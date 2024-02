Naya fácil: de ayudar en los incendios a ser detenida por hechos de violencia

Naya Fácil cuyo verdadero nombre es Nayadeth Neculhueque, es una influencer y extrabajadora sexual que se hizo conocida por subir múltiples vídeos con material erótico y luego por hacer retos de sus seguidores a cambio de dinero, popularizándose en redes sociales, lo que la llevo a generar una gran cantidad de fans llamados “facilines”.

Su popularidad se disparó luego de una polémica entrevista que le realizó la entonces candidata a gobernadora regional Karina Oliva, en la cual la candidata del Frente Amplio aseguró que su hija “era una gran fan” de Naya Fácil.

Luego de esta entrevista la popularidad de Naya Fácil se incrementó llegando a tener 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, también ha incursionado en la música con su canción “Show Show”, cuyo videoclip suma más de 1 millón de reproducciones en YouTube.

Debido a su popularidad en redes sociales la influencer comenzó una campaña en ayuda de los damnificados por los incendios forestales acontecidos en la Región de Valparaíso.

Ella junto con sus seguidores iniciaron una campaña en ayuda a los afectados por los incendios, donde llenó un camión de 14 metros, no exento de complicaciones, ya que, le intentaron robar mientras cargaban el vehículo, además logró reunir más de 60 millones de pesos entre lo gastado y lo que le queda por gastar. Incluso regaló una casa a una pareja de adultos mayores que lo perdieron todo con el fuego.

Pero, después de cerca de una semana ayudando en la región,

Según el Mayor de Carabineros, Mario Rojas, en conversación con TVN señaló, “a eso de las 4:25 de la madrugada, esta persona fue detenida en un local nocturno de acá de Viña del Mar por el delito de lesiones leves en agresión en contra de un funcionario que trabajaba al interior de este local”.

Posteriormente, fue trasladada a la Primera Comisaría de Viña del Mar, donde pasó la noche detenida, en un procedimiento de rigor llevado a cabo por Carabineros tras recibir una llamada del recinto.



Durante la mañana de este lunes fue trasladada al Juzgado de Garantía de Viña del Mar para pasar a control de detención por el delito de lesiones leves quedando en libertad, ya que, no existían pruebas suficientes para continuar con el procedimiento. El tribunal fijó un plazo de 60 días para la investigación.

A través de su Instagram la influencer realizó sus descargos “Esto es lo que pasa, chiquillos. El dueño del lugar nos trató pésimo (…), del momento que yo llegué acá, chiquillos, he tratado de ayudar caleta. Los hueones de este local me han tratado como el pico (sic). Hemos pagado todo lo que hemos consumido (…), nos hemos comportado un 7, después sí, me empecé a pegar el show porque el local estaba muy fome, nadie bailaba.

“Lo que ocurrió anoche obviamente es verdad, yo me tomé unos copetes y hubo una discusión “, continuó la joven. Luego de esto hizo un llamado a “no empañar la causa por la que nosotros vinimos”, haciendo alusión a la recaudación de fondos para ir en ayuda de los damnificados por los incendios forestales.