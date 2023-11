Los consejos que debes seguir para mantener alejadas a las pulgas y garrapatas de tus mascotas

Después de meses marcados por el frío y la lluvia, ahora tú y tu mascota podrán disfrutar de actividades al aire libre con la llegada del calor primaveral. Sin embargo, con el alza de temperaturas también aumenta en un 80% las pulgas y garrapatas que se alojan en la piel de tu peludo.

Es por eso que durante el periodo septiembre – marzo, los dueños deberán tomar especiales precauciones para evitar que su perro o gato se vea afectado, como visitar al veterinario de forma regular, cumplir con el cepillado y revisión del pelaje y cuero cabelludo, y utilizar los antiparasitarios adecuados.

Giovanna Repetti, veterinaria de SuperZoo.cl, te especifica cuales hay disponibles en el mercado y cómo se aplican y funcionan:

Pipetas: este producto es muy efectivo y de fácil aplicación, ya que se pone en el lomo de la mascota y puede ser utilizada en cachorros o gatitos desde los 2 meses de edad aplicando el contenido completo del producto en base al peso de la mascota.

Se recomienda aplicarlos al menos tres días antes o después del baño para que su efecto sea completo. No es necesario que esté con un veterinario para aplicarlo.

Pastillas masticables: “Estos antiparasitarios actúan en forma casi inmediata y persistente durante cuatro a 12 semanas, dependiendo del producto, demostrando una eficacia contra pulgas dentro de las ocho horas desde que la pulga se adhiere a la mascota y 12 horas en el caso de las garrapatas. Además, hay marcas que se pueden utilizar en hembras gestantes”, explica la veterinaria.

Collares especiales para pulgas o garrapatas: dependiendo de la marca y calidad, hay algunos que tienen una duración de un mes de protección, y otros de hasta 8 meses como el Collar Seresto. El contacto con el pelo hace que el producto comience a hacer efecto en la mascota.

Polvos o talcos anti-garrapatas: si te sientes más segura agregando un complemento a los antiparasitarios orales, puedes optar por este producto que sirve como un extra para proteger a tu perro, y solo debes aplicarlo una vez al mes.

Shampoo antiparasitario externo: Elimina garrapatas y pulgas en el momento. Si bien ayuda a combatir estos molestos parásitos, no es un tratamiento a largo plazo, ya que no previene la reinfección.

Repelentes en Spray: El Fiprokill Spray de Drag Pharma es ideal para rociar antes de salir a pasear. También se puede usar sobre camas, alfombras y en todas las zonas que el perro o gato frecuente. Es un excelente complemento a los antiparasitarios externos tradicionales, ya que estos no solo contaminan a tu peludo, sino que también el ambiente en el que se encuentran.

Cabe destacar que es muy importante que cada vez que se haga la desparasitación, esta sea con diferentes productos para que no se vaya a realizar una resistencia, y no descuidar el ambiente de donde se encuentre la mascota, ya que si no hay una limpieza y fumigación del ambiente, aunque le den el mejor producto, va haber una reinfestación del animal en forma permanente.

“Además, es necesario cuidar el pelaje de las mascotas, cepillando y cortando el pelo si es necesario, para evitar las molestas motas de pelo que duelen y enmascaran la visualización de los parásitos externos”, finaliza la especialista.