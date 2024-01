Evite dar al perro las sobras de la cena de Año Nuevo

En torno la mesa de la cena de Año Nuevo están la familia, amigos y habitualmente los perros, ya sea sentados en la falda de un tutor o rondando la comida. El interés por hacerlos partícipes de la celebración y regalonearlos, lleva a algunos tutores a cometer errores que pueden afectar la salud del animal.

“La principal falla es dar a la mascota partes de la cena y las sobras de la comida, especialmente restos de alimentos condimentados y huesos”, advierte Solange Ávila, médico veterinario de Fit Fórmula.

Gran parte de la cena es sazonada con salsas, ajo y cebolla, lo cuales son tóxicos para el perro. La cebolla y el ajocontienen sustancias que pueden dañar sus glóbulos rojos y causarles anemia.

Son habituales el pavo, pollo y carnes rojas en la cena de fin de año y al día siguiente, al limpiar los restos, frecuentemente los huesos son entregados al perro, pudiéndoles causar obstrucciones o desgarros en el sistema digestivo.

“Una vez que concluye la cena, hay que guardar la basura en recipientes seguros, para que el perro no acceda a ella”, recomienda la experta.

También hay que educar a las visitas para que no malentiendan el regaloneo, y no den alimentos sazonados ni huesos al can.

Las doce uvas están asociadas a la fortuna de cada mes del año, y los tutores deben procurar que no caigan al suelo para que no sean tragadas por el perro, pues les pueden causar daño renal, incluso al comerlas en pequeñas cantidades.

También hay que dejar el espumante y otros licores fuera del alcance del can, pues de ingerirlos por curiosidad, se puede embriagar y causarle daño hepático y neurológico.

Lo mismo los chocolates que endulzan la celebración tienen una sustancia proveniente del cacao, llamada teobromina, que es tóxica para los perros. Comer chocolates puede provocarles vómitos y diarreas. “Aleje los chocolates del can, especialmente si tienen alto porcentaje de cacao”, advierte Ávila.

Para festejar la llegada del nuevo año e integrar a los perros a la celebración, la experta recomienda darles algún alimento que los saque de la rutina del pellet o extrusado seco. Para que participen de la cena gourmet, se les puede dar snacks secos y húmedos saludables. Hay opciones con proteínas provenientes de carne real deshidratada de conejo, pollo, cordero, cerdo, salmón y pato. Además hay latas de alimento húmedo con sabor a carne y pollo.

“Se debe escoger alimentos gourmet formulados para la nutrición del can, ya que el perro no tiene los mismos requerimientos ni capacidad de tolerar ciertos alimentos que el humano”, concluye Ávila.

Finalmente, la experta aconseja que en caso de ingestión accidental de algún alimento perjudicial, es recomendable contactar a un veterinario de inmediato para recibir atención médica adecuada.