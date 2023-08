Los desencuentros por el Amazonas que frustraron un acuerdo importante para proteger la selva

La esperanza de Lula era salir de la cumbre con una política unificada sobre el medio ambiente.

“La idea básica es que salgamos de aquí preparados para que, de manera unificada, todos los países que tienen bosques tengan una posición común en los Emiratos Árabes Unidos durante la COP28 y cambien la discusión”, expresó el presidente.

Sin embargo, el acuerdo alcanzado el martes entre los países participantes (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela), no fjió metas comunes en temas clave como la lucha contra la deforestación, dejando que cada país decida sus propios objetivos de conservación.

“Las temperaturas récord se superan todos los días, no es posible que bajo estas circunstancias, los ocho presidentes de las naciones amazónicas no puedan incluir una línea en la declaración, en negritas, de que la deforestación debe ser cero, esto ya no será tolerado”, sentenció Marcio Astrini, secretario ejecutivo de la coalición ambientalista Observatorio del Clima.