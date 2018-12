Crítico gastronómico español no perdona lista de 50 Best y destaca a De Patio como "la mejor propuesta del cono sur"

La última crítica gastronómica del año que Ignacio Medina realiza para el diario español El País está dedicada a los talentos jóvenes de Sudamérica.

Allí, afirma que "en Chile crece una nueva generación con muchas cosas por decir. La encabeza Benjamín Nast desde De Patio, un restaurante ejemplar con una cocina joven, desenfadada, cambiante y llamativa".

Por si eso fuera poco, asegura que es "la mejor propuesta del cono sur cuando se habla de cocina actual, aunque las listas y las guías prefieran no darse cuenta", en clara referencia a los 50 Best Restaurant y 50 Best Latam, de las que Medina hace rato se desmarcó.

El español también destaca las mejores apuestas de la cocina colombiana con Celele (Cartagena) de Jaime Rodríguez y Sebastián Pinzón; Barcal (Medellín) de Miguel Warren; La Vereda (Nariño) de Jhon Herrera Y El Silo de Julián Hoyos, cerca de Armenia.

Para Medina estos colombianos "han cometido dos pecados, ser jóvenes y abrir sus restaurantes lejos de Bogotá. Pocos ojos se fijan en ellos y son menos aún quienes valoran su trabajo. La edad y el ser profesionales de provincias son dos barreras difícilmente franqueables en un panorama descaradamente centralizado".

También afirma que el "relevo generacional es una realidad en Ecuador, donde los jóvenes dominan el paisaje culinario" con dos restaurantes en el centro de la capital: Quitu de Juan Salvador y Nuema de Alejandro Chamorro. Además, destaca Dos Sucres (Cuenca) de Daniel Contreras, Boca Valdivia (Puerto Cayo) de Rodrigo Pacheco y Shamuico Saraguro (Loja) de Samuel Ortega.

En el caso de Lima, asegura que la ciudad peruana "vive su revolución particular gracias a la repentina irrupción de una hornada de cocineros, decididos a traer un poco de aire fresco y de paso poner en jaque al sistema". Para Medina la apuesta de Mérito de Juan Luis Martínez y José Luís Saumeo; Mó Bistró de Matías Cillóniz y Statera de Andreas Patsias, "han convertido el trabajo, el riesgo, la fidelidad a los productos de temporada y el compromiso real con la despensa en sus principales activos".

También destaca en Paraguay lo que hacen en Pacuri Sofía Pfannl y José Miguel Burga.

Mientras, en las instalaciones del Basque Culinary Center en San Sebastián, España, "se vienen formando algunos de los cocineros que definirán una parte del futuro culinario en América Latina" donde pueden entender "los trayectos y los modelos que rigen las cocinas de nuestro tiempo".