"Al hacer dieta, la gente va en contra de su programación celular": por qué hay nutricionistas que se oponen a las dietas restrictivas

A partir de ahí, se produce una cascada de adaptaciones. Como no hay tantas calorías a disposición, ese mensaje que llega al cerebro acciona un gatillo: como hay poca energía, se necesita comer más.

Y por eso las hormonas que controlan el hambre y la saciedad acaban desajustadas. El estómago, por ejemplo, secreta más grelina, la hormona del apetito.

También el páncreas reduce la liberación de insulina, que lleva la glucosa al interior de las células.

Eso explica, como señalan los nutricionistas, que los pacientes piensen tanto en comida cuando hacen dietas restrictivas.

No solo eso: si hay menos energía para consumir, el cuerpo también pasa a un modo en el que la gasta menos. "El propio organismo se pone en función de control para reservar energía", dijo Deram.

Ese ahorro en el consumo de energía va desde la producción de serotonina hasta el crecimiento del pelo.

Lo cierto es que el metabolismo se desacelera.

"El número de calorías que gastamos en reposo termina perjudicada con una dieta restrictiva", detalló la nutricionista Marcela Kotait.

Y esos índices metabólicos también demoran para volver a lo normal, después de terminar la dieta: "De ahí que, en muchos casos, hacer dieta engorda".

Pero esos cambios físicos no son los únicos en los que se basan los nutricionistas "antidietas" para criticar las restricciones. La parte psicológica entra en la ecuación, especialmente en cuanto a los comportamientos y sentimientos ligados a la comida.

Para ilustrar el problema, la especialista Marcela Kotait parte de un ejemplo: "Tú puedes comer una hamburguesa junto a la familia en una salida o celebración de algo, o te la puedes comer solo al pasar por un restaurante de comida rápida".

Según ella, hay distintas formas de comer un alimento que tiene el mismo número de calorías. Por eso, antes de establecer un plan estricto, los nutricionistas investigan los motivos que hay antes, durante y después de cada ingesta. Es allí donde constatan la existencia de un ciclo de la dieta.

El ciclo comienza con una restricción de alimentos, sigue con unas ganas exacerbadas de comer los alimentos restringidos y culmina con una recaída.

El caso de Da Silva, que abandonó las dietas, ilustra esta dinámica: "Sentía que necesitaba comerme todo eso porque era la última vez que iba a poder comerlo", contó.

"Y los lunes sentía culpa y comenzaba de nuevo", añadió.

Para algunos pacientes, esos sentimientos de frustración y ansiedad estimulan los deseos por determinados platos.

"Comer es bueno, alivia el dolor, nos deja más tranquilos. El cerebro se pone en una especie de piloto automático para aliviar esas sensaciones con la comida", detalló Deram, de la Universidad de Sao Paulo.

Esa atención a los aspectos psicológicos tiene en cuenta los trastornos alimenticios como la bulimia y la anorexia.

Por un lado, el relato de los pacientes sobre comer desordenadamente puede ser señal de un problema. Por otro, la restricción impuesta por una dieta puede ser el punto de partida que dispare el cuadro.

"No toda dieta conduce a un trastorno alimentario, pero todo trastorno alimentario comienza con una dieta", señalo Althiea.

Entretanto, ella y otros nutricionistas -adeptos o no a los planes restrictivos- reconocen que estos desórdenes tienen orígenes variados, incluidos los aspectos genéticos.

"Tanto los trastornos como las dietas restrictivas tienen características en común, como ignorar los signos de hambre y saciedad o pensar obsesivamente en comida", dijo Kotait.

Consultar las dietas

La diferencia entre una consulta con un nutricionista tradicional y uno contrario a las dietas restrictivas se nota ya en el consultorio.

"Veo pacientes que lloran al ver que no tengo una balanza aquí", dijo Deram, quien añadió que la tiene fuera de la vista para que sea el paciente quien decida si se quiere pesar.

Para Da Silva, cada consulta venía con una carga de vergüenza.

"Si le decía a un médico que hacía ejercicio todos los días, no me creían", relató.

"Parecía que por dentro se preguntaban: '¿Si hace ejercicio, cómo es que no adelgaza?'", añadió.

Que el peso no sea el tema central de un plan nutricional ayuda a aliviar esa tensión.

"¿De qué me sirve que mi paciente pese 95 ó 97 kilos? El tratamiento busca alcanzar una mejor relación con la comida. Que la persona baje de peso debe ser una consecuencia, no una causa", señala Deram.

Sin la balanza, ¿cómo saber si el tratamiento funciona?

Algunos se sientan con el paciente para establecer metas y adaptarlas a sus necesidades: beber más agua durante el día, comer las tres comidas, pasar más tiempo en la mesa.

Hablando de resultados, Altheia bromea con que el trabajo bajo su supervisión no genera una "pérdida de peso que detenga el tráfico" o un "cuerpo de una celebridad".

La atención se centra en comer de forma equilibrada, sin tener en mente un plan de alimentación rígido o restricciones severas.

"El peso no es el objetivo principal de este enfoque, es solo una de las consecuencias de las nuevas actitudes", coincidió Marcela Kotait.

"Si la paciente me dice ´Me olvidé un chocolate en el cajón' o 'Me metí al mar y no me escondí debajo del quitasol cuando estaba en la playa', veo que su calidad de vida está mejorando", dijo Altheia.

El otro resultado evidente lo cuentan sus pacientes, que son en su mayoría mujeres: el cambio en la relación con el propio cuerpo.

"Cuando solo pensamos en el peso todo el tiempo, es la balanza la que decide nuestra felicidad", dijo Deram. "A veces uno está bien, feliz, se siente bien… y luego uno sube a la pesa y el mundo se desmorona".

"La dieta se basa en la premisa de que a uno no le gusta su propio cuerpo. Con otro enfoque, el paciente aprende a respetar su cuerpo, a cuidarse más y mejor ", concluyó Kotait.