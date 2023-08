El dinamismo de las redes sociales y los riesgos para los usuarios

En tiempo récord, Threads logró más de 100 millones de usuarios, aunque con el correr de las jornadas el número bajó cerca de un 50%, y por si eso fuera poco, días después Twitter cambió su logo corporativo. Han sido semanas agitadas para la industria de las redes sociales, y no solo a nivel de las grandes corporaciones.

En medio de esta ola de cambios, los usuarios deben ser muy precavidos, ya que la denominada Era de las redes sociales trae consigo grandes riesgos, no solo relacionadas con el tipo de información personal que puedan almacenar las propias corporaciones, sino que también ante el creciente número de ciberdelincuentes que frecuentan las diversas plataformas para estafar y ganar dinero ilícitamente.

Juan Alejandro Aguirre, director de Ingeniería de Sophos explica que “hoy existen amenazas directamente relacionadas con el uso descuidado de las redes sociales. Una forma puede ser entablando citas o conversaciones con desconocidos mediante plataformas como Tinder, para luego derivar en una estafa convencional mediante Apps fraudulentas, o bien derechamente Ransomware, cobrando cuantiosas sumas de dinero para “recuperar” la información personal sustraída”.

Y en efecto, los peligros del Ransomware o robo de datos con posterior rescate, debieran ser de cuidado para un usuario convencional, considerando que incluso industrias altamente desarrolladas y tecnologizadas, como la de educación, han sido víctimas de estos ataques pese a tomar medidas de resguardo.

De acuerdo con el reciente informe “El Estado del Ransomware en la Educación 2023”, preparado por Sophos, este sector reportó la tasa más alta de ataques de Ransomware el año pasado, con un 79% de las organizaciones afectadas.

“Teniendo en cuenta este panorama, el usuario debería estar muy alerta, ya que, si bien no maneja necesariamente altas sumas de dinero en sus cuentas en comparación con una empresa o corporación, siempre hay ciberdelincuentes buscando un descuido”, explica el ejecutivo.

A estos riesgos, a los cuales estamos expuestos todos los días, el experto agrega que también se suma una segunda variante, proveniente de las propias firmas multinacionales propietarias de las Redes Sociales más populares del momento.

En el caso de Threads, Aguirre explica que “si bien los términos y condiciones son similares a los de otras redes sociales, es comprensible que surjan inquietudes sobre el uso que Meta, la empresa matriz, puede hacer de la información recopilada. Además, es importante destacar que los usuarios otorgan permiso total sobre el contenido compartido sin recibir ninguna remuneración, y Meta no asume ninguna responsabilidad por el uso de la plataforma”.

Independiente del tipo de red social que se utilice, los expertos recalcan hay que hacerlo con las precauciones debidas, y considerar las siguientes medidas:

– Leer los términos y condiciones conscientemente y entender qué se está aceptando.

– No otorgar permisos que vayan más allá del uso de la red social como geolocalización o acceso a números de tarjeta de crédito o medios de pago.

– No compartir información sensible como lugar de residencia, fotos de hijos o menores de edad donde se vean sus rostros, rutinas, destinos de viajes, etc.

Estos datos pueden ser utilizados por delincuentes para extorsionar, estafar, suplantar al usuario en entidades financieras o en la adquisición de productos y servicios a favor de terceros; incluso esta información puede ser utilizada para realizar ciberataques contra las empresas en las que trabajan los usuarios.