.

Como señalamos a principios de diciembre en +Política, está muy avanzada la discusión sobre el sustituto del actual presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI). Este mes se ha ido aclarando quién asumiría la testera el 16 de marzo, fecha en que Coloma abandona el sillón principal de la Cámara Alta.

Revisando la lista de posibles sucesores en el PPD, me dijeron que el senador Pedro Araya decidió no seguir corriendo. En el caso de la senadora Loreto Carvajal, preocupa su escasa exposición pública y trayectoria como parlamentaria, sobre todo en un año considerado clave para el oficialismo.

En este contexto, en el Senado y dentro del oficialismo no descartan que Ricardo Lagos Weber vuelva a presidir la Cámara Alta, para encauzar la compleja discusión de la reforma de pensiones y las leyes de seguridad pública, en un año cargado políticamente por las elecciones municipales.

– Socialistas quieren marcar el punto poniendo un competidor a Irací Hassler. Numerosos artículos y notas han informado que el socialismo quiere salir a competirle la alcaldía de Santiago a la actual alcaldesa, Irací Hassler (PC).

La idea del socialismo sería marcar el punto de que tienen candidato en un escenario en que todo indica que la actual jefa comunal perdería la reelección en octubre de este año.

El nombre del candidato socialista, Ismael Calderón, no goza de popularidad en Santiago y en el partido ven su aparición como una manera de empezar a darlo a conocer para más adelante, posiblemente en las elecciones parlamentarias.

-‍ Contralora (s) Dorothy Pérez hace noticia. El 18 de diciembre, Pérez inició su trabajo como contralora subrogante y no ha parado de estar en la agenda noticiosa. Sin embargo, los últimos eventos respecto de las pensiones de gracia no tienen relación con su gestión, puntualizan en Contraloría.

Pensiones de gracia a condenados. El jueves se conoció el informe de la Contraloría General de la República donde se señalaba que había 69 beneficiados con pensiones de gracia con condenas, de un total de 418 personas beneficiadas. Ese documento fue solicitado por el excontralor Jorge Bermúdez, que lo presentó el 13 de diciembre del año pasado, bajo el rótulo 419/2023.

El jueves se conoció el informe de la Contraloría General de la República donde se señalaba que había 69 beneficiados con pensiones de gracia con condenas, de un total de 418 personas beneficiadas. Ese documento fue solicitado por el excontralor Jorge Bermúdez, que lo presentó el 13 de diciembre del año pasado, bajo el rótulo 419/2023. Los temas donde sí ha estado presente la mano de la contralora (s) Dorothy Pérez son: la investigación de los Juegos Panamericanos, los casos de irregularidades en la Municipalidad de Las Condes, la solicitud de información a los ministros que asistieron a la casa de Pablo Zalaquett y el caso de las listas de espera del Hospital Sótero del Río, entre otros.

6

AGENDA DE LA SEMANA

–Presidente vuelve de vacaciones. Hubo mucho ruido estos días respecto a la ausencia del Mandatario en una semana clave para la reforma de pensiones, que algunos consideraron que habría servido para una buena cadena nacional. En el círculo del Jefe de Estado hay quienes estimaron que habría sido un error exponerlo a una posible derrota.

Gira del Presidente Gabriel Boric a Chiloé.

Mandatario deberá analizar los antecedentes de las pensiones de graciay la posibilidad de revocar algunas de ellas, en casos donde existen antecedentes penales.

– Fin de discusión de la ley corta de isapres en el Senado. El lunes debería despacharse.

7

RINCÓN DEL LOBBY

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), Juan Carlos Muñoz, desapareció en los primeros días de enero y dejó al subsecretario Jorge Daza a cargo de la compleja discusión del nuevo Reglamento 21.553, que regulará las aplicaciones de transporte como Uber, DiDi y Cabify. El miércoles, el MTT ingresó a Contraloría el Reglamento para su última tramitación y entrada en vigencia.

En la industria señalan que ha sido imposible juntarse con el ministro Muñoz para conversar los términos en que se implementará la nueva reglamentación.

para conversar los términos en que se implementará la nueva reglamentación. La única reunión entre el secretario de Estado y representantes de las aplicaciones ocurrió en noviembre pasado.

La industria solicitó instalar una mesa de conversaciones, pero no hubo caso.

Revisamos la página de Ley del Lobby del ministro Juan Carlos Muñoz y la única reunión con el sector fue el 7 de diciembre del 2023, con la Asociación Chilena de Plataformas de Movilidad (Achiplam AG) y la materia tratada fue: “Buscamos abordar el proceso, status y contenido del Reglamento de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transportes y su impacto en la economía, en el empleo y la movilidad de las ciudades de Arica a Punta Arenas, así como el impacto del Reglamento en la Competencia”.

8

RECOMENDACIÓN: HANNAH ARENDT Y LA BANALIDAD DEL MAL

Hannah Arendt y la banalidad del mal es una película de 2012 y que por casualidad llegó estos días a mis manos. Debo reconocer que no tenía idea de su existencia, pero dio mucho que hablar en su momento y obtuvo varios premios en festivales de cine. La cinta es una mezcla de documental y ficción en que destacan las imágenes y textos originales del juicio en contra del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, en Jerusalén.

Aborda la historia de la filósofa alemana exiliada en Nueva York y las contradicciones que le generó cubrir el juicio al jerarca nazi Adolf Eichmann para la revista estadounidense The New Yorker.

Su trabajo para la revista luego se publicó como libro y en español se tituló Eichmann en Jerusalén, donde acuña y desarrolla el concepto de la “banalidad del mal”, que provocó escándalo internacional porque, entre otras cosas, presentaba a Eichmann como un simple burócrata de la tortura y el exterminio de los judíos.

La película muestra el conflicto que le generaba a Arendt el ser común y corriente que era Eichmann.

La directora del filme es la alemana Margarethe Von Trotta, destacada exponente del nuevo cine alemán, que ha realizado más de 15 películas en sus cerca de 40 años de carrera.

La crítica internacional destacó la actuación de Barbara Sukowa en el papel de Hannah Arendt. Varios festivales internacionales le entregaron el premio a Mejor Actriz 2012.

Y hasta aquí llega nuestro +Política de esta semana, ¡la última de enero! Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a jmontalva@elmostrador.cl.