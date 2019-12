“Hace tres semanas que me operé y ya he bajado siete kilos”

"Desde que me operé he bajado siete kilos. Aunque es muy poquito, la ropa ya me queda suelta", cuenta con orgullo Nicole Gómez, de 29 años, quien hasta el 5 de diciembre recién pasado pesaba 117 kilos. Ese día se sometió a un bypass gástrico en el hospital de La Florida, recinto donde funciona un programa local de cirugías bariátricas impulsado por la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica (SCCBM). La idea es visibilizar la necesidad de aumentar la cobertura pública para estas intervenciones, la cual hoy en día es limitada: en FONASA existen solo 400 cupos por año. En el sistema privado el costo de estas operaciones bordea los siete millones de pesos.

“La obesidad es una epidemia, eso no es un secreto y tampoco es un asunto cosmético. Hay que controlarla porque es una de las principales causas de morbimortalidad del mundo y no hay una instancia de cobertura de cirugía bariátrica por FONASA, lo que se hace son programas locales en cada hospital. Con el que tenemos en el Hospital de La Florida tratamos de convencer al Estado de que esto es algo muy importante”, explica el médico Rafael Luengas, cirujano digestivo del Hospital de La Florida y miembro de la SCCBM.

Nicole Gómez es una de las 500 personas que se han realizado cirugías bariátricas en los cinco años de existencia de esta iniciativa. “Se hizo un levantamiento de las patologías prevalentes en los CESFAM de la comuna, que determinó que teníamos aproximadamente 1.500 obesos mórbidos, lo que es una cantidad enorme. Si a esa cifra se le agregan las personas con comorbilidades esto, probablemente, supera los tres mil pacientes con indicación de cirugía bariátrica. Ante ese escenario decidimos armar un proyecto para poder ayudar a esos pacientes, porque a la larga, la obesidad aumenta los riesgos de mortalidad”, explica el doctor Luengas.

Nueva vida

Hace dos años Nicole Gómez inició el proceso para poder realizarse un bypass gástrico, cirugía que pudo realizarse de manera gratuita al ser beneficiaria del tramo A de FONASA. En ese entonces pesaba 126 kilos y como parte del protocolo tuvo que ser examinada por un equipo multidisciplinario y realizarse diversos exámenes. “Este proceso debe durar por lo menos un año, ya que se trata de cambiar los hábitos de vida del paciente. No es solo la cirugía, es un tratamiento multidisciplinario”, agrega Luengas.

“Esto no lo hice para verme más bonita. Si bien igual influye, lo hice por un tema de salud. Sé que hay una lista de espera muy amplia, pero me gustaría que más personas obesas mórbidas tuvieran la oportunidad de operarse”, explica Nicole.

A tres semanas de haber sido operada, Gómez asegura que ya siente los beneficios. "La recuperación ha sido rápida y me he sentido muy bien. Esta cirugía ha significado un cambio en un 100% en mi vida. Yo roncaba mucho en las noches, hasta tenía apneas y a los tres días de operarme el ronquido ya había desaparecido. Ahora duermo de corrido", cuenta Gómez, quien sería intervenida originalmente a principios de noviembre, pero debido a las movilizaciones su cirugía debió ser reprogramada.