Por qué Canadá tiene 3 de las mejores ciudades del mundo para vivir

“Nuestra política progresista y nuestra atención sanitaria universal hacen de Canadá un lugar maravilloso para vivir”, afirmó Samantha Falk, residente de Vancouver.

“No puedo imaginarme viviendo en un país donde tengo que preocuparme por poder ver a un médico o llevar a mi hijo al hospital, o arriesgarme a la bancarrota por tener cáncer”, apuntó.

Falk, que también vivió en Montreal, Calgary y Toronto, no obtuvo su licencia de conducir hasta los 24 años, y un amigo suyo finalmente obtendrá la suya a los 53, simplemente porque no necesitaban un automóvil para desplazarse.

1. Vancouver

“Incluso después de 20 años viviendo en Vancouver, la ciudad todavía me deja sin aliento”, admitió.

“ Aquí no encontrará tantas tiendas grandes, lo que promueve las compras locales y el apoyo a la comunidad. Es beneficioso para todos”, dijo.

2. Calgary

“Sin embargo, no le faltan restaurantes de moda, festivales culturales y una increíble vida nocturna “, agregó la vecina.

“Mis paseos en bicicleta por estos senderos me han llevado a descubrir algunas de las joyas escondidas de la ciudad, me han brindado vistas espectaculares y me han brindado la dosis diaria de aire libre que anhelo”, dijo Pope.