Más de 850 mujeres participaron en programa gratuito de educación digital

La pandemia demostró la urgencia de promover una transformación digital con perspectiva de género que garantice la plena participación de las mujeres en un mundo laboral cada vez más virtual.

Dando respuesta a esa necesidad y con el objetivo de entregar herramientas digitales a jefas de hogar y emprendedoras, Claro Chile se unió a ONU Mujeres, para potenciar el trabajo colaborativo junto a los programas “Tu Oportunidad” y “Mujeres Emplea” del Sistema de las Naciones Unidas en Chile, para capacitar a más de 850 mujeres a través de cursos gratuitos en “Habilidades Digitales” y “Alfabetización digital”.

Cada curso tuvo una duración de 80 horas y contempló la entrega de un notebook o tablet para que las participantes aprendieran desde el manejo básico de aplicaciones, marketing digital, gestión de redes sociales para e-commerce, habilidades de liderazgo, hasta el manejo de planillas de cálculos colaborativas.

La convocatoria se realizó en la Región Metropolitana en conjunto con representantes regionales de SernamEG y de las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL) de los municipios y sus programas de apoyo a la mujer. Además, finalizados los cursos, las participantes tuvieron la posibilidad de postular a mentorías laborales.

La experiencia del programa

Mónica Rojas tiene un foodtruck y tomó ambos cursos para mejorar la difusión de su oferta. “Mi meta era crecer y expandirme, ese fue el sentido por el que tomé este curso, poder hacer crecer este negocio y he visto resultados en mis redes sociales con hechos concretos, llega harta gente a mi foodtruck porque me ven en redes sociales o me escriben y me piden delivery por Instagram. Yo creo que para todas las emprendedoras que hicimos el curso, nos sirvió mucho, estaba muy enfocado para nosotras”, señaló.

Por su parte, María Inés Salamanca, coordinadora de ONU Mujeres en Chile, señaló que “cerrar la brecha digital de género es vital para el desarrollo de la sociedad igualitaria y sostenible. Buscamos incentivar la participación económica de las mujeres en igualdad de condiciones, en un contexto en el que el futuro del trabajo pasa necesariamente por las competencias digitales”

“Trabajar en colaboración, que es parte de nuestra esencia, nos ayudó a aumentar el alcance para que más mujeres de la Región Metropolitana pudieran adquirir nuevos conocimientos para desarrollarse laboralmente en el mundo virtual”, explica Daniel Cabrera, director en Claro Chile.

Por su parte, la subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Luz Vidal Huiriqueo, destacó que “desde nuestro ministerio estamos trazando acciones para abordar las condicionantes que tienen las mujeres para acceder a formación, que permita su acceso y permanencia en espacios laborales en condiciones de trabajo decente. La brecha digital que afecta a las mujeres también ha implicado la precarización de la vida en el marco del teletrabajo, con el aumento de la carga global de trabajo”.







En ese sentido, se espera seguir avanzado en disminuir la brecha digital y disminuir los desafíos que tiene el país en esta amteria.