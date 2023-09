Pedro Pascal compartió imágenes en conmemoración a los 50 años del golpe de Estado

El reconocido actor Pedro Pascal publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías que hacen alusión a los 50 años del golpe de Estado.

El protagonista de Last of us no publicó ningún comentario explícito a la fecha, sin embargo, en las imágenes se aprecia distintas manifestaciones que hacen referencia a los detenidos desaparecidos en dictadura.

Cabe recordar que Pascal nació en Santiago de Chile en 1975 y que poco tiempo después de su nacimiento junto a sus padres recibieron asilo político en Dinamarca y posteriormente se trasladaron a Estados Unidos.

El actor es hijo del médico José Pedro Balmaceda, mientras que su madre fue la psicóloga Verónica Pascal, prima de Andrés Pascal Allende, líder del MIR en esos años.