Advierten que el nanoplástico es capaz de ser absorbido por distintas partes de nuestro organismo

Mauricio Urbina, docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción, analiza el impacto que provocó un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Tuvo repercusión en toda la prensa nacional e internacional. Un estudio realizado por investigadores del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty de la Universidad de Columbia (EE.UU.), determinó que un litro de agua embotellada contiene hasta 370.000 fragmentos de plástico. “En términos amplios, el estudio afirma que el nanoplástico es capaz de entrar y ser absorbido por distintas partes de nuestro organismo. Yo estoy completamente de acuerdo en el fondo”, precisa Urbina, quien aclara que aún no está demostrado que son absorbidos, “pero una partícula tan pequeña como nanoplástico efectivamente puede pasar a través de nuestros intestinos, pulmones, llegar al torrente sanguíneo y desplazarse a todos los órganos irrigados”. Cabe destacar que este nuevo estudio ocupó una técnica precisa para poder detectar plásticos a escala nano en una muestra de agua: la microscopía Raman, donde se emite una longitud de onda —haz de luz— que excita a una partícula en base a alguno de sus enlaces. El Dr. Urbina desarrolla la idea. “Utilizando esta técnica Raman, ellos excitaban esta muestra con un haz de luz específico, por ejemplo, para poliamida y eran capaces de censarlo con otro detector, lo que indicaba cuántas partículas vibraron luego de dicha excitación. Todo esto a escala nano, que es como la millonésima parte de una gota de agua. El microscopio lo que nos permite ver es cómo los electrones rebotan o se absorben en estas distintas partículas de plástico. Por lo tanto, es muy interesante lo que los científicos desarrollaron”, apunta. Los investigadores utilizaron esta técnica para detectar la presencia de hasta siete polímeros, pero reconocen que lo censado es solo un 10% de las partículas de polímero que habían en la muestra, por lo que hay un 90% que pertenecen a otro tipo de partículas poliméricas. “Todavía queda muchísimo trabajo por hacer”, destaca Urbina, quien complementa señalando que a diferencia de estudios anteriores, este sí está detectando partículas. “Ellos en la muestra pueden contar cuántas partículas fueron excitadas”, aclara. Proceso productivo “Estudios anteriores ya habían mostrado, y los autores también lo mencionan, que el agua embotellada tenía cierta concentración de microplásticos. Estos hablaban de más de 100 partículas de microplásticos por litro de agua”, puntualiza el Dr. Urbina. El proceso productivo es el apuntado, indica el también investigador del Instituto Milenio de Oceanografía, quien prosigue afirmando que el embotellamiento es plástico y además de polietileno tereftalato, PET, por lo que no es sorpresivo que en los procesos de manufactura y procesos de filtrado y embotellado de agua, terminemos con una sopa que sea un poco más concentrada en microplásticos o partículas de plástico que tomar agua, por ejemplo, de un curso natural. “Incluso tomar el agua de la llave probablemente tenga menos concentración de microplásticos o nanoplásticos”, cierra el Dr. Urbina.