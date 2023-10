Investigador chileno analiza factores que influyen en la acidificación de los océanos y sus efectos

Este año se cumple el punto medio para poder implementar los 17 Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible (ODS) que fueran adoptados por las Naciones Unidas el año 2015, como un llamado urgente para poder poner fin a la pobreza, proteger nuestro planeta, y garantizar que para el año 2030 las personas pudieran tener un mejor bienestar. En ese sentido, el cuidado y protección del océano cumple un rol esencial.

La prestigiosa revista Nature Ecology & Evolution seleccionó a nivel mundial a un grupo de científicos reconocidos en sus ámbitos de investigación, que trabajasen en ciencias del mar, conservación y políticas publicas, para que pudieran analizar y discutir sobre cuales son las prioridades de acción para mantener la salud de los océanos y la biodiversidad en los próximos años, entre estos al académico de la Universidad de Concepción (UdeC) Cristian Vargas.

Vargas es investigador Centro EULA y del Instituto Milenio de Oceanografía (IMO) y del Instituto Milenio de Socio-Ecología (SECOS), y lleva más de 17 años trabajando a cargo del Laboratorio de Ecosistemas Costeros y Cambio Ambiental Global (ECCALab) en la Facultad de Ciencias Ambientales, donde se enfoca en estudiar y evaluar los impactos del cambio climático y global en los océanos, con enfoque en los impactos de la Acidificación del Océano.

“Priorities for progress towards Sustainable Development Goal 14 ‘Life below water’! (Prioridades para avanzar hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 ‘Vida submarina) es el artículo en el que participó el doctor Vargas.

Es el ODS 14 el que se enfoca en la protección de los ecosistemas marinos y costeros, de forma de conservar y utilizar de manera sostenible los océano, mares y recursos marinos. Este enfatiza la protección de la biodiversidad marina, la gestión de los recursos marinos, y el establecimiento de reglamentos que reduzcan la sobrepesca, la contaminación, y la acidificación de los océanos.

Entre sus metas están la que considera “reducir al mínimo los efectos de la acidificación de los océanos y hacerles frente, incluso mediante la intensificación de la cooperación científica a todos los niveles”, y el indicador que recomienda “monitorear la acidez media del mar (pH) en un conjunto de estaciones de muestreo representativas”.

En el artículo recientemente publicado, el doctor Vargas afirma que las tendencias de largo plazo en el pH de las aguas costeras son muy difíciles de definir, a diferencia de lo que ocurre en el océano abierto.

Esto se debe a que en la zona costera la acidez del agua de mar depende de muchos factores, o forzantes, naturales y antrópicas, entre las que se cuentan: la eutrofización de las aguas, ya sea por descargas directas desde el borde costero, o por las descargas de agua dulce de los ríos; los cambios de uso de suelo; los efectos de la surgencia costera, que podría intensificarse en duración e intensidad producto del cambio climático; los aportes de aguas de baja alcalinidad, tanto por ríos, como por el derretimiento de los hielos en sistemas de alta latitud; así como los efectos de la contaminación.

Esto implica que cumplir estas metas requiere de acciones en otros ODS, como por ejemplo los asociados con la calidad de agua de los ríos que llegan al mar (ODS6), los efectos del cambio climático (ODS13), o todos aquellos cambios que ocurren en el continente y que afectan a la zona costera (ODS15).

Dentro de las recomendaciones que hace el académico UdeC en este artículo se encuentra el hecho de que “asumir a través de un indicador, que el pH de las aguas costeras solo se ve afectado exclusivamente por el incremento de dióxido de carbono (CO 2 ) en la atmósfera y la acidificación del océano, podría obstaculizar acciones a nivel local o regional que pudieran ser tan o igual de relevantes para poder controlar los cambios de largo plazo en el pH de las aguas costeras (e.g. control de la calidad del agua y la eutrofización)”.

Vargas insiste en que “se requieren tanto de acciones a escala local/regional de los organismos vinculados a la sustentabilidad de la zona costera, como de acciones a escala global por parte de los gobiernos, para reducir las emisiones de CO 2 a la atmósfera.

A su vez, señala que “se requiere avanzar hacía indicadores más específicos que nos permitan evaluar los cambios que ocurren a escala local/regional, pero también a escala global. Por ejemplo, si deseamos monitorear los cambios de gran escala asociados a la acidificación del océano en nuestro planeta, se requiere seleccionar áreas geográficas lejos de la influencia de las forzantes locales que ocurren en la costa (e.g. descargas de ríos, surgencia, eutrofización, contaminación, entre otros)”.

El académico, a través de su trabajo en la universidad, ha logrado en los últimos siete años posicionar la investigación que realizan a una escala que está siendo reconocida por la comunidad internacional, siendo éste su quinto artículo publicado en una de las revistas de Nature, habiendo publicado anteriormente algunos de sus trabajos en las revistas Nature Climate Change, Nature Sustaintability, Nature communications, y la misma Nature Ecology & Evolution el año 2017.

El artículo publicado es liderado por la reconocida investigadora norteamericana Jane Lubchenco, quien ha recibido varios premios a nivel internacional, y ha sido una activa defensora de la necesidad de generar acciones a nivel gubernamental para frenar el calentamiento global.