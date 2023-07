Cómo es vivir en las ciudades mejor clasificadas por el Índice de Calidad de Vida de The Economist

1) Viena, Austria

Para la capital austriaca no es novedad su puesto número uno en el índice de habitabilidad.

“A veces, cuando trabajamos demasiado y no podemos viajar en mucho tiempo, ni siquiera nos damos cuenta porque podemos satisfacer nuestro hambre de todo lo anterior dentro de los límites de la ciudad”, agregó Filippou.

2) Melbourne, Australia

Melbourne, en particular, obtuvo la puntuación más alta en cultura y medioambiente del país , rasgos que enamoran a los residentes.

“Hay lugares como Sídney que en cuanto los ves sabes que son hermosos. Tiene impresionantes vistas, costas y edificios icónicos. Pero Melbourne no es una ciudad de monumentos, es una ciudad de cultura. Y descubrir eso requiere un poco más de investigación”, dice Conner, quien escribe en “Adventures & Sunsets”.

No hay nada ni nadie que esta brillante ciudad no pueda proporcionar.

3) Vancouver, Canadá

4) Osaka, Japón

“El alquiler en Osaka no es caro en comparación con otras metrópolis de Japón y del mundo”, dice Shirley Zhang, originaria de Vancouver.

“Mi alquiler es aproximadamente [el equivalente a] US$520 cada mes con agua, internet y cuota de mantenimiento incluidos. Aunque el apartamento es pequeño, es nuevo y limpio . Si tuviera que alquilar un lugar como el mío en Vancouver, no me costaría menos de US$900”.

5) Auckland, Nueva Zelanda

Empatada en el número 10 con Osaka, Auckland escaló más de 25 lugares desde el año pasado , debido en gran parte a su reapertura retrasada por la pandemia, donde las restricciones y los confinamientos no se levantaron por completo hasta septiembre de 2022.

“Puedes encontrar una hermosa playa solitaria probablemente solo a 20 minutos en carro de Auckland, si no más cerca”, dice la residente Megan Lawrence, quien escribe en My Moments and Memories.