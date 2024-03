Revisa la publicidad chilena del 2003 que se volvió viral en Estados Unidos en 2024

El 2024 ha sido un año particular para Chile, en materia de virales, primero en Japón la canción de Christell, titulada “Dubidubidu” fue furor en Japón durante enero, ahora se suma a un comercial del año 2003 que fue realizado por Cerveza Cristal y Canal 13.

Un usuario de X, llamado @heyitswindy dio con una vieja publicidad que salió por Canal 13 durante la emisión de Star Wars en la pantalla abierta y que buscaba no aburrir a los televidentes mientras veían la trilogía original.

En concreto, se editaron algunas escenas y diálogos de películas de la “Guerra de las Galaxias” con la publicidad de cerveza Cristal. Por ejemplo, en vez de que Obi-Wan Kenobi le entregase a Luke Skywalker el sable de su padre, le entregaba una cerveza Cristal.

Around 2003 in Chile, when the original trilogy of Star Wars began airing on television there, they did this funny thing to avoid cutting to commercial breaks. They stitched the commercials into the films themselves. Here is one of them, with the English dub added in. pic.twitter.com/wC7N2vPNvv

— Windy 🛸 (@heyitswindy) March 2, 2024