Consejos para estudiantes sobre cómo enfrentar de manera saludable el estrés antes de rendir la PAES

En momentos de alta exigencia para los estudiantes que se alistan a rendir la PAES el lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de noviembre, la presión por la selección correcta de una carrera junto a la incertidumbre por el puntaje requerido pueden generar un estrés que afecte la concentración y el desempeño.

Desde el Programa de Acompañamiento Estudiantil (PROA) de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano la psicopedagoga María José Soto ofreció algunos consejos para lidiar con las tensiones emocionales que surgen antes de este tipo de evaluaciones.

La profesional llamó a establecer de partida algunos hábitos que maximizan la eficiencia y despejan el cronograma. “Desde una mirada psicoeducativa algo muy común en los estudiantes es la falta de organización y planificación, junto con no saber gestionar los tiempos de manera adecuada. Cuando eso ocurre aumentan los niveles de ansiedad, por lo que recomiendo ejecutar las acciones a través de métodos simples, por ejemplo, utilizando un planner o una agenda que permita asignar tiempo y priorizar las actividades que se realizan en la semana”.

Respecto al manejo del estrés propuso identificar sus distintos niveles: “El primero es una fase normal que se da ante estímulos sobre exigentes que se pueden controlar. La siguiente etapa es cuando comienzan a darse situaciones que no son tan habituales donde el riesgo se vuelve más tangible, en el caso de ensayos para la PAES donde obtengo puntajes que no cumplen mis expectativas. Esto genera un estado de alarma donde me siento bajo amenaza”.

“Luego viene la fase de resistencia donde recibo estímulos estresores de manera continua y puede volverse algo crónico. Finalmente se encuentra la fase de agotamiento donde nos sentimos cansados, con poca energía y mucho sueño”, agregó.

Para reconocer los distintos niveles recomendó anotar los estados emocionales que uno/a van atravesando y recurrir a herramientas que permiten volver a un estado de calma como el método de respiración “3-3-3”. “Puedes realizarlo en cualquier lugar poniendo tu espalda recta, respirando profundamente y luego hinchas tu estómago por tres segundos, aguantas la respiración por tres segundos y luego exhalas escuchando esta respiración durante tres segundos. El ciclo se repite unas seis u ocho veces”.

Ante casos de estrés muy severo donde ya no es posible lidiar con él de manera autónoma sugirió la búsqueda de ayuda profesional. “Aquí son particularmente útiles las técnicas de expresión emocional, buscar a alguien con quien conversar y contarle lo que me está pasando”. También llamó a poner en perspectiva un proceso que suele verse como crucial para el futuro.

“La clave está en que cada estudiante logre manejar el proceso de una manera que no sea tan desestructurante. Un ejercicio beneficioso es mirar atrás, verse a uno/a mismo y reconocer los logros obtenidos. Generalmente esto se ve como un proceso de vida o muerte y no se toma en cuenta que quizás se han vivido situaciones mucho más complejas a lo largo de la vida. El reconocimiento de las capacidades y la confianza en torno a lo que uno/a puedo lograr es un factor que se transmite desde los padres o los tutores y que puede favorecer un mejor tránsito en los distintos procesos escolares y universitarios”, describió.

En el marco del proceso de Admisión 2024 a la Educación Superior, la UAHC ofrecerá una serie de actividades de preparación gratuitas, previa inscripción. El sábado 4 de noviembre realizará un Ensayo PAES de Competencia Matemática de 10:00 a 13:00 horas, vía Zoom, mientras que el miércoles 8 de noviembre llevará a cabo una Charla de Orientación Vocacional y Profesional de 17:00 a 18:00 horas a través de la misma plataforma. Finalmente, el miércoles 15 de noviembre de 2023 ofrecerá una Charla Manejo del Estrés de 17:00 a 18:00 horas, vía Zoom.