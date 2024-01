Red de impacto nacional buscará que más mujeres estudien y trabajen en carreras tecnológicas

En la Educación Superior, el 53% de sus estudiantes es mujer, pero solo una de cuatro ingresa en alguna carrera STEM (relacionada con las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas), precisamente aquellas con mejores perspectivas de empleabilidad e ingresos. Lo que ciertamente seguirá abriendo la brecha salarial entre hombres y mujeres.

Para abordar esta situación y ayudar a revertirla, se lanzó la Red STEM Inacap, una red colaborativa con presencia en todo Chile, integrada por hombres y mujeres representantes de empresas, organizaciones y sociedad civil, que busca que más mujeres entren al mundo de las ciencias, matemáticas, tecnología e ingeniería.

El lanzamiento fue encabezado por la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien destacó que “es una gran iniciativa trabajar en red con mujeres y liderazgos, también hombres de las áreas STEM del sector público y privado que va a permitir seguir abriendo caminos”.

“Aquí hay un trabajo coordinado, se ve el esfuerzo por no solamente permitir el ingreso de mujeres jefas de hogar sino también de poder acompañarlas en el camino, y poder acompañar a la institución para poder tener cada vez más mujeres. Estamos muy agradecidas y esperando que cada vez más personas se sumen e instituciones también a este esfuerzo por aumentar la empleabilidad femenina y aumentar la presencia en carreras STEM”, agregó.

La Red STEM INACAP es parte del Programa Mujeres STEM, que contempla becas que cubren el 100% de la matrícula y arancel de 14 carreras del Centro de Formación Técnica de Inacap para 100 mujeres pertenecientes al programa Jefas de Hogar de SernamEG, y becas del 50% de arancel para cualquier matriculada que ingrese a estas mismas carreras. Durante la ceremonia se entregaron las primeras becas a ambos grupos de beneficiarias.

Al respecto, el rector del centro de estudios, Lucas Palacios, afirmó que se está “proponiendo hacer un cambio en la cultura para desafiar los prejuicios y estereotipos que hemos heredado. Pero para cambiar la cultura hay que hacerlo con acciones concretas y destinar recursos para ello. Ya tenemos más de 1.000 beneficiarias con las Becas STEM lo que habla de miles de mujeres esperando una oportunidad como esta, por lo que invito a otras instituciones a que hagan lo mismo”. Dirigiéndose a las becadas, afirmó que “las felicito porque ustedes se han atrevido a dar un paso importante. Ustedes son líderes, ustedes transforman el mundo y por ello las vamos a apoyar siempre”.

Posteriormente, la coordinadora de la Red STEM Inacap , Tania Sutin, presentó a los hombres y mujeres que componen la red. Se trata de destacadas emprendedoras, ejecutivas, especialistas y activistas de diversos sectores, que aunarán esfuerzos y servirán de modelos de rol para que más mujeres estudien y trabajen en las disciplinas STEM, “las que en unos años agruparán al 70% de los empleos”, afirmó Sutin.

Una de las integrantes de la Red, Barbarita Lara –inventora, embajadora de Samsung, CEO de Emercom y líder del proyecto S!E– se dirigió a las becadas, afirmando que “esto que están recibiendo es una gran oportunidad. Da lo mismo ser mujer, ser primera generación de la familia en la Educación Superior, o cualquier otro obstáculo. Podemos llegar muy alto y ustedes tienen la capacidad; y si les dan la oportunidad, aprovéchenla”.

Otra integrante de la Red, la exalumna de Inacap, activista Activista STEAM y Specialist Autonomy Conversion en BHP, Daniela Sáez, contó que “me dedico a la robótica desde los 12 años y hoy trabajo en ello, pero con camiones de 400 toneladas. Estoy viviendo mi sueño de aportar a un mundo mejor a través de la tecnología, gracias a las oportunidades que recibí. Ahora ustedes también tienen esa oportunidad y las invito a aprovecharla al máximo”.

Tras la entrega de las becas, una de las beneficiarias de SernamEG, Sara Bastidas, contó que “cuando joven, nunca pude estudiar lo que yo quería. Llegué a la ciudad desde el campo y me tocó trabajar en muchas cosas, y muchas veces me miraron en menos y dudaron de mis capacidades por ser mujer. Pues no, las mujeres nacimos para ser inteligentes, aprender muchas cosas y hacerlas igual o mejor que los hombres, y estoy muy orgullosa de la oportunidad que se me está dando para demostrarlo. No dejen que el sueño quede en la almohada. Nunca es tarde para estudiar y crecer”.

La primera reunión de la Red STEM Inacap se realizará en marzo, instancia en la que se definirán las líneas de trabajo del año y los primeros hitos. Quienes quieran ser parte de la Red pueden contactarse con la institución para generar alianzas y unirse a este trabajo colaborativo.