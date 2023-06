¿Es necesario cambiar el sabor del alimento de nuestras mascotas?

Como tutores de mascotas, siempre queremos lo mejor para ellas. Sea comodidad, abrigo, paseos, alimento… muchas veces no escatimamos en gastos con tal de que su vida sea lo mejor posible. Pero ¿es realmente necesario cambiar el sabor del alimento? La evidencia apunta hacia lo contrario.

Siempre queremos “regalonear” a nuestras mascotas con todo lo que esté a nuestro alcance y con las mismas cosas que nos causan placer a nosotros. Ejemplos hay de sobra, como superficies blandas para dormir, juegos o incluso paseos a lugares poco frecuentes, como la playa o el campo.

Un punto donde también tratamos de que tengan lo mejor posible es en el alimento, y en ocasiones pensamos que cambiándoles el sabor no se aburrirán. Pero esto en particular no aplica de la misma manera para ellas que para nosotros.

Los perros tienen 1.700 papilas gustativas y los gatos tienen 500, mientras que los humanos tenemos 9.000, entonces nuestra capacidad para percibir sabores distintos es mucho más amplia.

De hecho, tantos perros como gatos no se rigen principalmente por el sentido del gusto, y entran en juego otras propiedades organolépticas de los alimentos, considerando también que su principal sentido es el olfato. Sus sentidos son mucho más complejos, ya que, ejemplo en el gato es que tienen 200 millones de células olfativas en su nariz, mientras que los humanos tenemos solo 5 millones.

“En la palatabilidad (la aceptación de un alimento por parte de una mascota en lo que se refiere a los aspectos de olor, sabor y textura) al menos en lo que se refiere a gatos y perros, son muchos más los aspectos que inciden en comparación con los humanos. Aroma, textura, sabor, forma y temperatura se conjugan para armar un panorama completo”, señala Viviana Estadella, médico veterinaria de Royal Canin.

“¿Un truco para hacer atractivo un alimento? Prueben añadiendo un poco de agua tibia, o bien fomentando la mezcla de alimento húmedo y seco, no solo se hidratarán, sino que estimularan sus sentidos”, explica.

De forma adicional a la palatabilidad, la experta destaca que también lo más importante es el componente nutricional de los alimentos que consumen nuestras mascotas, y que por ese motivo existen distinciones por edad, estilo de vida, estado fisiológico y tamaño, además de la condición de salud que tenga el perro o gato.

Por ese motivo, Estadella refuerza que es muy importante realizar controles cada cierto tiempo a nuestras mascotas, para garantizar que el alimento que están consumiendo no solo se condiga con su edad, sino que también con otras variables.