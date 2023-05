Vocal que ha salido 12 veces elegida: “No niego que la he pasado bien, pero que le toque a otro”

Una mujer comentó en medio de un despacho televisivo que ha salido vocal doce veces. “Elijan a otra persona, ya tengo 55 años. Elijan a alguien más”, comentó entre risas la ciudadana identificada como Lucinda López.

Una vocal de mesa que fue entrevistada por la televisión en esta jornada de votaciones obligatorias comentó, en vivo, que ha sido elegida como parte de las mesas receptoras de votos en doce ocasiones desde 1994, a pesar de que ha cambiado de local de votación.

La vocal, Lucinda López, realizó un reclamo que llamó la atención de los televidentes y los usuarios de redes sociales, ya que en un despacho de la señal de Canal 13 dijo entre risas que “me he salvado de dos o tres veces”, indicó la mujer, que en estas votaciones no resultó elegida en la primera selección, sino que como reeemplazo.

“Mire, no niego que la he pasado bien, pero que le toque a otro también. Yo no la creo”, señaló López, quien sostuvo que en las más de diez veces que ha sido que ser vocal ha tenido que estar desempeñando esa labor en distintas zonas de la capital. “He recorrido medio Santiago, empecé en el Liceo 1, en el Aplicación, en Avenida España, en el Inacap que está en Almirante Barroso y ahora aquí”, comentó.

“Me he salvado de dos o tres veces (…) las (elecciones) anteriores no salí”, agregó López. “Elijan a otra persona, ya tengo 55 años. Elijan a alguien más”, dijo Lucinda.

Video vía Twitter: @T13