Presidente Boric y alcalde de Marchigüe elogiaron a Luis Slimming tras ser mencionados en rutina

Uno de los grandes triunfadores de Viña 2024 fue Luis Slimming, quien con una rutina ágil llena de chistes cortos y contingencia nacional se llevó la Gaviota de plata y Gaviota de oro.

En su presentación mencionó al Presidente Gabriel Boric y al alcalde de la comuna de Marichigüe, Cristián Salinas, entre otras personas de la política y la farándula nacional.

Mención al Presidente

Sobre el Mandatario, Slimming recordó cuando en el Festival de Olmué del año pasado había predicho su término con Irina Karamanos. “Esa cuestión la predije el año pasado. No había que ser Vanessa Daroch. Me gustó que la ex primera dama dijera ‘terminamos en buena’. Es obvio que terminaron en buena. ¿Cómo vas a bloquear a alguien que sale en cadena nacional?“, sostuvo el humorista.

“No puede ir ni al Registro Civil, porque sale la foto del ex ahí“, remató desatando las risas de la Quinta Vergara.

Al parecer al Jefe de Estado no le molestó la rutina, puesto que lo felicitó por Instagram comentando la foto que subió el artista sobre su presentación en Viña. “Felicitaciones crá!”, escribió el Presidente.

Alcalde de Marichigüe

En el inicio de su rutina, el humorista contó cuando fue invitado al Festival de la Vendimia de la comuna de Marichigüe. “Me invitaron al Festival de la Vendimia de Marchigüe y un colega me dice que vaya con puros chistes ordinarios (…) Era un festival familiar y un caballero me grita hay niños hu… Estaba todo meado, después supe que ese caballero era el alcalde de la ciudad“, indicó al respecto.

Tras la mención, el propio edil de la comuna de la región de O’Higgins, Cristián Salinas aprovechó el momento e invitó por X a las personas para que vayan al Festival de la Vendimia.