Estudio anticipa el verano más cálido de la historia en la zona central del país

La investigación proyectó que, en algunas zonas, las temperaturas máximas esperadas podrían llegar hasta 42°C o 43°C durante la estación estiva. Esta situación tendría un efecto directo en la agricultura y la producción de verduras y frutas.

De acuerdo a los datos obtenidos, se espera que se registren olas de calor “de tres a 10 días consecutivos, con temperaturas máximas extremas promedio sobre los 35° C. Asimismo eventos cálidos de uno o dos días con temperaturas máximas extremas diarias que oscilarían entre los 37 a 39° C en Santiago; 39 a 40° C en Talca; y de 41 a 43°C en Chillán y en Los Ángeles”, aseguró el agroclimatólogo.