Suman cámaras automatizadas para fiscalizar uso de pistas solo bus en Santiago

Con el fin de seguir mejorando los desplazamientos de los usuarios que diariamente utilizan el transporte público en el Gran Santiago, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), a través del Programa Nacional de Fiscalización, dio a conocer la implementación progresiva de 50 nuevos puntos de control de vías priorizadas de buses que buscan fiscalizar con tecnología el ingreso de vehículos particulares a estas arterias.

Se trata de puntos de monitoreo instalados en calles como Amunátegui, Ismael Valdés Vergara o Bellavista, las que hasta ahora tenían la condición de pista sólo bus y eran fiscalizadas de manera presencial. Así, a contar del segundo semestre de este año, serán controladas de manera automatizada, lo que se enmarca en la Etapa 4 del Proyecto Cámaras.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, resaltó la importancia de contar con este tipo de fiscalización, que optimiza el control de las pistas sólo bus, mejorando en hasta un 30% las velocidades de los buses del sistema Red, y ayuda en un uso más eficiente de la escasa capacidad vial que tiene Santiago.

“Un bus mueve la misma cantidad de personas que 60 autos y eso es lo que nos impulsa a reforzar el respeto por las vías priorizadas para el transporte público. Pero no basta sólo con implementar este tipo de infraestructura si no hay fiscalización y es por ello que, a contar del segundo semestre de este año, comenzarán a funcionar 50 nuevos puntos de monitoreo para un control eficiente de estas pistas. No buscamos multar a los automovilistas, sino más bien hacer valer un espacio preferente para quienes usan el transporte público”, indicó Muñoz.

Por su parte, la directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, agregó que “hoy Santiago cuenta con 420 kilómetros de vías priorizadas, una cifra similar a la distancia entre Santiago y Chillán, y seguiremos sumando más arterias. De hecho, en los próximos días comenzarán a operar 22 kilómetros de nuevas Pistas Solo Bus, repartidas en Estación Central, Quilicura, Maipú, La Reina, Peñalolén, Providencia y Santiago. Se trata de esfuerzo importante porque mejora directamente la calidad del servicio de los buses, con viajes más rápidos y menos tiempos de espera en las paradas”.

Actualmente, el control de vías priorizadas se realiza de manera presencial y a través de cámaras. Al respecto, y solo tomando el periodo enero-abril de 2024, se han cursado 288.301 mil infracciones, lo que representa un 24,2% más respecto del mismo periodo del 2023.

En tanto, Oscar Carrasco, secretario ejecutivo del Programa Nacional de Fiscalización del MTT, explicó que “estos números se explican por un aumento de puntos con cámaras automatizadas que se han implementado, sumado a un cambio tecnológico de dichos equipos que permite optimizar el correcto uso de las vías segregadas para buses”.

Las infracciones por circular en vías priorizadas para el transporte público pueden llegar hasta 1 UTM (cerca de $65.000), y se cursan cuando los vehículos transitan por más de dos cuadras aproximadamente, o bien son captados por dos puntos de monitoreo consecutivos. Esta información es cotejada por inspectores del Programa de Fiscalización, quienes posteriormente remiten la infracción al domicilio donde está inscrito el vehículo.

Las autoridades llamaron a respetar este tipo de pistas, las que se encuentran debidamente señalizadas, e informarse en l sobre las arterias que son fiscalizadas de manera automatizada.