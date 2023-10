Culinary Journey: uno de los eventos cerveceros más grandes de Europa llega a Chile

Una cerveza bien helada es lo que se necesita en estos días de calor, y en esta oportunidad más de 30 restaurantes de todo Chile se unirán a uno de los eventos más importantes realizados en Europa.

En su cuarta edición, la ruta Estrella Damm Culinary Journey tendrá un desafío especial. Los participantes podrán crear un menú de degustación o un plato principal, y con ello seducir a los críticos, influencers y público en general, que podrán evaluar el desempeño de esta participación, para que el o la chef ganadora pueda viajar junto a su equipo de cocina a Barcelona y conocer esta fábrica centenaria, y disfrutar de las mejores preparaciones de la ciudad.

El programa, que se lanzó en Miami en 2014, combina la cocina de la región con Estrella Damm, la cerveza de Barcelona. La atención se centra en platos especialmente elaborados y menús de degustación que se presentan. La posibilidad brinda a los más

sibaritas la oportunidad de recorrer más de un local, para contrastar las diferentes elaboraciones.

En una apuesta constante por las mejores propuestas nacionales e internacionales se busca activar la hostelería con actividades

gastronómicas de calidad, a menudo con reconocidos chefs como protagonistas.

La marca, desde hace más de nueve años patrocina The 50 Best Restaurants Awards y hoy, lo hace en todas sus versiones: World

's 50 Best, Asia 50 Best, Latam 50 Best y Mena 50 Best.

Esta iniciativa única se realizará en la capital y de las principales ciudades del norte y sur de Chile desde el 01 hasta el 30

de noviembre. Cabe destacar que el pasado mes de octubre, la ruta se realizó en las ciudades de Dubai, donde más de 24 restaurantes y chefs se lucieron con sus preparaciones.