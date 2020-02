Climate Action Tracker: el sitio web que mide las contribuciones de los países para combatir el cambio climático (y que pone a Chile en mal lugar)

Limitar el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2°C, y proseguir los esfuerzos para limitarla a 1,5°C. Este es el principal objetivo del Acuerdo de París, nacido de las negociaciones de la COP21, en Francia. Más de 190 países han firmado el pacto, pero los esfuerzos que han emprendido para combatir el cambio climático no han resultado ser lo suficientemente decisivos. Al menos así lo demuestra el sitio web Climate Action Tracker (CAT).

Surgida de la colaboración entre las organizaciones Climate Analytics y New Climate Institutees, la página es un análisis científico independiente que rastrea la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) de los países.

Los NDC son un conjunto de medidas, presentadas de forma independiente por cada país firmante del Acuerdo de París, que buscan cumplir con el objetivo propuesto por el pacto. Las contribuciones se renuevan cada cinco años; en la COP26 de Glasgow, a celebrarse en noviembre del 2020, se verán los renovados NDCs de los gobiernos.

Lo que CAT hace es analizar los NDC, promesas para el actual año, objetivos a largo plazo y políticas actuales de los países para luego categorizarlos en seis secciones: “Críticamente insuficiente”, “Altamente insuficiente”, “Insuficiente”, “Compatible con 2°C”, “Compatible con los 1,5°C del Acuerdo de París” y “Modelo a seguir”.

De los países analizados, solo dos son compatibles con el objetico del acuerdo: Marruecos y Gambia.

¿En qué rango cayeron las grandes potencias? Estados Unidos es el peor posicionado, en la sección “Críticamente insuficiente”. China queda un poco mejor, ubicándose en “Altamente Insuficiente”. Dentro de las potencias, India resulta ser el más comprometido, en la categoría “Compatible con 2°C”.

Por su parte, las políticas nacionales resultan endebles para combatir el cambio climático. El país se encuentra en la categoría “Altamente insuficiente”.

Lista de los países categorizados por CAT

Insuficiencia chilena

Chile comparte categoría con Argentina, China, Indonesia, Japón, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur y Emiratos Árabes. “Si todos los objetivos de los gobiernos estuvieran en este rango (altamente insuficiente), el calentamiento alcanzaría entre 3°C y 4°C”, advierten en CAT.

¿Y por qué a Chile se le posicionó como altamente insuficiente? Considerando la política actual del país, el punto negro recae en el proceso de descarbonización.

“Chile ha estado dando señales mixtas sobre la acción climática: por un lado, anunció una primera etapa detallada para cerrar las primeras ocho centrales eléctricas de carbón, comenzando rápidamente con las dos primeras, mientras que por el otro abrió un nueva planta de carbón que producirá tres veces más electricidad que la combinación de las dos que cerró”, señalan.

Las autoridades anunciaron a principios de 2018 el objetivo de eliminar gradualmente la generación de electricidad a carbón para el 2040. Sin embargo, esto no sería suficiente.

“Si bien una eliminación total del carbón sería un paso sustancial para un país con un suministro de electricidad de carbón del 40%, el CAT cree que Chile podría lograr esta eliminación significativamente antes de 2040. Eliminar todas las plantas de energía a carbón a más tardar 2032 es una acción compatible con el punto de referencia sectorial global para el sector eléctrico en un escenario en línea con el Acuerdo de París para la región de América Latina”, arguyen.

Aun así, no todo son sombras en el NDC chileno. Y es que en octubre del 2019 fue lanzado para consulta pública un borrador de la actualización del NDC, que si se renueva oficialmente, podría llevar al país a la categoría de insuficiente.

“Si todos los países siguieran el enfoque de Chile (en la categoría ‘Insuficiente’), el calentamiento alcanzaría más de 2 ° C y hasta 3 ° C. Esto significa que el compromiso climático de Chile es el extremo menos estricto de lo que sería una parte justa del esfuerzo global, y no es consistente con el límite de 1.5 ° C del Acuerdo de París, a menos que otros países hagan reducciones mucho más profundas y un esfuerzo comparativamente mayor”, señalan.