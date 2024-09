Chile bajo el agua: las regiones más afectadas son Atacama, Valparaíso y Concepción

El cambio climático, y el calentamiento global en particular, siguen mostrando sus efectos y Chile no está exento de sus consecuencias. Un mapa revelado recientemente por Climate Central destaca que diversas zonas habitadas del país quedarán por debajo de la altura del mar, debido al aumento progresivo del nivel oceánico. El escenario más preocupante afecta a las ciudades costeras, que, en caso de no implementar medidas inmediatas, podrían ver sumergidas importantes extensiones de territorio. Las regiones más afectadas incluyen Valparaíso, Concepción y parte de la Región de Atacama, entre otras.

Este fenómeno, que se ha acelerado a raíz del derretimiento de los glaciares y el calentamiento global, no solo amenaza con destruir infraestructuras, sino que pone en riesgo la vida de quienes residen en estas zonas.

Según los expertos del Centro de Estudios Científicos (CECs) en Chile, la falta de preparación adecuada y la lenta respuesta de las autoridades han dejado a muchas ciudades costeras expuestas a un peligro inminente. En el caso de nuestro país, gran parte de la población que habita estas áreas podría verse desplazada, lo que también generaría una crisis habitacional.

A nivel global, el problema no es exclusivo de Chile. Un informe reciente de la organización Global Center on Adaptation subraya que las ciudades costeras de todo el mundo están lejos de hallarse preparadas para los desafíos climáticos que se avecinan. A pesar de los numerosos acuerdos internacionales, las acciones implementadas son insuficientes para mitigar los efectos del aumento del nivel del mar. En ciudades como Nueva York o Venecia, ya se han tomado algunas medidas, pero la magnitud del problema requiere respuestas más rápidas y decisivas.

Uno de los principales desafíos –como señala el informe de Climate Central– es que muchas ciudades, incluyendo algunas en Chile, han sido construidas en zonas particularmente vulnerables. La infraestructura existente no está diseñada para resistir el impacto del agua de mar y, además, las inversiones necesarias para reforzar estas áreas son considerablemente altas. La combinación de un crecimiento urbano descontrolado y la falta de políticas ambientales estrictas ha dejado a muchas de estas urbes sin la protección adecuada.

La pregunta que muchos se hacen es si las ciudades costeras realmente están preparadas para el futuro climático que se avecina. En el caso de Chile, la respuesta parece ser negativa. Si bien se han presentado propuestas para la construcción de diques y barreras, estas medidas aún no se han materializado en la mayoría de los casos. Además, la falta de concientización y educación sobre la gravedad del problema –según el informe del Global Center on Adaptation– hace que la población no esté suficientemente preparada para lo que vendrá.

En conclusión, el avance imparable del cambio climático y el aumento del nivel del mar exigen que las ciudades costeras, tanto en Chile como en el resto del mundo, tomen medidas urgentes y coordinadas. Las proyecciones son claras: sin una intervención inmediata, muchas zonas que hoy son habitables podrían desaparecer bajo el agua en las próximas décadas.