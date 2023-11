AutoDay: comienza el primer cyber automotor con importantes descuentos

Entre este lunes 6 y el miércoles 8 de noviembre se está realizando la primera versión del AutoDay, evento ecommerce organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) en conjunto con 24 marcas de la industria automotriz y aseguradoras.

La iniciativa tendrá un frecuencia anual, buscando aglutinar en una sola plataforma las ofertas de la industria y entregar a los consumidores una variada gama de descuentos en materia de automóviles y motocicletas, poniendo a disposición promociones en vehículos nuevos y/o usados, seguros, repuestos y accesorios.

La presidenta de la CCS, María Teresa Vial, señaló que “el propósito de este evento es revitalizar la industria automotriz durante el último trimestre del año, ofreciendo a las personas la oportunidad de adquirir vehículos a precios especiales de manera completamente segura. Esto se hace en respuesta a un entorno económico complicado en el que muchas personas han aplazado su decisión de comprar un automóvil y facilitar el acceso a buenas oportunidades a través del comercio electrónico”.

En efecto, el sector ha sufrido una acentuada desaceleración una vez retirados los estímulos monetarios de la pandemia, registrando variaciones anuales negativas de dos dígitos por trece meses consecutivos. Esto se ha visto reflejado en que los primeros 9 meses de este año acumulan una caída de 29% anual y suman 236,079 unidades de vehículos nuevos livianos y medianos, según lo reportado por ANAC.

Entre las marcas de vehículos y automotoras que participarán en el Autoday se encuentran BMW, BMW Motorrad, Mini, Mitsubishi, Subaru, Geely, DFSK, Nissan, Nissan Kovacs y Dercocenter, mientras que a nivel de seguros participarán HDI Seguros, Bci Seguros, Zenit Seguros, Seguros Falabella y Consorcio.

Por otro lado, en cuanto a repuestos y accesorios, habrá ofertas disponibles de marcas como Pionono, Auto Expertos, Sodimac, Repuestos Boston, Orion Lubricantes, Daher, Cambia tu neumático, Mercado Libre y Falabella.com.

Además de los automóviles, se puede explorar una variedad de servicios relacionados con la industria automotriz, incluyendo seguros para automóviles y una amplia gama de accesorios. Los visitantes pueden comparar ofertas, obtener cotizaciones personalizadas y obtener asesoramiento experto en un solo lugar, lo que hace que el proceso de compra sea más sencillo y eficiente.

Algunas ofertas

Las y los participantes podrán acceder a través del sitio de e-commerce de Nissan al catálogo completo de automóviles, elegir su color, método de pago, entre otras cosas. Dentro de los modelos disponibles, se encuentran el Nissan Versa, Nissan Kicks, Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Pathfinder, Nissan Navara y el 100% eléctrico Nissan LEAF, entre otros.

“Autoday pone de manifiesto la capacidad de adaptación de la industria automotriz a las nuevas realidades del mundo digital. La marca espera brindar a los consumidores una experiencia enriquecedora y facilitar su acceso a opciones de movilidad de vanguardia”, expresó Rodrigo Maldonado, Gerente de e-Commerce y Experiencia de Clientes en Nissan Chile y Perú.

Geely tendrá descuentos de hasta 23% en vehículos. Los modelos en promoción será el line up completo de la marca: Azkarra, New Coolray y Geometry C, este último 100% eléctrico.

Mientras que Mitsubishi Motors Chile tendrá una presencia activa con descuentos significativos en varios de sus modelos, incluyendo ASX, Outlander, Eclipse Cross y la emblemática camioneta L200, que estarán disponibles con rebajas de hasta un 22%.

Toda la información detallada sobre las ofertas y promociones estará disponible en su página web durante los días de este evento virtual.

“Valoramos profundamente este tipo de iniciativas que, junto con permitirles a los consumidores acceder a vehículos de alta calidad a precios excepcionales, son una excelente vitrina para dar a conocer los distintos modelos de las marcas que estarán participando. En nuestro caso, contaremos con variado mix de modelos para así satisfacer las distintas necesidades de movilidad de los consumidores”, señaló Hugo Castro, gerente general de Mitsubishi Motors Chile.