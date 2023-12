Enero Vegano: comienza campaña que promueve el vaganismo en Chile y el mundo

Este 5 de diciembre se inicia oficialmente la campaña Enero Vegano 2024, realizada por la ONG Veganuary, en donde las personas que deseen comenzar el año 2024 con un nuevo propósito, por su salud, por el medioambiente o por los animales, podrán sumarse a la revolución de los vegetales probando una alimentación vegana por un mes junto a la organización.

La nueva versión de Enero Vegano 2024 de Veganuary pone en el centro a los vegetales, e invita a todos los participantes a sumarse a la revolución de la alimentación basada en plantas, donde todas y todos somos ganadores, no solo las frutas y verduras, sino también los animales y el medioambiente.

Y para demostrar que los vegetales también pueden vencer y ocupar los primeros lugares en cualquier competencia, la ONG ha lanzado su campaña con la participación de dos embajadores: Emile Ritter y Pablo Núñez, deportistas veganos que obtuvieron medalla de oro y plata, respectivamente, en los recientes Juegos Panamericanos Santiago 2023, poniendo en relieve que una alimentación basada en plantas proporciona toda la energía a los deportistas para ser vencedores.

“Hemos comenzado una nueva revolución para este próximo Enero Vegano, la revolución de los vegetales, y estamos felices de tener a vencedores en esta nueva campaña, grandes deportistas y medallistas chilenos, quienes demostraron en los últimos Juegos Panamericanos, que se puede ganar llevando una alimentación vegana”, comentó Mauricio Serrano, director de Veganuary Latinoamérica.

En palabras del medallista de oro, Emile Ritter, “el veganismo me mostró lo que realmente significa sentirse bien”; mientras que, para Pablo Núñez, esgrimista y ganador de medalla de plata en los recientes Juegos Panamericanos, “la alimentación basada en plantas te hace campeón, salvando el planeta y los animales”.

La también medallista de plata, jugadora de la selección de fútbol femenina, Fernanda Pinilla, se suma al desafío de Veganuary y probará una alimentación 100% vegana durante enero. “El deporte y el veganismo pueden ser totalmente compatibles, por eso me uno al desafío del Enero Vegano”, declaró.

Además, organizaciones como Animal Libre también estarán apoyando la campaña, esperando llegar a todos los rincones del país con el mensaje de esta revolución, que a través de la alimentación busca ser un beneficio para los animales, el medioambiente y la salud de las personas.

¿En qué consiste Enero Vegano?

Desde la organización proporcionan toda la información y el apoyo práctico para que la transición al veganismo sea lo más fácil y agradable posible a lo largo de un mes. Si bien es posible probar el veganismo en cualquier momento del año, la ONG motiva a sus participantes a hacerlo durante el mes de enero, donde centra su principal campaña.

Los participantes pueden inscribirse en Veganuary.es totalmente gratis y luego se les apoya a través de una serie de correos -uno diario durante todo enero- con diferentes contenidos, información y recetas para implementar este cambio de alimentación.

Además de los correos, los y las participantes reciben un libro de cocina digital de celebridades, que este año destaca las recetas de importantes famosos como los cantantes Axel y Xuxa o la destacada actriz de The Last of Us, Bella Ramsey; una guía de inicio e innovadores planes de comida para hacer de este proceso algo sencillo y fácil de llevar.

Desde que Veganuary lanzó su primer desafío hace 10 años en Reino Unido – en enero de 2014 – millones de personas, procedentes de casi todos los países del mundo, han participado oficialmente. Veganuary cuenta ahora con centros de campaña en Alemania, Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina, India, España y el Reino Unido. Se ha convertido realmente en un fenómeno mundial.

Cabe destacar que por cada millón de participantes que adoptan una alimentación basada en plantas durante un mes, se ahorran 6,2 millones de litros de agua, se salvan 3,4 millones de animales y se ahorran más de 103 mil toneladas de CO2eq equivalente a más de 253 mil vuelos de Santiago de Chile a Río de Janeiro en Brasil.