El revival concertacionista de La Moneda; Hermosilla y sus años de espía PC

Cuenta regresiva para el fin del 2023 y el Presidente Gabriel Boric entra en la recta final de su segundo año en La Moneda con varios gestos a los 30 años tan vilipendiados antes de que asumiera el poder. Otra cosa es con guitarra, dicen.

Termina el año con el acuerdo de Codelco y SQM , también con el energético anuncio de un proyecto de ley para resolver el tema de la permisología y, además, con el Ministerio del Interior insistiendo en que este es el Gobierno que ha tramitado más proyectos de ley sobre el tema seguridad. El olor a Concerta también se huele en la decisión de parte de la derecha de negociar la reforma de pensiones.

Y si queremos ser más cínicos aún, tenemos la noticia que publicó Ciper, en que cuenta de la desconocida reunión en la casa de Pablo Zalaquett (UDI), donde los ministros Grau y Rojas acercaron posiciones con empresarios de la industria salmonera. ¡Vuelve la cocina!

Imposible no tocar el evento político del 2023. En la grabación del caso Audios llamó la atención que el abogado Luis Hermosilla contara detalles de cuando fue “jefe del aparato de inteligencia del PC“. Los dirigentes de esa época tienen otra versión de los años de Hermosilla en el partido.

Al rojo vivo el Senado. En el Gobierno y el oficialismo están preocupados por lo que viene una vez que termine el período del actual presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI). Nadie sabe qué vendrá después.

Y el Frente Amplio sigue recibiendo embates. Esta semana fue la notificación del Servel sobre la disolución del partido Comunes. Giorgio Jackson, el más destacado líder de Revolución Democrática, se despide de la política por tiempo indefinido.

Y en el bonus track de esta edición: el senador Ricardo Lagos Weber nos dice la firme sobre la disposición a negociar de la derecha en el Congreso. Y lo contamos en julio con cierto asombro, pero esta semana se confirmó que Axel Kaiser es un presidenciable de la extrema derecha. En medio de la polémica por la normativa que regulará las aplicaciones de transporte, llama la atención la ausencia del ministro del sector. En Las Condes, en tanto, algunos hablan del fin de más de 30 años de gestión UDI en el municipio.

EXDIRIGENTES DEL PC DESMIENTEN A LUIS HERMOSILLA

Hombre de inteligencia. “Fui jefe del aparato de inteligencia del Partido Comunista en la clandestinidad“, dice Luis Hermosilla en la grabación dada a conocer en noviembre pasado por Ciper, que revela su conversación con la abogada Leonarda Villalobos y el dueño de Factop, Daniel Sauer.

Esta mención a su rol en la inteligencia del PC la utiliza Hermosilla para explicar que tienen que compartimentar toda la información que estaban manejando en el caso Factop, porque “aquí estamos haciendo una huevá que es delito”.

Extraño, a lo menos. En el Partido Comunista desmienten tajantemente que el abogado haya formado parte de la inteligencia de la colectividad y mucho menos que haya sido “jefe del aparato de inteligencia del PC en la clandestinidad“. Álvaro Palacios, que sí fue parte de la inteligencia del PC en los años de dictadura y miembro del “equipo Berlín” que trabajó en Alemania, me dice: “Estoy seguro que no fue jefe del aparato de inteligencia” y agrega que lo vio solo una vez por temas de la Vicaría de la Solidaridad, donde Hermosilla era abogado en causas de derechos humanos.

Manuel Fernando Contreras, miembro del Comité Central de la colectividad en los años 80, que conoció a Luis Hermosilla y trabajó con él en esa época, también insiste: “Luis nunca participó de la estructura de inteligencia, para nada, eso es pura fantasía“.

Contreras recuerda que lo más cercano a “inteligencia” que hizo Hermosilla fue análisis político en la empresa Diagnos, que realizaba encuestas. Era un grupo que se reunía mensualmente en la oficina del padre del abogado, Nurieldín Hermosilla. Participaban tres o cuatro personas, entre quienes estaba Luis Hermosilla, y hacían análisis político pero con fuentes abiertas, con la información que circulaba. “No había nada de inteligencia”, me cuenta Contreras.

El historiador y académico de la Universidad de Santiago, Rolando Álvarez, autor de varios libros sobre historia del Partido Comunista, también descarta de plano que el abogado formara parte de la inteligencia de dicha colectividad.“Hermosilla, de acuerdo a mis investigaciones, no tuvo ningún papel protagónico en los equipos internos del PC. No se puede descartar que ayudara como abogado de derechos humanos en la Vicaría, pero no más que eso“, me dice.

Álvarez destaca que ser parte del aparato de inteligencia del PC era muy peligroso y que quedó diezmado el año 75, después que detuvieron a los jefes de inteligencia en esa época, Miguel Estay Reyno (“El Fanta”) y René Basoa. Estos delataron a toda la cúpula encargada de la inteligencia y a la dirigencia del partido. La traición de “El Fanta” y Basoa destruyó el aparato de inteligencia en Chile y dio lugar al grupo en el exterior conocido como el “equipo Berlín”.

Manuel Fernando Contreras habla con cariño de Luis Hermosilla, recordando esas reuniones en que hacían análisis político y explica lo sucedido diciendo: “Luis es una persona que le gusta mucho el poder, que se pasó al otro lado sin problema y muestra su pasado comunista como un exotismo“. Contreras cree que Hermosilla inventó que era jefe del aparato de inteligencia solo para darle sustento a la necesidad de compartimentar la información en el caso Factop.

PRESIDENCIA DEL SENADO AL ROJO VIVO

Antes de que sea tarde. En el Ministerio del Interior me dijeron a principios de diciembre que era urgente acelerar la agenda de seguridad y, especialmente, la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, antes de que cambie la presidencia de la mesa del Senado que encabeza el UDI Juan Antonio Coloma. Existe preocupación por quién presidirá la Cámara Alta después del 16 de marzo.

Acuerdo con la derecha. En marzo del 2022, parte de la izquierda (PS, PPD) negoció un acuerdo de gobernabilidad con un sector de la derecha (UDI, Evópoli) para alternarse en la presidencia del Senado. Producto de esta negociación, el primer año condujo la Cámara Alta el socialismo, representado por Álvaro Elizalde. Este año asumió la testera la UDI, con el senador Juan Antonio Coloma y, en marzo de 2024, le toca el turno al PPD.

Puesto vacante. En el PPD no hay claridad respecto a quién sería la persona que encabezará la nueva mesa del Senado. De los seis senadores que tiene la bancada de ese partido, tres no han ocupado el cargo y estarían en carrera para asumir en marzo.

Los candidatos son Ximena Órdenes, Pedro Araya y Loreto Carvajal. En el caso de Órdenes y Araya, no son militantes del PPD. Ximena Órdenes renunció al partido luego de ser electa y el ex-DC Pedro Araya es ahora independiente, pero ambos forman parte del comité parlamentario del Partido por la Democracia. La única militante activa es Loreto Carvajal.

Rumores. El senador Ricardo Lagos Weber condujo el Senado el 2016 y Jaime Quintana, actual presidente del PPD, el 2019. Ellos no estarían entre los nombres a disputarse la presidencia de la Cámara Alta, aunque algunos no lo descartan en caso de que no exista apoyo mayoritario de la Corporación al nombre propuesto por la bancada.

Respecto a Loreto Carvajal, la única militante del PPD entre los tres parlamentarios que no han ocupado la testera, existe preocupación en el partido porque tiene “una trayectoria política sin exposición pública” y no concitaría apoyo entre los senadores de la derecha. La bancada PPD debe proponer el nombre al Senado y tiene que lograr la mayoría para asumir el cargo.

En el Gobierno este escenario es visto con preocupación, porque vienen reformas importantes a negociar en el Senado, entre ellas, la de pensiones, que necesita coordinación con las cabezas del Parlamento. No se descarta que Quintana y Lagos Weber aparezcan como cartas que pueden repetirse el plato en la presidencia del Senado. Eso sería lo mejor para La Moneda y el trabajo legislativo. “Por lo que estamos viendo, esto se va a resolver una semana antes”, me advierte un miembro de la mesa.

COMUNES Y RD EN LA LONA, GIORGIO JACKSON FUERA

Golpe a golpe el Frente Amplio. Pasó una semana cargada al caso Convenios y el grupo de partidos que integra el Frente Amplio (FA) recibió otro duro golpe el jueves. Como me dijo una importante dirigente de Comunes ese día, “el único que se ha salvado de las malas noticias es Convergencia Social”. Eso lo dijo temprano en la mañana del jueves por el caso Karina Oliva, antes de saber que el Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel) solicitaría la disolución del partido Comunes.

Lo de Comunes fue un golpe duro para su dirigencia, que respondió al Servel con un comunicado que decía: “No estamos de acuerdo con la decisión tomada por el Consejo Directivo del Servel”. La decisión de esta entidad pasó al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), donde el partido tendrá que presentar sus descargos.

Mi conversación con la dirigente de Comunes, antes de conocerse lo del Servicio Electoral, estuvo llena de optimismo. Le pregunté respecto al partido único del FA y me dijo que eso “iba de todas maneras, va súper bien encaminado“, a pesar de Democracia Viva, caso Convenios, Karina Oliva, etc. “Ya hicimos los encuentros sectoriales, en enero discutimos los liderazgos a nivel regional, en abril el plebiscito de las bases y en junio o julio sale el partido único”, me dijo la dirigente el jueves temprano.

En Revolución Democrática (RD) reconocen que resultaron duras para la colectividad las imágenes de la detención de Daniel Andrade y Carlos Contreras por el caso Democracia Viva. Sin embargo, también son optimistas respecto a que el partido único está bien encaminado y estará armado para las elecciones municipales de 2024. “El 10 de abril vamos a inscribir pactos, el 27 o 29 de junio anunciamos los candidatos y hacemos primarias el 19 de junio“, me detalló un dirigente de RD.

Me llamó la atención, en mis conversaciones con dirigentes de esa colectividad, lo instalada que está la necesidad de alejarse de la política un tiempo. “No hemos parado desde el 2012, que formamos el partido y, luego, sorpresivamente, todo fue resultando: entramos al Parlamento, el 2017 logramos 20 diputados, el 2021 ganamos la primaria con Daniel Jadue y el 2022 llegamos a La Moneda“, resume el dirigente RD.

Jackson comienza su travesía por el desierto. Preguntando por el dirigente más relevante de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, no hubo dudas respecto a su situación: “Está completamente fuera de todo, salió de la política y se está dando su tiempo, porque se dio cuenta de que no ha parado desde el 2010, en que ganó la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica”. Me agregaron que está muy contento con esta pausa o distancia de la política.

Asesor internacional. El exdiputado y exministro Jackson estaría viajando mucho, porque está asesorando a gobiernos extranjeros. No me quisieron dar más detalles, pero algunos dicen que incluso es posible que se radique afuera. Decidió salir de la política contingente.

Está claro. Tanto en RD como en Comunes coinciden en que Convergencia Social(CS) es hoy el partido más importante del Frente Amplio, “es el partido del Presidente”, subrayan. Hubo divergencia con CS respecto al partido único, pero esos problemas se han ido resolviendo. Las tres colectividades tienen claro que es fundamental lograr conformar el partido único para enfrentar las municipales.

TRES PREGUNTAS A RICARDO LAGOS WEBER

El senador por la Región de Valparaíso, Ricardo Lagos Weber, es el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta y una autoridad en el oficialismo en temas económicos, como la reforma de pensiones y el pacto fiscal que están discutiéndose actualmente.

Luego del plebiscito y el reordenamiento de la derecha en el Parlamento, le hicimos tres preguntas para conocer su opinión respecto a ese sector político y sus ofrecimientos de alcanzar algunos acuerdos con el oficialismo.

-¿Confía en la disposición al diálogo de la derecha para la reforma de pensiones?

-Creo que desde un sector de Chile Vamos se dieron cuenta de la ridiculez que estaban cometiendo al adelantar la carrera presidencial. Además creo que entendieron que es mejor avanzar en soluciones en materia de pensiones, es un costo muy alto para la derecha no llegar a un acuerdo en esta materia. La derecha tiene la oportunidad de participar en la elaboración de una buena propuesta y es una torpeza política restarse.

-¿Sería costoso para el Gobierno no lograr un acuerdo?

-Tanto la derecha como el oficialismo deben demostrar que existe capacidad de generar un acuerdo en pensiones que, incluso, podemos extenderlo a un pacto por el crecimiento, que aborde temas de elusión y evasión. No se puede seguir postergando este tema y eso, a estas alturas, es un costo para la derecha y para el Gobierno.

-¿Cambió la derecha después de la derrota en el plebiscito? ¿Por qué?

-Los resultados de ambos plebiscitos hicieron cambiar a quienes fueron perdedores. En este caso, primero tuvimos una acción de soberbia frente a una propuesta previsional del Gobierno: la derecha respondió con el anuncio de la candidatura presidencial de Kast. Ahora se dieron cuenta de que eso era seguir al ritmo de Republicanos y comenzaron a flexibilizar su posición y hablar de diálogo. Yo creo que el Gobierno ha flexibilizado sus posiciones y creo que está dispuesto a seguir mejorando el proyecto, y eso es un buen clima. Aquí todos pierden si no se llega a acuerdos en pensiones o pacto fiscal.

CONVERSACIONES DE PASILLO

– Lo dijimos el 22 de julio. En su momento parecía arriesgado decir que Axel Kaiser estaba decidido a lanzar su candidatura a la Presidencia de la República. El jueves, El Mercurio publicó una nota en que Kaiser, presidente de la Fundación para el Progreso (FPP), señala que “antes lo descartaba 100%, ahora no lo descarto 100%”.

Cuando publicamos sobre este interés presidencial de Axel Kaiser, nos sustentamos en fuentes que nos señalaron que el encuentro de Javier Milei con él en el Teatro Municipal de Las Condes pretendía ser el lanzamiento de su candidatura presidencial. En ese momento costaba creerlo.

“Eventualmente, si se dan ciertas circunstancias, yo me podría lanzar a una carrera presidencial, porque no voy a hacer otra cosa que no sea eso. Si es que lo hiciera. Y eso lo haría tal vez en la elección subsiguiente, no creo que en la que viene, porque estamos muy encima, es difícil”, advirtió en ese momento Kaiser.

– ¿Dónde está el ministro Muñoz? La ausencia del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz Abogabir, en la discusión del reglamento para las aplicaciones de transporte (Ley Uber) llama la atención en el sector. Muñoz es una de las estrellas del actual gabinete, que lentamente ha ido ganado posiciones en las encuestas de popularidad y es considerado por La Moneda como uno de los rostros con proyección en la política nacional.

Y es por eso que ha llamado la atención su ausencia en la discusión sobre la regulación para las aplicaciones de transporte. Es el subsecretario de la cartera, Jorge Daza, quien ha aparecido en los puntos de prensa y entrevistas respecto al tema Uber esta semana.

En la industria hay sorpresa por su ausencia, considerando que en 20 días se publica el reglamento que implementa la ley aprobada en mayo del 2023 por el Congreso. Es sabido que el ministro ha cuidado mucho su relación con aplicaciones como Uber, Cabify y DiDi, con las cuales no aceptó tener reuniones mientras se redactaba el reglamento.

“La ley no es mala, es el reglamento el problema”, apuntan en la industria. El 20 de enero se publica dicha normativa del Ministerio de Transportes y habrá que ver si ese día aparece el ministro Juan Carlos Muñoz.

– UDI preocupada por la posibilidad de perder la Municipalidad de Las Condes. Daniela Peñaloza solo acumula problemas en estos meses previos a las elecciones municipales.

En Fundación América Transparente (AT) creen que es momento de que la UDI salga de Las Condes : “Llevan 30 años en el municipio, está pasando lo mismo que pasó con Raúl Torrealba en Vitacura”, dicen.

: “Llevan 30 años en el municipio, está pasando lo mismo que pasó con Raúl Torrealba en Vitacura”, dicen. La semana pasada fue público el escándalo por el hecho de que el municipio de Las Condes pagó $8.000 millones en horas extras para algunos de sus funcionarios y directivos.

Luego vino la denuncia del exgerente general del Teatro Municipal de Las Condes, Arturo Hughes, revelando que la alcaldesa le exigió contratar a su amigo Juan Francisco Reyes, un funcionario que tenía sumario por cobrar horas extras mientras estaba de vacaciones. En este caso se investiga intento de cohecho a Hughes, para que cumpliera el deseo de la jefa comunal.

Esta semana, Peñaloza enfrentó otro caso complejo por el nuevo director de Administración y Finanzas de la Corporación Cultural de Las Condes, John Barra, que según América Transparente recibía un sueldo de más de 8 millones de pesos y tenía varios antecedentes de irregularidades cuando fue administrador municipal durante el período de Francisco de la Maza. Esta semana, Barra fue detenido por Carabineros a raíz de una denuncia por abuso sexual interpuesta por una funcionaria de la corporación.

AGENDA DE LA SEMANA

– Año Nuevo. Es lo más relevante de esta semana. En La Moneda hay varios ministros de vacaciones hasta el martes.

Comienza trámite de la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.

de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Inicio de la campaña para el Censo.

Resultados de los puntajes de la PAES de ingreso a la universidad.

de ingreso a la universidad. Promulgación de Ley Karin, que previene, investiga y sanciona el acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo.

RINCÓN DEL LOBBY

En medio de la discusión y trámite de la ley corta de isapres, es interesante ver lasaudiencias del superintendente de Salud, Víctor Torres, el único democratacristiano en el Gobierno.

Es larga la lista de audiencias con isapres (Colmena, Banmédica, Consalud, Masvida, Cruz Blanca) y la Asociación de Isapres en los últimos meses, para hablar de “los efectos de las sentencias de la Corte Suprema” y “situación financiera isapres”.

RECOMENDACIONES: “MAESTRO”

El actor Bradley Cooper dirige y protagoniza la película Maestro, sobre uno de los más emblemáticos personajes de la música clásica contemporánea, el director de orquesta, pianista y compositor Leonard Bernstein, que dirigió a los 25 años la Orquesta Filarmónica de Nueva York.

El ángulo chileno: la película ha tenido críticas dispares, pero es una historia fascinante, llena de recovecos, entre estos, su matrimonio con la chilena-costarricense Felicia Montealegre, para luego reconocer su homosexualidad o bisexualidad.

llena de recovecos, entre estos, su matrimonio con la chilena-costarricense Felicia Montealegre, para luego reconocer su homosexualidad o bisexualidad. Bernstein dirigió importantes orquestas del mundo y trabajó con los más famosos intérpretes contemporáneos. Una gran historia, disponible en Netflix.

Y hasta aquí nuestro último +Política de 2023. ¡Que tengan un feliz 2024!